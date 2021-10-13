Что Еврокомиссия предлагает делать с высокими ценами на газ

В Евросоюзе все больше обеспокоены скачком цен на энергоносители. В среду, 13 октября, Еврокомиссия (ЕК) утвердила меры, которые должны смягчить последствия повышения цен, а также сделать энергосистему более устойчивой к разным влияниям. Меры представила на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Причины роста цен на энергоносители

В Еврокомиссии называют ряд причин роста цен на энергоносители. Первая из них - увеличение глобального спроса на них вследствие выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией. Это привело к скачку цен, прежде всего на газ. "Мир начинает поправляться от ковида, и у него голод на энергоносители", - отметила Симсон. Поскольку газ играет немаловажную роль в формировании цен на электроэнергию, то вслед за газом подорожало и электричество.

Сыграла свою роль и погода: холодная зима и периоды аномальной жары летом привели к высокому потреблению энергоносителей. В итоге запасы газа в ЕС сейчас существенно ниже обычных. В среднем за последние 10 лет они к этому времени года были на уровне 90%, тогда как сейчас составляют 78%.

Кадри Симсон

Винят ли в Еврокомиссии Россию в повышении цен на газ?

Россию в Еврокомиссии тоже упоминают, хотя и максимально нейтрально. В представленном ЕК документе с мерами отмечается, что объемы поставок газа из РФ были "ниже ожидаемых". "Хотя "Газпром" выполняет долгосрочные контракты со своими европейскими контрагентами, он предложил либо незначительные дополнительные мощности, либо вообще не предложил их, чтобы облегчить давление на газовый рынок ЕС", - говорится в документе. Источник DW в Еврокомиссии добавляет, что такие действия "Газпрома" могут иметь рыночное объяснение, например, более высокие цены на "голубое топливо" в Азии. "Тем не менее, мы считаем, что исходя из рыночных условий, от таких поставщиков как "Газпром" следовало бы ожидать увеличения поставок (газа в ЕС. - Ред.)", - отмечает источник издания.

Ранее многие политики в ЕС обвиняли Россию в нежелании поставлять больше газа, чтобы добиться запуска "Северного потока-2". В своем же документе ЕК лишь осторожно пишет о возникновении в Европе "обеспокоенности" по поводу "возможных нарушений конкуренции" со стороны "компаний, работающих на газовых рынках Европы". "Еврокомиссия сейчас в приоритетном порядке расследует все подозрения возможного антиконкурентного поведения компаний, производящих и поставляющих природный газ в Европу", - добавили в ЕК.

Журналистов на пресс-конференции интересовал вопрос, идет ли такое расследование также в отношении "Газпрома". Но Кадри Симсон в свойственной ей манере уклонялась от политических заявлений. Единственное, что она сказала - это что ЕК следит за "всевозможными спекуляциями".

Еврокомиссия: У энергетического кризиса есть только одно решение

Единственным долгосрочным решением проблемы в Брюсселе считают возобновляемые источники энергии. "Переход к "чистой" энергетике станет лучшей страховкой от ценовых шоков, подобных тому, который ЕС испытывает сейчас", - отмечают в ЕК. Впрочем, этот переход займет десятилетия. Для преодоления нынешнего кризиса Еврокомиссия представила набор краткосрочных и среднесрочных инструментов.

Краткосрочные меры направлены в первую очередь на смягчение удара от повышения цен по потребителям и бизнесу в ЕС. Эти меры включают социальную поддержку людей, которые не могут заплатить за энергоносители - например, в форме ваучеров, частичной оплаты счетов за коммунальные услуги или отсрочки платы. Еще одна мера - снижение налогов, составляющих немалую часть платы за энергоносители. Также в ЕК советуют защитить потребителей от отключения от сетей. Все эти действия - в руках государств-членов ЕС, Еврокомиссия лишь собрала возможные меры воедино в качестве рекомендаций.

А вот усиление сотрудничества с другими странами находится в ведении ЕК. Конкретные страны не упоминаются, но Симсон отметила, что Норвегия уже объявила об увеличении поставок газа в ЕС. Источник DW в ЕК добавил, что речь идет и об Украине. "Мы очень хотим работать с Украиной в духе взаимной солидарности. Не только солидарности ЕС с Украиной в вопросе покупки энергоносителей, но и наоборот - солидарности Украины с ЕС", - говорит собеседник. Он указывает на тот факт, что украинские хранилища газа имеют наибольшие объемы в Европе, и компании из ЕС уже держат там свои запасы "голубого топлива". Над этим собираются работать и дальше.

Среднесрочные меры для укрепления рынка газа и электричества

На уровне же ЕС преимущественно находятся среднесрочные меры. Одна из них - увеличение эффективности хранения газа. В декабре Еврокомиссия обещает представить проект обновления регламента ЕС о безопасности поставок газа. Одна из идей - облегчить трансграничный доступ к хранилищам. Дело в том, что если в одних странах ЕС есть большие хранилища газа, то в других они практически отсутствуют.

Кроме того, в Еврокомиссии раздумывают над возможностью общих закупок газа для создания его запасов. Участие в таких акциях будет добровольным. Среди других мер - развитие технологий накопления энергии, в частности, с помощью аккумуляторов и водорода.

Когда цены на энергоносители снизятся?

Снижения цен и стабилизации рынка в Еврокомиссии ожидают лишь в апреле следующего года. При этом в Брюсселе подчеркивают, что угрозы остаться без газа или электричества нет, хотя и добавляют, что отдельным регионам следует уделить особое внимание.

В Еврокомиссии отмечают, что скачок цен касается в первую очередь оптовых цен. Если оптовые цены на газ во всем ЕС выросли в этом году на более чем 400% по сравнению с 2019 годом, то розничные - на 14%. На электричество рост составил 230% для оптовых цен и 7% - для розничных. Причина в том, что оптовая цена в среднем составляет приблизительно одну треть конечной стоимости для потребителей.

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