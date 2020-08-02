Правительство ФРГ взяло Россию под защиту на фоне роста цен на газ

Правительство ФРГ не видит оснований обвинять Россию в связи с ростом цен на газ в Германии. Нет никаких признаков того, что "Газпром" не выполняет договоров о транзите газа через Украину, заявила представитель правительства в Берлине в среду, 22 сентября.

Представитель министерства экономики ФРГ также подчеркнула, что Россия соблюдает действующие договоры. По ее словам, есть целый ряд причин, по которым цены на газ сейчас растут - к примеру, это экономическая ситуация в Азии, суровая зима и пожары в Сибири. "В настоящее время мы не видим необходимости вмешательства со стороны государства. О сознательном манипулировании нам ничего не известно", - сказала представитель Минэкономики ФРГ.

Между тем администрация США выразила намерение вместе с европейскими партнерами отслуживать случаи возможной манипуляции с ценами на поставляемый в Европу газ. "Рост цен на газ вызвал серьезные опасения и вопросы по поводу надежности существующих поставок и по энергетической безопасности в Европе", - отметила министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

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