 Цена на газ в Европе впервые превысила тысячу долларов за тысячу кубометров | Новости из Германии о Европе | DW | 28.09.2021

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Европа

Цена на газ в Европе впервые превысила тысячу долларов за тысячу кубометров

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах приблизилась к 1030 долларам США за тысячу кубометров газа. Евродепутаты заподозрили "Газпром" в манипуляциях на рынке. Россия отрицает это.

Человек крутит газовый кран на трубе

Цена одной тысячи кубометров газа на рынке Европы впервые в истории превысила порог в тысячу долларов США (около 855 евро). Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник, 28 сентября, вплотную приблизилась к отметке в 1030 долларов.

Из-за дефицита газа в Европе биржевые цены на энергоносители в последние недели выросли более чем на 250 процентов. Увеличилась и стоимость электроэнергии, так как она связана с ценой на газ. Международное энергетическое агентство (IEA), а также десятки депутатов Европарламента на фоне резкого роста цен заподозрили российский государственный концерн "Газпром" в манипулировании рынком. Москва скептически отнеслась к подобным утверждениям.

Администрация США намерена вместе с европейскими партнерами отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ. В то же время правительство Германии не увидело повода обвинять РФ в росте цен на газ в ФРГ.

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  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


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Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ

В Берлине не видят признаков сознательного нарушения РФ договоров, заявило Минэкономики ФРГ. Администрация США вместе с партнерами в Европе намерена отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на газ.  

Евродепутаты заподозрили "Газпром" в манипуляциях на рынке

Отказ "Газпрома" поставлять газ по уже существующим трубопроводам, а также ограничения добычи позволили европарламентариям предположить, что рекордный рост цен на газ в Европе может быть вызван манипулированием рынком.  

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