Шредер, Вагенкнехт и другие Putinversteher: открыла ли война в Украине глаза "понимающим Путина"?

Неологизм Putinversteher придумали немцы, и он быстро вошел в оборот в Германии. Putinversteher объединяет в себе два слова: Putin (тут перевод излишен) и немецкое Versteher - "понимающий". То есть так называют того, кто "понимает Путина" и пытается объяснить или оправдать российского президента и его политику. Неологизм оказался настолько метким, что теперь его стали активно использовать и в других языках. Недавно это слово включили в англоязычную версию "Википедии".

На фоне войны Putinversteher становится ругательным словом

Putinversteher не первое понятие, которое в английском заимствовали из немецкого. Есть еще, например, Lügenpresse, в переводе - "лживая пресса". Это слово активно использовалось еще нацистской пропагандой, а недавно его можно было часто услышать на демонстрациях ковид-диссидентов или правых популистов. Цель - дискредитировать сообщения независимых СМИ, просто повторяя, что верить им нельзя, потому что "они все врут". В последние годы слово Lügenpresse используют сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". В США оно популярно среди сторонников Дональда Трампа.

Возвращаясь к Putinversteher, стоит отметить, что дополнение Versteher, т. е. "понимающий", придает слову или высказыванию в немецком языке иронический оттенок - на это обратил внимание британский еженедельник The Economist. Так, например, слово Frauenversteher ("фрауэнферштейер") описывает мужчину, который хвастается своими особенно хорошими отношениями с женщинами. Следуя этой логике, Putinversteher - это тот, кто проявляет эмпатию к российскому президенту.

Lügenpresse - еще одно заимствование из немецкого языка

Но уже после российской аннексии Крыма в 2014 году это слово приобрело негативный оттенок, а с началом войны в Украине стало почти ругательным.

Любимые приемы "понимающих Путина"

Когда 24 февраля президент РФ ввел войска в Украину, "понимающие Путина", среди которых в Германии были политики и завсегдатаи телевизионных ток-шоу, поначалу продолжали повторять свои классические аргументы. Например, что расширение НАТО на восток воспринималось Кремлем как прямая и серьезная угроза. А агрессию России они сравнивали с вторжением США в Ирак. Однако на фоне продолжающейся войны ряды Putinversteher в Германии стали стремительно редеть.

В дискуссиях "понимающие Путина" с удовольствием используют такой прием, как whataboutism, дословный перевод - "какнасчетизм". По факту это ответ вопросом на вопрос, чтобы увести разговор в другое русло. Например, на критику действий России "понимающие Путина" реагируют вопросом типа "А как насчет…" - и далее следует пример из истории, чаще всего связанный с военными кампаниями США. Так и происходит замена, переход с обсуждения одной темы на другую. Другой отличительный и частый прием - на обвинения в адрес России они парируют, что, мол, Запад тоже делал плохие вещи, и еще хуже.

Впрочем, "понимающие Путина" в Германии сейчас открыто не поддерживают продолжающуюся войну в Украине. В то же время, и это нашло отражении и в "Википедии", в их отношении к российскому президенту и его действиям все же просматривается линия: "…нет, но мы понимаем его позицию".

"Понимающие Путина" и "Альтернатива для Германии"

Больше всего "понимающих Путина" среди правопопулистов. Но вообще круг был довольно широкий - политики, которые придерживались такой позиции, встречались до начала вторжения российских войск в Украину практически во всех партиях Германии. Сегодня же многие из тех, кто ранее пытался оправдать аннексию Крыма, пытаются дистанцироваться от Путина или, как минимум, не признаются открыто в его поддержке.

Так же, как и другие правопопулистские партии Европы, немецкая "Альтернатива для Германии" поддерживала тесные контакты с Россией. После начала войны в Украине председатель АдГ Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) заявил, что не стоит валить вину только на Москву. Однако после этого партия попыталась выработать единую, более критичную по отношению к Кремлю позицию. Хрупалла же заявил, что он не Putinversteher. При этом он по-прежнему считает, что у России были обоснованные интересы в сфере безопасности, которые игнорировались и что "у войны в Украине много отцов".

Сара Вагенкнехт

В схожей манере политику Путина всегда оправдывала частая гостья ток-шоу и депутат бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), в прошлом сопредседательница фракции Левой партии в бундестаге.

"Может быть стоит наконец принять Россию всерьез и с уважением отнестись к ее интересам безопасности", - призывала она в одной из телепередач до начала полномасштабной войны России в Украине. Но и спустя пару месяцев, в мае, Вагенкнехт продолжает по крайней мере частично "понимать Путина", заявив в одном из ток-шоу, что нельзя загонять атомную державу в угол, из которого она не сможет выйти, сохранив лицо.

Putinversteher в партии Меркель

Еще до начала войны и до того, как Putinversteher включили в "Википедию", это слово иногда использовалось в англоязычных публикациях. Так, в январе 2021 года, Riddle, - политико-аналитический интернет-проект с фокусом на Россию, - опубликовал статью историка и политолога Дмитрия Стратиевского "Армин Лашет: Меркелианец, понимающий Путина?". Лашет (Armin Laschet) еще был тогда главой правящей в то время в ФРГ партии Христианско-демократический союз, которую ранее 18 лет возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel). В статье политолог задался вопросом - а не является ли Лашет своего рода "Putinversteher в команде Меркель", поскольку он поддерживал закупки российского газа Германией, так же, как и тогдашняя канцлер.

А еще ранее, в 2014 году, это понятие использовал профессор экономики университета Хьюстона Пол Грегори в своей статье "Эмпатия к сатане: как немецкие "понимающие Путина" защищают Россию". В основу материала лег тот факт, что некоторые немецкие политики заняли сторону России, несмотря на масштабные нарушения прав человека и аннексию Крыма. И одним из самых "чудовищных" представителей "понимающих Путина" профессор назвал Герхарда Шредера (Gerhard Schröder).

Шредер и Путин уже в 2004 году отлично понимали друг друга

Самый известный Putinversteher Германии

Именно Шредер, занимавший пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год, стал вместе с Путиным "крестным отцом" газопровода "Северный поток", а позднее возглавил совет директоров государственного российского концерна "Роснефть". Кроме того, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, занимал аналогичную должность в Nord Stream 2 AG, а также выдвинут в состав совета директоров концерна "Газпром". И не в последнюю очередь - Шредер считается ближайшим другом российского президента.

Сам экс-канцлер считает, что интересы безопасности России не оправдывают использование военных средств. В первый день вторжения российских войск в Украину Шредер публично призвал Москву как можно скорее положить конец войне и связанным с ней страданиям людей в Украине. Однако четкой позиции в отношении действий Путина он не озвучил.

В марте бывший канцлер летал в Москву на встречу с российским президентом. Но в интервью газете The New York Times - первом и единственном, которое он дал после начала войны в Украине, - Шредер не стал раскрывать подробности разговора с Путиным.

При этом он сказал, что долгосрочно нельзя поддерживать политическую и экономическую изоляцию России, потому что Германия и немецкая промышленность нуждаются не только в нефти и газе, но и в редкоземельных металлах из России. Он уверен, что мир и процветание Европы и Германии зависят от диалога с Россией.

От Путина экс-канцлер так и не дистанцировался.

Какие санкции грозят Шредеру

Позиция Шредера вызвала волну возмущения со стороны немецких политиков. Экс-канцлера предлагают исключить из рядов Социал-демократической партии Германии. До сих пор призывы партийного руководства отказаться от всех должностей в российских госкомпаниях и добровольно покинуть ряды социал-демократов, остаются без ответа.

Не исключено, что в ФРГ Шредера лишат финансирования из-за его продолжающихся деловых связей с Россией. Так, ему могут отказать в содержании его берлинского офиса на деньги налогоплательщиков. В 2021 году на эти цели было потрачено 407 тысяч евро. Экс-канцлерам и бывшим президентам в Германии предоставляют персональный офис (Шредеру положено 7 сотрудников, 4 из которых уже уволились в знак протеста) и служебный автомобиль с водителем - пожизненно и за счет госбюджета. Однако тот, кто в прошлом занимал высшие должности, но сейчас очевидным образом принимает сторону преступных политических лидеров, не может рассчитывать на поддержку немецкого государства, считает министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).

На фоне ежедневных сообщений о зверствах в Украине, таких как убийства мирных жителей и массовые захоронения в Буче и других населенных пунктах, голоса "понимающих Путина" становятся в Германии все тише, а их типичные аргументы все менее правдоподобными.

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