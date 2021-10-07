 Путин поручил ″Газпрому″ разрушить спотовый рынок газа в Европе? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 12.10.2021

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Европа

Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

Одной из причин газового кризиса в ЕС многие считают стремление России ускорить пуск трубопровода "Северный поток-2". Но у Кремля, похоже, есть и вторая стратегическая цель.

Президент РФ Владимир Путин и глава Газпрома Алексей Миллер (фото из архива)

Президент РФ Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер (фото из архива)

Все это очень напоминает рекламную кампанию. "Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заявляет президент России Владимир Путин. "Те, кто подписали с нами долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой", - вторит ему заместитель главы "Газпрома" Елена Бурмистрова, отвечающая за весь экспорт российской госкомпании. "Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других", - объясняет европейцам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Борьба вокруг сдачи в эксплуатацию "Северного потока-2"

Вот уже несколько недель Москва все более настойчиво посылает Европе недвусмысленный сигнал: заключайте с Россией в лице "Газпрома" долгосрочные контракты на поставку газа - и у вас не будет забот с теплом и электричеством. Это происходит в условиях беспрецедентного газового кризиса на европейском рынке: цены на голубое топливо в последние месяцы многократно выросли и в начале октября в десять раз превысили средние показатели прошлого года.

Приемный терминал Северного потока-2 в немецком Любмине

Приемный терминал "Северного потока-2" в немецком Любмине уже начал работу в тестовом режиме

Европейские эксперты, СМИ и политики уже не раз высказывали подозрение, что "Газпром" целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз побыстрее выдать разрешение на эксплуатацию сразу двух ниток достроенного в начале сентября газопровода "Северный поток-2", для чего требуется вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС (Третий энергопакет).

Однако теперь усиливается впечатление, что у Кремля имеется и вторая стратегическая цель. В пользу такого вывода говорит та нарастающая настойчивость, с которой высокопоставленные российские представители, официальные российские СМИ и неофициальные проводники интересов Кремля в соцсетях пропагандируют сейчас идею возврата стран Евросоюза к прежней практике закупки газа по долгосрочным контрактам - и, соответственно, отказа от дальнейшего развития в этой сфере биржевой торговли, спотового рынка.

Путин обвиняет Еврокомиссию и британских экспертов

Тон и направленность этого вербального наступления задал Владимир Путин, не оставляющий сомнений в том, что политику "Газпрома" определяет именно он. "Это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали рыночное ценообразование на газ - вот результат вам", - заявил президент РФ 9 сентября на пресс-конференции в Москве, вообще-то посвященной будущим отношениям России и Беларуси, и указал на взлет спотовых цен на газ в Европе до 650 долларов за тысячу кубометров. 

Карикатура Сергея Елкина: Путин и рост цен на газ.

Карикатура Сергея Елкина

"У нас тоже рыночное ценообразование, эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует, рынок регулирует", - добавил Путин, забыв напомнить, что Россия в составе картеля под названием ОПЕК+ вот уже пять лет искусственно ограничивает добычу нефти и тем самым регулирует ее предложение на мировом рынке.

Месяц спустя, 6 октября, когда цена тысячи кубометров газа взлетела уже почти до 2000 долларов, российский президент на видеосовещании по вопросам энергетики продолжил публично развивать мысль об ошибках, как он выразился, "так называемых экспертов" в Брюсселе.      

"Вообще-то предложение перейти на биржевую торговлю газом, - указал Путин, - было сделано, потом продвигалось и было продвинуто экспертами Еврокомиссии прошлого созыва, в основном британскими экспертами. Где теперь эти британские эксперты, где теперь их предложения - понятно, а потребители в континентальной Европе, безусловно, страдают от реализации этих предложений".

Коллапс спотового рынка газа в Европе

Таким образом, Путин пытается убедить страны ЕС, что ориентацию на спотовый рынок Евросоюзу навязала покинувшая его теперь Великобритания, а потому Еврокомиссии нынешнего созыва следует теперь, после "Брекзита", исправить допущенную некогда ошибку и вернуться к прежней практике долгосрочных контрактов с "Газпромом".

А такие долгосрочные контракты, продолжил убеждать европейцев посол РФ при ЕС Владимир Чижов в опубликованном 11 октября интервью Financial Times, "обеспечивали безопасность поставок и стабильность объемов и цен". Но затем, посетовал он, "пришла эта идея, исходящая из Брюсселя, о том, что систему следует изменить".

Добыча нефти и газа в Северном море у берегов Норвегии

Добыча нефти и газа в Северном море у берегов Норвегии

Высказывания российских представителей звучат убедительно, однако не дают ответа на вопрос, почему спотовый рынок в Европе целый ряд лет исправно работал и лишь в последние месяцы сначала дал сбой, а в сентябре-октябре фактически пережил коллапс: трудно описать иным словом рост цен в разы за считанные недели.

Одно из объяснений случившегося гласит, что европейский рынок недополучил нынешним летом ожидавшиеся объемы сжиженного газа (СПГ), поскольку значительная часть поставок из разных стран ушла в Азию, где цены на этот энергоноситель оказались еще выше. В Москве особо упирают на то, что из-за холодной предыдущей зимы сильно сократились запасы в европейских газохранилищах, в том числе в контролируемых "Газпромом". Еще одним фактором стали широкомасштабные ремонтно-профилактические работы на газотранспортной системе Норвегии, из-за которых этому крупному поставщику пришлось временно существенно сократить свой экспорт в ЕС.

"Странный отказ России от денег"

Однако встает вопрос, почему в этой ситуации Россия, обеспечивающая почти 40% газового импорта ЕС и несущая как лидер рынка немалую ответственность за его стабильность, не увеличила предложение на европейских биржевых площадках, чтобы хотя бы несколько выровнять спрос и предложение, а заодно и хорошо заработать.  

Инфографика Откуда ФРГ импортирует газ (2019)

На это обстоятельство в интервью московской "Новой газете" обратил внимание российский нефтегазовый эксперт Михаил Крутихин: "Вместо того, чтобы воспользоваться повышением цен и получить дополнительную прибыль от новых продаж газа по высоким спотовым ценам, они (в "Газпроме") решили вообще прекратить торговлю на спотовых рынках, объявили, что в четвертом квартале и весь следующий год они не будут торговать дополнительными объемами газа на электронных торговых площадках".

По образному выражению российского эксперта, "Газпром" прибег к тактике "итальянской забастовки": "Выполняются все ранее заключенные контракты, но никаких дополнительных объемов газа в Европу не поступает".

Аналогичные оценки звучат и в Германии, например, в статье под заголовком "Странный отказ России от денег" в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Действия России в газовом кризисе, - пишет ее московский корреспондент Фридрих Шмидт (Friedrich Schmidt), - являются загадкой для экономических аналитиков: контролируемый государством концерн "Газпром" выполняет свои долгосрочные газовые контракты, но не пользуется шансом заработать много денег путем расширения своего пока что скудного бизнеса на спотовом рынке".  

Немецкий корреспондент приходит к следующему выводу: "Попытки объяснить такое поведение, руководствуясь только экономическими критериями, мало что дадут. "Газпром" претворяет в жизнь политические установки Кремля".

Долгосрочные контракты с "Газпромом" против Green Deal Евросоюза

Таким образом, постоянно звучащая в России на фоне нынешнего газового кризиса фраза о том, что "Газпром" выполняет все свои договорные обязательства", приобретает дополнительный смысл, своего рода второе дно: получается, что российская госкомпания обслуживает только тех, кто заключил с ней долгосрочные контракты, и фактически бойкотирует спотовый рынок, обрекая его на немыслимые ранее скачки цен и тем самым дискредитируя сам принцип биржевой торговли газом.

Брюссель, июль 2021. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее зам Франс Тиммерманс говорят о целях Green Deal

Июль 2021. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее зам Франс Тиммерманс говорят о целях Green Deal

Если в результате дело действительно дойдет до разрушения европейского спотового рынка газа и возвращения большинства стран ЕС к заключению преимущественно долгосрочных контрактов с "Газпромом" (Венгрия на днях уже подписала 15-летний контракт с правом корректировки через 10 лет), это приведет к длительному закреплению нынешнего доминирования России на европейском рынке газа и в значительной мере отсечет от него поставщиков СПГ.

Одновременно долгосрочные контракты с "Газпромом" стали бы реальным тормозом на пути форсированной декарбонизации экономики ради защиты климата, на которую Евросоюз взял курс под девизом Green Deal. Ведь тогда - даже если европейская возобновляемая энергетика сделает в этом десятилетии ожидаемый и планируемый большой рывок в своем развитии - странам ЕС пришлось бы до середины или до конца 2030-х годов все равно покупать у России значительные объемы ископаемого энергоносителя. Но, возможно, Москва именно на это и рассчитывает.     

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    Автор: Андрей Гурков


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Европа в шоке от цен на газ и пустых газохранилищ

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