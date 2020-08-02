 Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ | Новости из Германии о Германии | DW | 22.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ

В Берлине не видят признаков сознательного нарушения РФ договоров, заявило Минэкономики ФРГ. Администрация США вместе с партнерами в Европе намерена отслеживать случаи возможной манипуляции с ценами на газ.

Газовый кран

Правительство ФРГ не видит оснований обвинять Россию в связи с ростом цен на газ в Германии. Нет никаких признаков того, что "Газпром" не выполняет договоров о транзите газа через Украину, заявила представитель правительства в Берлине в среду, 22 сентября.

Представитель министерства экономики ФРГ также подчеркнула, что Россия соблюдает действующие договоры. По ее словам, есть целый ряд причин, по которым цены на газ сейчас растут - к примеру, это экономическая ситуация в Азии, суровая зима и пожары в Сибири. "В настоящее время мы не видим необходимости вмешательства со стороны государства. О сознательном манипулировании нам ничего не известно", - сказала представитель Минэкономики ФРГ.

Между тем администрация США выразила намерение вместе с европейскими партнерами отслуживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ. "Рост цен на газ вызвал серьезные опасения и вопросы по поводу надежности существующих поставок и по энергетической безопасности в Европе", - отметила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 19:51

Нужен ли российский газ Европе? DW Новости (02.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Северный поток-2: Германия и США договорились, но останется ли у Украины транзит газа? DW Новости (22.07.2021)  

"Северный поток - 2" почти построили, но вряд ли сразу запустят (07.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговор суда  

Немецкие лоббисты бизнеса с Россией выступили в защиту "Газпрома"  

Профильный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил список Навального  