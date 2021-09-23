 Взлет цен на газ: почему Британии труднее держать удар, чем Евросоюзу | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 01.10.2021

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Экономика

Взлет цен на газ: почему Британии труднее держать удар, чем Евросоюзу

Страны ЕС лучше подготовлены к энергетическому кризису, чем Великобритания. DW сравнила роль газа в электроэнергетике, размеры газохранилищ и степень зависимости от спотовых цен.

Монета евро на фоне газовой конфорки

Европе этой зимой грозит энергетический кризис, предупреждают эксперты и указывают на необычайно низкий уровень запасов в европейских газохранилищах. Другие утверждают, что он уже начался. Действительно: что это, если не кризис, когда цены на газ взлетают в разы, а перед бензоколонками выстраиваются очереди из-за дефицита горючего?

Два энергетических кризиса: всеобщий газовый и британский бензиновый

Однако тут сразу же надо внести ясность: в данном случае имеются в виду два разных кризиса, просто совпавших по времени. Один, газовый, затрагивает как страны Евросоюза, так и Великобританию. Однако в ближайшие месяцы ЕС, по всей видимости, сможет держать удар лучше, чем Соединенное Королевство. О причинах этого, собственно, и пойдет речь в статье. 

Другой кризис, бензиновый, стал специфическим британским явлением и континентальной Европе не угрожает. Его причина – не дефицит горючего или его дороговизна, а нехватка водителей бензовозов. Эту проблему породил "Брекзит", а усугубила пандемия коронавируса.

25 сентября 2021. Очередь автомобилей перед бензоколонкой в пригороде Лондона

25 сентября 2021. Очередь автомобилей перед бензоколонкой в пригороде Лондона

Выход из Евросоюза привел к частичному оттоку из Великобритании работавших здесь граждан ЕС, в том числе дальнобойщиков, и прекратил их приток. А локдауны и прочие противоэпидемические меры сильно замедлили процесс подготовки и экзаменации новых профессиональных водителей грузовиков. А требуется заполнить десятки тысяч вакансий.           

В результате стало элементарно не хватать людей, способных доставлять горючее с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции. Поэтому 23 сентября энергетический гигант BP сообщил, что ему придется некоторые АЗС временно закрыть, а другие снабжать с перебоями. Британские автовладельцы тут же стали закупать горючее впрок, выстраиваясь перед бензоколонками в длинные очереди.

Дефицит водителей грузовиков угрожает нормальному снабжению АЗС  

Этот всплеск ажиотажного спроса настолько усугубил проблему нехватки горючего в рознице, что 28 сентября британское правительство объявило о привлечении к развозу топлива военных водителей. Благодаря участию армии нынешнее обострение кризиса энергетической логистики, скорее всего, скоро закончится, однако кадровая проблема останется. Так что Великобритания не застрахована от повторения подобных событий предстоящей зимой, тем более что водителей грузовиков остро не хватает, к примеру, и британским сетям супермаркетов.

Кабины британских грузовых автомобилей

Британские дальнобойщики. После Брекзита в Англии обострился дефицит водителей грузовиков

Страны ЕС тоже испытывают нехватку дальнобойщиков, но не столь острую, как Великобритания, а потому в обозримом будущем схожего кризиса снабжения АЗС континентальная Европа может не опасаться. Зато страны Евросоюза, как и Соединенное Королевство, неминуемо столкнутся - и уже сталкиваются - с последствиями газового кризиса: небывалый взлет цен на голубое топливо стал для всей Европы общей проблемой.

Однако для континентальной Европы эти последствия, скорее всего, окажутся все же не столь серьезными и болезненными, как для Великобритании, поскольку у ЕС по целому ряду причин более благоприятные исходные позиции. Среди этих причин – степень зависимости экономики и электроэнергетики от газа, количество и размеры подземных хранилищ газа (ПХГ), роль спотового рынка и доля долгосрочных контрактов.

Британцы нуждаются в газе для производства электричества и отопления жилья

Великобритания – один из крупнейших в Европе потребителей газа, и степень зависимости британской электроэнергетики и тем самым всей экономики от этого энергоносителя весьма высока. Так, в 1-м квартале 2021 года, по данным британской ассоциации нефтегазовых компаний OGUK, 35% электроэнергии в стране было произведено с помощью газа.

Одна из нефтегазовых платформ британского концерна BP в Северном море

Одна из нефтегазовых платформ британского концерна BP в Северном море

Для сравнения: в Германии, а это крупнейший европейский потребитель голубого топлива и важнейший экспортный рынок "Газпрома", данный показатель в тот же период был в два раза меньше - 16%, подсчитал Институт солнечных энергетических систем Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer ISE). А во Франции доля газа не достигает и 6% - вторая по величине экономика ЕС опирается главным образом на атомную энергетику (данные портала Energiefirmen.de). В среднем доля газа в электроэнергетике Евросоюза составила в 2020 году 20%.  

В Великобритании 85% домов отапливаются газом, в Германии – опять-таки почти в два раза меньше: 48% (еще около 25% используют нефтепродукты, а примерно по 5% - деревянные пеллеты и электричество). Во Франции газ обеспечивает теплом 39% жилищного сектора (тут древесина играет более важную роль, чем нефтепродукты).

ПХГ в Евросоюзе в 80 раз мощнее британских

Столь высокая зависимость Великобритании от газа является прямым следствием более полувековой активной нефтегазовой добычи на континентальном шельфе страны, прежде всего в Северном море. Возможность эксплуатировать крупные месторождения у собственных берегов привела также к тому, что британцы не стали обзаводиться разветвленной системой ПХГ – в отличие от стран континентальной Европы, которые десятилетиями последовательно создавали значительные мощности для длительного хранения газа, импортированного из СССР/России, Норвегии, Нидерландов и других стран. 

Подземное хранилище газа Haidach в Австрии

Подземное хранилище газа Haidach в Австрии контролируется "Газпромом"

Поэтому сегодня Германия может закачивать в подземные хранилища на своей территории приблизительно в 19 раз больше газа, чем Соединенное Королевство, Италия – в 16 раз больше, Нидерланды – в 12 раз, Франция – в 10 раз, Австрия – в 7 раз, Венгрия – в 5 раз, а Словакия, Чехия и Польша – каждая примерно в 3 раза больше. Такие данные приводятся на сайте немецкой ассоциации операторов ПХГ Initiative Erdgasspeicher (INES).

Из этих данных следует, что суммарная мощность ПХГ в Евросоюзе приблизительно в 80 раз превышает вместимость британских хранилищ. Причем все последнее десятилетие Еврокомиссия под впечатлением газового кризиса в холодную зиму 2009 года, когда Россия на две недели прервала транзит газа через Украину, целенаправленно работала над тем, чтобы с помощью трубопроводов-интерконнекторов соединить между собой газотранспортные системы членов ЕС.

Так что теперь у Евросоюза есть возможность перекачивать голубое топливо из стран, где зимой относительно тепло и еще много запасов, туда, где ударили холода и опустели ПХГ. Это особенно важно для восточноевропейских стран, реально пострадавших во время кризиса 2009 года. Они, а также Италия, по-прежнему больше всех в ЕС зависят от газа. В этой единой энергосистеме участвовали и британцы, но в ходе Брекзита они из нее вышли.

Долгосрочные контракты оказались выгоднее спотовых цен

Повышенная уязвимость газового рынка Великобритании связана еще и с тем, что он сильно сфокусирован на краткосрочных закупках нужных объемов и, соответственно, на спотовых ценах. Раньше, в условиях широкомасштабной собственной добычи, такой механизм ценообразования выполнял антимонопольную функцию, стимулируя конкуренцию между британскими энергетическими фирмами.

Но теперь, когда из-за постепенного истощения собственных месторождений больше половины газа приходится закупать за рубежом (в 1-м квартале 2021 импорт составил, согласно OGUK, 56%), британцы попали в чрезмерную зависимость от спотового рынка. А там цены взлетели до казавшихся еще недавно просто немыслимых высот: от примерно 200 долларов за 1000 кубометров в конце прошлого года до почти 1180 долларов 30 сентября.

Инфографика Откуда ФРГ импортирует газ (2019)

В этой ситуации немецкие и другие континентальные энергетические компании, заключающие с "Газпромом" и другими поставщиками, как правило, долгосрочные контракты со стабильной формулой цены, оказались (пока, во всяком случае) в существенно более выгодном положении, чем британские импортеры, которым сейчас куда труднее держать удар.

Великобритания страдает из-за "Северного потока - 2"?

Что из всего этого следует? Первое. Если нынешний взлет цен на газ в известной или даже значительной мере спровоцирован "Газпромом", чтобы добиться от Евросоюза скорейшего и безоговорочного разрешения ввода в строй сразу двух ниток достроенного "Северного потока - 2", то получается, что пока больше всех в Европе от этого страдает посторонний – вышедшая из ЕС Великобритания. 

Второе. Глядя на те трудности, с которыми столкнулись сейчас британские энергетические компании и промышленные предприятия, использующие газ в качестве сырья, страны ЕС имеют возможность примерно представить себе, что через пару месяцев или даже недель может ожидать их самих – и предусмотрительно взяться за решение надвигающихся проблем.    

Смотрите также:

  • Длинная очередь к заправке в Великобритании

    Как в Великобритании закончился бензин

    Заправки в Великобритании сегодня выглядят так...

    Британским водителям сейчас не позавидуешь. Ведь при необходимости пополнить бак они оказываются в одной из двух возможных ситуаций. Вариант первый: гигантская очередь на заправке, простоять в которой можно несколько часов.

  • Пустая заправка в Великобритании, на которой в данный момент нет в наличии ни бензина, ни дизельного топлива

    Как в Великобритании закончился бензин

    ...или так

    Вариант второй: на заправке нет ни одной живой души. Потому что ни дизеля, ни бензина там тоже нет. Вот как на этой АЗС на западе Лондона.

  • Очередь из автомобилей перед одной из заправок в Великобритании.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Хаос и закупки впрок

    На многих заправках царит хаос, терпение водителей на пределе. Нередко им приходится простаивать в очереди по несколько часов, чтобы потом услышать, что последний имевшийся в наличии бензин только что закончился. Стоит ли удивляться, что такие ситуации ведут к конфликтам, иногда даже дракам?

  • Очередь из автомобилей перед одной из заправок в городе Ашфорд

    Как в Великобритании закончился бензин

    Цель так близко - и так далеко

    Эта очередь из автомобилей перед одной из заправок в городе Ашфорд в графстве Кент насчитывает более 100 машин. Между тем британские СМИ показывают драматичные кадры. Например, как некий водитель угрожает своему "сопернику" ножом. Другие сцены заставляют улыбнуться. Так, одна женщина опорожнила у заправки бутылку с питьевой водой и наполнила ее бензином.

  • Мужчина с тремя канистрами на пути к заправке в городе Брэкнелл, Великобритания

    Как в Великобритании закончился бензин

    По воду? Нет - за бензином!

    Подобную изобретательность проявляют и другие водители. Иногда кажется, что британцы используют любые емкости, которые можно наполнить горючим. Интересно, как этот мужчина собирается вклиниться в очередь к бензоколонке?

  • Улыбающийся водитель на одном из шоссе в Лондоне

    Как в Великобритании закончился бензин

    Хотя бы у кого-то здесь хорошее настроение

    У этого водителя на шоссе М3 в западной части Лондона, судя по всему, отличное настроение. А вот у большинства других водителей в Великобритании - нет. Некоторым автомобиль необходим, чтобы добраться до работы. Поэтому в стране уже ведут дискуссию о праве представителей определенных профессий - например, врачей - на приоритетное обслуживание. На некоторых заправках такое правило уже действует.

  • Объявление на одной из заправок в Великобритании о том, что здесь можно купить горючего не больше, чем на 30 фунтов стерлингов (35 евро).

    Как в Великобритании закончился бензин

    Ограниченный объем продажи бензина в "одни руки"

    Подчас можно наблюдать, как к заправке, огибая общую очередь, подъезжают полицейские машины. Стражей правопорядка можно понять: пешком добираться до места вызова им было бы непросто. Некоторые заправки продают не больше определенного объема топлива на клиента. Например, на этой АЗС можно залить бензина или дизеля лишь на 30 фунтов (35 евро).

  • Надпись Извините, не работает на заправочных пистолетах на одной из британских автозаправочных станций.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Извините, не работает

    В некоторых регионах, по данным Британской ассоциации автозаправочных станций PRA, стоят пустыми до 90% бензоколонок. При этом, по сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита - в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам.

  • Надпись Извините, не работает на заправочных пистолетах одной из бензоколонок в Великобритании

    Как в Великобритании закончился бензин

    Причина дефицита - нехватка водителей грузовиков

    По данным профсоюза Road Haulage Association, в Великобритании не хватает сейчас около 100 тысяч водителей грузовиков. Одна из главных причин этого - "Брекзит", ведь многие водители уехали к себе на родину, в страны ЕС, и больше не вернулись в Соединенное Королевство из-за пандемии коронавируса.

  • Грузовой автомобиль у одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Англии

    Как в Великобритании закончился бензин

    "Брекзит" и коронавирус

    Некоторые фирмы по логистике из континентальной Европы из-за "Брекзита" больше не доставляют грузы в Великобританию. Между тем из-за пандемии в королевстве не были своевременно проведены экзамены на курсах подготовки водителей грузовиков. Со своей стороны, правительство Соединенного Королевства утверждает, что основная причина "бензинового кризиса" - в панике у населения и закупках впрок.

  • Водитель грузовика, доставляющего горючее к заправке, наблюдает, как оно перекачивается из его грузового автомобиля в резервуары.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Помощь военных и иностранные водители

    Чтобы справиться с кризисом, правительство Великобритании распорядилось задействовать военных для доставки горючего на заправки. Кроме того, армейские инструкторы по вождению будут помогать в организации сдачи экзаменов на категорию С в дополнительные дни. Одновременно с этим Лондон хочет выдать 5000 виз водителям-иностранцам, чтобы избежать логистического коллапса перед Рождеством.

  • Плакат с извинениями в том, что на заправке нет бензина.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Извинения за отсутствие горючего

    Скоро подобные плакаты на заправках должны снова исчезнуть. Первые водители-иностранцы, получившие визу по упрощенной схеме, смогут начать работу в Британии уже в октябре. Однако планируется, что эта виза истечет в канун Рождества. Поможет ли эта временная мера долгосрочно побороть дефицит бензина в стране - не ясно.

  • Женщина, заправившая машину, машет рукой и улыбается.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Ура! На мою долю хватило!

    Эта женщина радуется так, как будто выиграла в лотерею. Причина: бак машины снова полон. Теперь главное: экономно расходовать топливо.

  • Запряженная лошадью повозка проезжает мимо заправки в Великобритании.

    Как в Великобритании закончился бензин

    Решение проблемы

    Тонкий английский юмор? Нет, спасительная смекалка. Когда автомобиль отказывается ехать дальше из-за пустого бака, можно просто пересесть в седло - или на повозку.

    Автор: Марко Мюллер, Елена Гункель


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