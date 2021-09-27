Венгрия и "Газпром" подпишут долгосрочный контракт о поставках газа

Правительство Венгрии и российский концерн "Газпром" в понедельник, 27 августа, заключат долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года. Договор подпишут в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По условиям контракта "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров газа в год. Ранее сообщалось, что в течение 15 лет эти объемы газа будут ежегодно поставляться двумя маршрутами - через Австрию и Сербию. О намерениях Венгрии подписать с "Газпромом" новое соглашение по газу стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал данный вопрос с главой МИД России Сергеем Лавровым. 30 августа Сийярто сообщил, что с "Газпромом" достигнута договоренность о поставках газа, которая начнет действовать с 1 октября.

Венгрия покрывает свои потребности в газе, в основном, за счет России, получая топливо по трубопроводу через территорию Украины. В последние годы Венгрия диверсифицировала газовый импорт, открыв трансграничные газопроводы-интерконнекторы с большинством соседних государств и обеспечив поставки от Royal Dutch Shell через порт для приема сжиженного газа в Хорватии.

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