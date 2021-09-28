Газ раздора. Как "Газпром" Украину с Венгрией перессорил

Подписанное в понедельник, 27 сентября, Будапештом и российским "Газпромом" соглашение о поставках газа в Венгрию вызвало настоящий дипломатический скандал. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это ударом по украинско-венгерским отношениям, а его ведомство вызвало венгерского посла для дачи объяснений. К зеркальному шагу прибегли и в Будапеште. При этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто даже заявил, что острая реакция со стороны Киева нарушает суверенитет страны.

Газ для Венгрии в обход Украины

К такому обострению привел не сам факт подписания соглашения, а то, что получать российский газ Венгрия будет уже не через Украину. Если раньше украинская ГТС была главным средством доставки голубого топлива для Будапешта, то теперь, как заявил Сийярто, "Газпром" ежегодно будет поставлять Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и один миллиард кубометров через Австрию.

Дмитрий Кулеба

Кроме конкретных убытков от потери транзита российского газа в Венгрию, связанных с новым контрактом, в Украине уже видят в этих событиях свидетельство стратегической угрозы полностью потерять статус транзитера голубого топлива в Европу. Так, глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон назвал новое соглашение между Будапештом и "Газпромом" "ярким примером политики Кремля относительно Украины". "Как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы", - написал Макогон на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом, несмотря на транзитный контракт украинской стороны с "Газпромом" до 2024 года Макогон ожидает значительного дальнейшего сокращения или даже полной остановки транзита в Венгрию через Украину. А техническая достройка "Северного потока-2", по его словам, создает критические риски для существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

Украина обращается к Еврокомиссии

В МИД Украины уже заявили о своем желании перенести на более поздний срок заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД двух стран. Это заседание должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште.

При этом, как заявил в Киеве Кулеба, которого цитируют украинские СМИ, заседание было фактически отменено еще до подписания соглашения между Будапештом и "Газпромом". "Мы знали, что уже летит туда российская делегация, что это соглашение будет подписано. И они, подписывая этот договор, уже знали о нашей позиции", - отметил министр. "Это удар, и мы будем отвечать на него соответственно, так как здесь не должно быть никакого сожаления и никаких соболезнований", - отметил глава украинского МИД, анонсировав дальнейшие меры "для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации".

О каких именно шагах идет речь, он не уточнил, но во внешнеполитическом ведомстве Украины уже анонсировали, что обратятся к Европейской Комиссии о предоставлении оценки соответствия венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Между тем в самой Еврокомиссии заявили, что изучат, какими могут быть последствия долгосрочного контракта с "Газпромом" на поставку газа в Венгрию.

Петер Сийярто

Будапешт отстаивает контракт с "Газпромом"

Однако пока давление со стороны Киева вызывает в Будапеште только сопротивление. Сийярто назвал решение украинских властей обратиться к Еврокомиссии глубоко возмутительным, добавив, что украинцы не имеют отношения к тому, с кем Венгрия заключает договоры.

Такую позицию венгерской стороны опрошенные DW эксперты называют вполне ожидаемой. Так, эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко отмечает, что на фоне многочисленных споров с Будапештом по поводу других вопросов в этом противостоянии Украина выступает с более слабой позиции, чем Венгрия. "Это очевидно особенно сейчас - после достройки новых обходных газопроводов и стремительного подорожания газа на европейском рынке", - говорит Капитоненко. По его мнению, желание обеспечить долгосрочный контракт по выгодной цене может играть для венгерского правительства гораздо большую роль, чем возможное возмущение со стороны Киева.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский также считает мотивацию венгерской стороны чисто рациональной. "Эта страна на 70 процентов зависит от российского газа. Кроме того, старый контракт, который был у Венгрии с "Газпромом", завершился еще в 2015 году", - напоминает Тужанский. Эксперт предполагает, что согласиться на маршруты поставок газа в обход Украины Будапешт могли побудить более выгодные условия, предложенные российской компанией. По его словам, это может иметь дополнительный вес как удачный ход власти перед парламентскими выборами в Венгрии, запланированными на весну следующего года, и на фоне европейских опасений относительно нового газового кризиса.

О неконструктивности украинской позиции в таких условиях говорит директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, по мнению которого такие громкие заявления украинских дипломатов только вредят, не решая проблему, но усложняя сотрудничество там, где конфликтов между двумя странами пока нет. "Надо понять, что каждая страна в таких вопросах будет руководствоваться прежде всего своим собственным стратегическим интересом", - предупреждает он.

Венгерский урок для Украины

В то же время Харченко не призывает спустить ситуацию на тормозах. Он считает, что Украина в этой ситуации должна действовать более взвешенно. Так, по его словам, обращение к европейским партнерам является правильным шагом, ведь поиск возможных нарушений европейских правил в новом контракте переводит спор из плоскости двустороннего конфликта, где украинская сторона пытается оказывать политическое давление, в плоскость защиты общих европейских интересов и правил с помощью правовых механизмов.

За более мягкую форму давления на Венгрию выступает и Тужанский. По его мнению, Украина также могла бы призвать присоединиться к переговорам с Венгрией Словакию и Польшу - страны, которые также могут многое потерять из-за новой газовой политики Кремля.

Капитоненко, в свою очередь, отметил, что Украина должна вынести урок из этого конфликта: "Венгерский пример может быть заразным, и тогда каждый будет сам за себя в попытке обеспечить гарантированные поставки газа по как можно более низкой цене. Нам нужно не обвинять и требовать, а думать, как убедить европейцев в том, что сохранение украинской ГТС - это также и в их интересах".

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