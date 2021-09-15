СМИ ФРГ о газовом кризисе, зависимости от России, роли Шрёдера и Меркель

"Путин шантажирует ради "Северного потока - 2": как мы из-за Меркель получим дорогую зиму". "Почему Путин обрекает нас этой зимой на адские цены на энергию". "Больше всех от кризиса газовых цен выиграла Россия". "Надо вырваться из газовой ловушки!". Такие заголовки можно увидеть сейчас на страницах и сайтах ведущих немецких СМИ: газовый кризис в Европе и та роль, которую играет в нем Россия, стали в Германии одной из главных тем аналитических статей, комментариев, реплик.

Bild: Меркель годами отмахивалась от предупреждений экспертов

Так, в последние дни к этой теме буквально из номера в номер обращается самая массовая в Германии бульварная газета Bild. В одной из статей говорится: "Эксперты и политики, знающие, как Россия вновь и вновь использует энергию в качестве оружия, годами предупреждали, что за новый газопровод на Балтике "Северный поток - 2" придется заплатить политическую цену. Причем не только Украине, но главным образом Германии".

По мнению экспертов, продолжает издание, газопровод "создает одностороннюю зависимость, позволяет Путину влиять на германскую политику и, главное, дает ему власть заставить нас и других мерзнуть, если мы не будем играть по его правилам". Однако Ангела Меркель (Angela Merkel) "отмахивалась от всех предупреждений", указывает Bild. Теперь Германии грозит "чрезвычайно дорогая зима".

6 сентября 2021 года у берегов Германии состоялась сварка последней трубы "Северного потока - 2"

В другой публикации Bild задается вопросом: "В какой мере Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) обвел Меркель вокруг пальца?". Издание напоминает, что бывший канцлер ФРГ в качестве топ-менеджера "Газпрома" участвовал в сооружении "Северного потока - 2", а "Меркель, несмотря на широкомасштабные протесты, все время поддерживала этот проект". Теперь газопровод достроили, и "хозяин Кремля Владимир Путин использует его именно так, как и предупреждали эксперты: он шантажирует Германию и Европу!".

Ведь сейчас "друг Шрёдера Путин преднамеренно поставляет по другим трубопроводам слишком мало газа", поэтому цены и взорвались, считает газета. Фразу российского президента о том, что Германии следует "низко поклониться Герхарду Шрёдеру в ножки" за низкие цены на газ Bild расценила как "издевку над миллионами потребителей".

Die Zeit: Германия слишком зациклилась на газе

На роли бывшего и действующего (а также вероятного будущего) канцлера ФРГ в нынешнем газовом кризисе останавливается и лево-либеральный еженедельник Die Zeit. Его комментатор считает, что Германия слишком зациклилась лишь на одном энергоносителе - газе, а потому попала в чрезмерную зависимость от него.

Берлин, сентябрь 2005 года. Путин и Шрёдер дают старт строительству первого "Северного потока"

"Немецкая газовая мания является результатом многих ошибок нескольких федеральных правительств. Все началось с Герхарда Шрёдера в 1998 году. Его красно-зеленая коалиция хотела непременно отказаться от атомной энергии. Однако ее энергетическая революция оказалась не столько прорывом в сторону возобновляемой энергетики, сколько большим поворотом в сторону природного газа", - говорится в комментарии.

Его автор напоминает, что многие социал-демократы ратовали тогда за газовые электростанции, Шрёдер вместе с Путиным дал старт "Северному потоку - 1", в 2015 году при социал-демократическом министре экономики и энергетики Зигмаре Габриэле (Sigmar Gabriel) договорились о "Северном потоке - 2", а консерватор Ангела Меркель вместе со своим вице-канцлером и министром финансов социал-демократом Олафом Шольцем (Olaf Scholz), вероятным следующим канцлером ФРГ, "завершили путинский проект".

"Тем временем Шрёдер и другие социал-демократические политики давно уже зарабатывают деньги в энергетической отрасли. Ко всему прочему при министре экономики Габриэле именно "Газпрому" продали крупнейшее газохранилище Германии", - говорится далее в комментарии Die Zeit. Его автор убежден: "Чтобы разрядить нынешний газовый кризис, "Северный поток - 2" не требуется. "Газпром" мог бы просто поставлять больше газа в Европу через Украину". В России не хотят или не могут это сделать? "В конце концов это уже не столь важно, поскольку и так ясно: природный газ нельзя больше считать надежным энергоносителем".

Пикет экологов против "Северного потока - 2" перед штаб-квартирой немецких социал-демократов

Поэтому, приходит к выводу Die Zeit, правильной реакцией на сложившуюся ситуацию "стала бы долгосрочная стратегия сокращения потребления газа". Надо всеми силами развивать возобновляемую энергетику, а для защиты климата лучше пораньше отключить угольную электростанцию и год-другой подождать с отключением атомной, рекомендует автор будущему правительству ФРГ. И добавляет: "А каждому немцу, все еще намеренному обзавестись газовым отоплением, следует хорошо подумать, не стоит ли ему вложить несколько больше денег в экологичную технологию. Чтобы не пришлось потом оплачивать здоровенный счет от Путина".

Handelsblatt: часть ответственности несут компании и власти ЕС

Целый ряд статей, посвященных различным аспектам разразившегося энергетического кризиса, опубликовала в последние дни экономическая газета Handelsblatt. В одной из публикаций отмечается: "Уже ясно, кто точно выиграет от европейского газового кризиса. Это "Газпром", тогда как "большинству россиян от этого никакой пользы не будет".

В другой статье, в комментарии под заголовком "ЕС своей политикой способствовал кризису газовых цен", указывается, что имелись две возможности его предотвратить. "Во-первых, европейские энергетические компании могли бы на более длительный срок согласовать цены с "Газпромом". Во-вторых, они могли бы летом заказать больше газа, чтобы заполнить свои хранилища. Ни то, ни другое не было сделано".

Принадлежащее "Газпрому" газохранилище Rehden, крупнейшее в ФРГ, было заполнено в сентябре на 5%

Однако было бы неправильно возлагать ответственность только на компании, считает комментатор, ведь европейский рынок газа сильно зарегулирован законами и директивами ЕС.

"Когда их в последний раз реформировали, долгосрочные газовые контракты считались проявлением структурной закостенелости рынка. Требование в большей мере ориентироваться на цены спотового рынка при заключении контрактов частично способствовало тому, что теперь столь сильно стали колебаться и розничные цены", - отмечает комментатор Handelsblatt и приходит к следующему выводу: "Задача Европейской комиссии состоит теперь в том, чтобы исправить ситуацию, не увеличивая при этом зависимость от России".

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