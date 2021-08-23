Венгрия против Евросоюза. Поддержит ли премьер Орбан Нuxit?

Венгерская проправительственная газета выступает за выход Венгрии из ЕС. Этой теме был посвящен комментарий, вызвавший бурную дискуссию. Стоит ли за всем этим премьер Виктор Орбан?
Венгерская проправительственная газета Magyar Nemzet часто поднимает такие темы, которые официально не обсуждаются в стране, но премьер Виктор Орбан и его правительство хотели бы знать, каково общественное мнение на этот счет. Одна из таких тем, о которой написала газета в середине августа, тем самым фактически открыв публичные дебаты, - выход Венгрии из Евросоюза. Эта тема до недавних пор считалась табу даже в правительственных кругах.
"Пришло время поговорить о Huxit (Hungarn Exit - по аналогии c Brexit) - выходе Венгрии из Евросоюза" - под таким заголовком Magyar Nemzet опубликовала немецкую версию комментария, который вызвал огромный общественный резонанс. О нем сообщили почти все крупные СМИ страны, оппозиционные политики и многие комментаторы выразили возмущение и тревогу. И это неудивительно.
По вопросу отношений Венгрии с ЕС пока в стране царит общественный и межпартийный консенсус, несмотря на глубочайший политический раскол в обществе. То, что о возможном выходе Венгрии из ЕС впервые с 2010 года, когда Орбан вновь стал премьером, написало открыто и серьезно важное, хотя и неофициальное, проправительственное издание, - беспрецедентный случай.
В версии статьи на венгерском языке говорится: "Сейчас мы должны, наконец, серьезно подумать о нашем возможном выходе из союза государств, который истекает кровью, имея тысячи ран, но при этом демонстрирует имперские симптомы и ведет себя пренебрежительно и высокомерно со своими странами-членами в Восточной и Центральной Европе".
В качестве обоснования для выхода из ЕС автор статьи указывает следующее: "Наши пути разошлись. В то время как Запад осознанно ломает христианскую мораль и систему ценностей и вместо этого строит космополитичное безликое мировое сообщество, которое базируется на самоуничтожении индивидуума, мы - венгры, поляки и другие европейцы, живущие в центральной части континента, - хотим сохранить наш тысячелетний культурный и религиозный фундамент".
Статью написал известный в Венгрии своими правопопулистскими взглядами политолог Тамаш Фрич. Он далеко не политический аутсайдером, напротив, Фрич является влиятельным членом близких к Орбану организаций, в том числе "Форума гражданских объединений". Эта структура периодически организует так называемые "марши мира" - демонстрации в поддержку властей с десятками и сотнями тысяч участников, большая часть которых выступает с антиевропейскими лозунгами.
На этом основании можно полагать, что правительство было заранее информировано о готовящейся публикации или даже одобрило ее. Тему выхода страны из ЕС в последние месяцы затронули - хотя и не напрямую - несколько венгерских политиков.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер, формально являющийся вторым лицом в государстве, в начале июля в одном из интервью сказал, что в случае референдума о членстве страны в ЕС лично он проголосовал бы против - иначе, чем во время референдума в 2003 году, который проходил незадолго до большого расширения ЕС на Восток в мае 2004 года.
В конце июля министр юстиции Юдит Варга на своей странице в Facebook перефразировала слова немецкого политика их ХСС Петера Гаувайлера (Peter Gauweiler) из статьи в газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung и написала, что ЕС "больше не пристанище, но в духовном смысле - морг". Министр финансов Михай Варга, напротив, в своем интервью на прошлой неделе сообщил, что лично он на референдуме о членстве Венгрии в ЕС сейчас проголосовал бы "за". Но в конце нынешнего десятилетия, когда Венгрия станет платить в бюджет ЕС больше, чем получать из него, этот вопрос может быть рассмотрен под иным углом зрения.
Сам Виктор Орбан в связи с "Брекзитом" также произнес фразу о том, что, конечно, "возможна жизнь и вне ЕС". Но в нынешних дебатах он еще никак не озвучил свою позицию. Хотя в последнее время Орбан все чаще придерживается агрессивного курса на конфронтацию с Брюсселем. Последний пример - в связи с законом о запрете "гей-пропаганды", который раскритиковали в ЕС. Венгерский премьер в таких вопросах все отчетливее высказывается, что он отвергает Евросоюз в его нынешней форме. Оппозиционные политики в Венгрии полагают, что за скандальной публикацией Magyar Nemzet стоит сам Орбан и его приближенные.
"Кампания Орбана по выходу нашей страны из Европейского Союза началась, - написала Тимеа Сабо из "левозеленой" партии "Диалог во имя Венгрии". - Тот, кто с этого момента голосует за Орбана, выбирает конец нашего членства в ЕС". Похожим образом реагируют и политики из других оппозиционных партий. В данный момент не в интересах Орбана выход Венгрии из ЕС, говорит будапештский политолог Петер Креко: "Но в его интересах настроить общественность против ЕС, чтобы шантажировать Брюссель возможным выходом Венгрии из Евросоюза. То есть его цель - усилить враждебность венгров против ЕС".
Одним из способов ее достижения является утверждение, что Венгрия получает от ЕС все меньше денег и больше не имеет преимуществ от членства в Евросоюзе, поясняет Креко, сотрудничающий с венским институтом IWM. Согласно опросам, Венгрия считает доступ к фондам Евросоюза важным преимуществом членства в этой организации.
"Но при этом нужно четко сказать, что большая часть венгров, в принципе, настроена стабильно проевропейски, - добавляет политолог. - И в этом все более вульгарная антиевропейская пропаганда правительства Орбана во время усиливающегося евроскептицизма ничего не изменила".
Поэтому, полагает Петер Креко, "в преддверии парламентских выборов в Венгрии весной будущего года было бы тактической ошибкой переборщить с антиевропейской пропагандой". Это могло бы оттолкнуть проевропейски настроенных избирателей, которые пока не решили, за кого голосовать. Но одно реакция на опубликованную статью выявила уже сейчас: открытыми дебатами о выходе Венгрии из ЕС Орбан окончательно расколет страну.
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