Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit?

Венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet часто поднимает такие темы, которые официально не обсуждаются в стране, но премьер Виктор Орбан и его правительство хотели бы знать, каково общественное мнение на этот счет. Одна из таких тем, о которой написала газета в середине августа, тем самым фактически открыв публичные дебаты, - выход Венгрии из Евросоюза. Эта тема до недавних пор считалась табу даже в правительственных кругах.

Пришло время поговорить о выходе из ЕС?

"Пришло время поговорить о Huxit (Hungarn Exit - по аналогии c Brexit) - выходе Венгрии из Евросоюза" - под таким заголовком Magyar Nemzet опубликовала немецкую версию комментария, который вызвал огромный общественный резонанс. О нем сообщили почти все крупные СМИ страны, оппозиционные политики и многие комментаторы выразили возмущение и тревогу. И это неудивительно.

По вопросу отношений Венгрии с ЕС пока в стране царит общественный и межпартийный консенсус, несмотря на глубочайший политический раскол в обществе. То, что о возможном выходе Венгрии из ЕС впервые с 2010 года, когда Орбан вновь стал премьером, написало открыто и серьезно важное, хотя и неофициальное, проправительственное издание, - беспрецедентный случай.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

В версии статьи на венгерском языке говорится: "Сейчас мы должны, наконец, серьезно подумать о нашем возможном выходе из союза государств, который истекает кровью, имея тысячи ран, но при этом демонстрирует имперские симптомы и ведет себя пренебрежительно и высокомерно со своими странами-членами в Восточной и Центральной Европе".

В качестве обоснования для выхода из ЕС автор статьи указывает следующее: "Наши пути разошлись. В то время как Запад осознанно ломает христианскую мораль и систему ценностей и вместо этого строит космополитичное безликое мировое сообщество, которое базируется на самоуничтожении индивидуума, мы - венгры, поляки и другие европейцы, живущие в центральной части континента, - хотим сохранить наш тысячелетний культурный и религиозный фундамент".

Кто стоит за дебатами о выходе из ЕС

Статью написал известный в Венгрии своими правопопулистскими взглядами политолог Тамаш Фрич. Он далеко не политический аутсайдером, напротив, Фрич является влиятельным членом близких к Орбану организаций, в том числе "Форума гражданских объединений". Эта структура периодически организует так называемые "марши мира" - демонстрации в поддержку властей с десятками и сотнями тысяч участников, большая часть которых выступает с антиевропейскими лозунгами.

На этом основании можно полагать, что правительство было заранее информировано о готовящейся публикации или даже одобрило ее. Тему выхода страны из ЕС в последние месяцы затронули - хотя и не напрямую - несколько венгерских политиков.

Ласло Кёвер - спикер венгерского парламента

Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, формально являющийся вторым лицом в государстве, в начале июля в одном из интервью сказал, что в случае референдума о членстве страны в ЕС лично он проголосовал бы против - иначе, чем во время референдума в 2003 году, который проходил незадолго до большого расширения ЕС на Восток в мае 2004 года.

В конце июля министр юстиции Юдит Варга на своей странице в Facebook перефразировала слова немецкого политика их ХСС Петера Гаувайлера (Peter Gauweiler) из статьи в газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung и написала, что ЕС "больше не пристанище, но в духовном смысле - морг". Министр финансов Михай Варга, напротив, в своем интервью на прошлой неделе сообщил, что лично он на референдуме о членстве Венгрии в ЕС сейчас проголосовал бы "за". Но в конце нынешнего десятилетия, когда Венгрия станет платить в бюджет ЕС больше, чем получать из него, этот вопрос может быть рассмотрен под иным углом зрения.

Сам Виктор Орбан в связи с "Брекзитом" также произнес фразу о том, что, конечно, "возможна жизнь и вне ЕС". Но в нынешних дебатах он еще никак не озвучил свою позицию. Хотя в последнее время Орбан все чаще придерживается агрессивного курса на конфронтацию с Брюсселем. Последний пример - в связи с законом о запрете "гей-пропаганды", который раскритиковали в ЕС. Венгерский премьер в таких вопросах все отчетливее высказывается, что он отвергает Евросоюз в его нынешней форме. Оппозиционные политики в Венгрии полагают, что за скандальной публикацией Magyar Nemzet стоит сам Орбан и его приближенные.

Кампания по выходу Венгрии из ЕС началась?

"Кампания Орбана по выходу нашей страны из Европейского Союза началась, - написала Тимеа Сабо из "левозеленой" партии "Диалог во имя Венгрии". - Тот, кто с этого момента голосует за Орбана, выбирает конец нашего членства в ЕС". Похожим образом реагируют и политики из других оппозиционных партий. В данный момент не в интересах Орбана выход Венгрии из ЕС, говорит будапештский политолог Петер Креко: "Но в его интересах настроить общественность против ЕС, чтобы шантажировать Брюссель возможным выходом Венгрии из Евросоюза. То есть его цель - усилить враждебность венгров против ЕС".

Политолог Петер Креко

Одним из способов ее достижения является утверждение, что Венгрия получает от ЕС все меньше денег и больше не имеет преимуществ от членства в Евросоюзе, поясняет Креко, сотрудничающий с венским институтом IWM. Согласно опросам, Венгрия считает доступ к фондам Евросоюза важным преимуществом членства в этой организации.

"Но при этом нужно четко сказать, что большая часть венгров, в принципе, настроена стабильно проевропейски, - добавляет политолог. - И в этом все более вульгарная антиевропейская пропаганда правительства Орбана во время усиливающегося евроскептицизма ничего не изменила".

Поэтому, полагает Петер Креко, "в преддверии парламентских выборов в Венгрии весной будущего года было бы тактической ошибкой переборщить с антиевропейской пропагандой". Это могло бы оттолкнуть проевропейски настроенных избирателей, которые пока не решили, за кого голосовать. Но одно реакция на опубликованную статью выявила уже сейчас: открытыми дебатами о выходе Венгрии из ЕС Орбан окончательно расколет страну.

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