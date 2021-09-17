Евродепутаты заподозрили "Газпром" в манипуляциях на рынке

На фоне резкого роста цен на энергоносители сразу несколько десятков депутатов Европейского парламента заподозрили российский концерн-монополист "Газпром" в манипуляции рынком. Как указывается в их письме, на которое ссылается агентство dpa в пятницу, 17 сентября, отказ "Газпрома" поставлять сырье по существующим трубопроводам, а также ограничения добычи позволяют предположить, что рекордный рост цен на природный газ в Европе в последние несколько недель может быть прямым результатом умышленного манипулирования рынком.

Депутаты Европарламента отмечают связь роста цен с завершением работ по монтажу вызывающего споры газопровода "Северный поток - 2", по которому российский газ должен пойти в Европу транзитом через Германию. Разрешение на эксплуатацию газопровода пока не получено.

В Брюсселе подтвердили получение письма, авторы которого призвали Еврокомиссию начать расследование.

Кремль отрицает причастность России к росту цен на газ в Европе

В тот же день председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что рост цен на газ в Европе связан с сильным отставанием в закачке топлива в подземные хранилища газа (ПХГ) и увеличивающимся спросом. По словам Миллера, страны ЕС прошедшей зимой отобрали рекордный объем газа (66 млрд кубометров) из-за холодной зимы и весны, а период закачки в ПХГ в этом году начался на три недели позже обычных сроков. Отставание составляет 22,9 млрд кубометров, и "это очень большая величина", цитирует Миллера ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "скорейший ввод "Северного потока - 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе".

Цена на газ в Европе по итогам торгов 17 сентября закрепилась на уровне чуть выше 800 долларов за 1000 кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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