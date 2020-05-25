ЛГБТ в Венгрии - новый враг премьер-министра Орбана?

В Венгрии 8 июля вступил в силу спорный, который называют ударом по ЛГБТ-сообществу. Его инициатором выступила партия премьера Виктора Орбана Fidesz. Самого Орбана скорее нельзя назвать гомофобом. Но время от времени он позволяет себе разного рода гомофобные высказывания. Как, например, осенью прошлого года. Тогда Орбан провел параллели между гомосексуальностью и педофилией. Он заявил, что Венгрия является толерантной страной по отношению к гомосексуалам, но есть "красные линии", касающиеся защиты детей, которые она никому не позволит переступать.

Почему закон направлен против ЛГБТ

Эта фраза Орбана стала негласным девизом разработчиков закона, который сегодня вступил в силу, после того, как его одобрили депутаты венгерского парламента. Но критики заявляют, что в этом документе смешано несколько разных тем. Он предусматривает ужесточение уголовного наказания за педофилию, запрет гей-пропаганды и усиление защиты детей. В законе, в частности, говорится, что "популяризация изменения пола и гей-пропаганда могут навредить несовершеннолетним в их моральном развитии и формировании их идентичности, определяемой их половой принадлежностью".

Виктор Орбан

Проект еще на стадии разработки вызвал в Венгрии бурную общественную дискуссию. Множество неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, протестовали против его принятия. Более 100 000 человек подписали соответствующую петицию. А 5 июля в Будапеште прошла массовая демонстрация противников нового закона. Большинство оппозиционных партий в парламенте Венгрии также выступили с критикой и бойкотировали голосование. Только партия Jobbik, которая тоже находится в рядах оппозиции, поддержала правящую партию Fidesz, проголосовав за принятие закона, фактически направленного против ЛГБТ.

Закон подвергается резкой критике и в Европе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пригрозила Будапешту правовыми последствиями, а депутаты Европарламента призвали урезать Венгрии финансовые средства ЕС.

Как в Венгрии относятся к новому закону?

Почему же в Венгрии появился такой спорный закон? Изначально в нем шла речь об ужесточении наказания за педофилию. Причиной послужили множественные случаи насилия над детьми, произошедшие, в том числе, в рядах правящей партии, которые Fidesz пытался скрыть. Один из таких случаев, который долгое время держали в секрете - скандал вокруг бывшего венгерского посла в Перу, которого в 2020 году приговорили к условному сроку, обнаружив у него около 19 000 фотографий с детским порно.

Протест против закона об ЛГБТ в Будапеште

Но в законопроекте, который с самого начала должен был защитить детей от педофилов, вдруг с подачи депутатов партии Fidesz, появились пассажи о том, что детей необходимо защитить от гомосексуализма. Согласно этому, в Венгрии запрещена гей-пропаганда и пропаганда смены пола среди несовершеннолетних. Только избранные правительством организации могут проводить лекции в школах на данную тему. Реклама, целью которой является пропаганда гомосексуализма и смены пола, должна быть недоступна несовершеннолетним - следует из закона.

Закон критикуют еще и за то, что его формулировки весьма размыты. В принципе, согласно им, в Венгрии теперь могут оштрафовать даже за радужный флаг в общественном месте. Кроме того, закон может оказывать влияние на СМИ, на что указывает в своем заявлении крупнейший частный телевизионный канал Венгрии RTL Klub. Ведь в списке запрещенной медиапродукции могут оказаться фильмы и современные сериалы, которые посвящены теме семьи.

На запрос DW по поводу нового закона, направленного против ЛГБТ, правительство Венгрии не ответило. Венгерский политолог Андраш Бозоки из венского университета Central European University сказал в интервью DW, что закон противоречит европейским ценностям и может быть признан европейским судом неправовым.

Венгрия берет пример с России и Польши

По мнению Бозоки, этот закон был принят по примеру Польши и России, где запрет гей-пропаганды вступил в силу в 2013 году. В Венгрии же эта тема долгое время не играла существенную роль. Но в прошлом году ситуация изменилась: смена пола была запрещена законом. А в конституции появился пассаж о том, что "матерью является женщина, а отцом - мужчина". Таким образом в стране было запрещено однополым парам усыновлять детей.

По мнению Бозоки, Орбан с помощью нового закона, с одной стороны, хочет отвлечь от различных других проблем. А с другой, ему нужны темы, с помощью которых он мобилизует своих сторонников. Например, он больше не может играть на страхах перед мигрантами, потому что поток беженцев прекратился. Кроме того, принятием нового закона Орбан пытается расколоть оппозицию, считает политолог. Ведь шесть оппозиционных партий решили выступить единым фронтом на предстоящих весной следующего года выборах против его партии. Но голосование по новому закону показало, что входящий в состав оппозиционной коалиции Jobbik, может перейти в противоположный лагерь.

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