Герхарда Шрёдера призвали отказаться от офиса и сотрудников в Берлине

Союз немецких налогоплательщиков (Steuerzahlerbund) призвал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) отказаться от его бюро, а также от сотрудников и служебной машины в Берлине. Как пояснил глава союза Михаэль Йегер (Michael Jäger) немецкой газете Bild в субботу, 5 февраля, Шрёдер лоббирует экономические интересы России, но при этом пользуется инфраструктурой, которую финансируют немецкие налогоплательщики.

Ранее с подобным предложением выступили депутат бундестага от ХСС Штефан Мюллер (Stefan Müller) и от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). Экс-канцлерам и бывшим президентам ФРГ пожизненно предоставляют персональное бюро в Берлине с несколькими сотрудниками, а также со служебным автомобилем и водителем, причем все эти расходы финансируются из госбюджета.

4 февраля стало известно, что Герхарда Шрёдера выдвинули в состав совета директоров российского государственного концерна "Газпром". Там он займет место Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Шрёдер с 2017 года возглавляет наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть",является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG - операторе газопровода "Северный поток - 2".

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