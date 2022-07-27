Шрёдер в Москве - речь шла о газе? Как в ФРГ отреагировали на визит

Визит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) в Москву вызвал шквал критики в Германии. О том, что Шрёдер находится в российской столице, первым сообщил корреспондент телеканала n-tv Дирк Эммерих (Dirk Emmerich). "Я здесь несколько дней на отдыхе. Москва - прекрасный город", - сообщил экс-канцлер в разговоре с журналистом.

По данным Der Spiegel, он прибыл в столицу РФ 24 июля, прилетев туда через Баку. Издание сообщило, что Шрёдер должен был вести в Москве переговоры о поставках газа по газопроводу "Северный поток - 1".

С кем встречался Шрёдер в Москве и были ли переговоры с Путиным?

Информацию о поездке в Москву Шрёдера подтвердила и его супруга Со Ён Шрёдер-Ким. "Да, это так", - ответила она на запрос журналистов. При этом собеседница издания уточнила: "Он - не в отпуске, а проводит переговоры по энергетической политике в Москве".

С кем именно Шрёдер проводил переговоры в Москве и встречался ли с российским президентом Владимиром Путиным, на данный момент не известно. Но, как сообщил 26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем". По его утверждению, Путин сейчас менее активно поддерживает связи со Шрёдером, чем в бытность того канцлером ФРГ.

Официально Шрёдер последний раз посещал в Москву в марте, чтобы обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. Две недели назад бывший канцлер Германии утверждал, что президент РФ определенно заинтересован в решении проблемы путем переговоров.

Как отреагировали политики в ФРГ на визит Шрёдера

Кто же отправил Герхарда Шрёдера в Москву? Или он полетел туда по собственной инициативе? Федеральный канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что поездка Шрёдера не была с ним согласована. За кулисами саммита ЕС в Версале он подчеркнул, что "не хотел бы это комментировать".

В свою очередь, глава Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) также признался, что ничего не знал о визите Шрёдера в Москву: "Он находится в Москве ни по поручению партии, ни по поручению федерального правительства". Тем не менее лидер СДПГ отметил, что сейчас приветствуется любая возможность диалога, которая может помочь "остановить эту чудовищную войну".

Однопартийцы Герхард Шрёдер и Олаф Шольф, ноябрь 2016 года

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil), также однопартиец Шрёдера, заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt: "Я уверен, что у Шрёдера есть контакты в Кремле, как ни у одного другого немца. Но может ли он в свои 77 лет, не занимая никакой политический пост, оказывать реальное влияние на готовность Кремля к миру, я не знаю". Вайль на фоне войны в Украине критикует поведение экс-канцлера и его отношение к постам, занимаемым в энергоконцернах, связанных с РФ: "Я считаю поведение Герхарда Шрёдера абсолютно неправильным и желаю, чтобы он сделал соответствующие выводы".

Негативно отреагировала на "отпуск" Шредера в Москве и депутат от партии "Союз-90/"Зеленые" Марилуизе Бек (Marieluise Beck). "Шрёдер в Москве. Люди, перестаньте заниматься Шрёдером. Алкоголь, которым он в больших количествах наслаждется всю жизнь, в его возрасте делает свое дело. Это же знает даже ребенок", - написала она в Twitter.

Жесткая критика в адрес бывшего канцлера звучит и из рядов оппозиции. "Кто-то действительно верит в то, что Шредёр будет говорить с Путиным по факту и на равных о войне?", - написал в своем Twitter депутат от партии Христианско-демократический союз (ХДС) Матиас Хауер (Matthias Hauer).

Другой депутат от ХДС, Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), отвечающий за внешнюю политику во фракции консерваторов в бундестаге, усомнился в том, что поездка Шрёдера в Москву может как-то повлиять на ситуацию. "Бывший канцлер является лоббистом России и, кроме прочего, способствовал возникновению энергетической зависимости от России, - указал Кизеветтер в интервью Handelsblatt. - Поэтому я не вижу в нем заслуживающего доверия посредника".

За что критикуют Шрёдера

Экс-канцлера ФРГ уже давно критикуют за его связи с Кремлем и за то, что он, несмотря на войну России против Украины и введение санкций Запада против РФ, не дистанцировался от Путина и все еще занимает ряд постов в крупных энергетических компаниях, связанных с Россией.

Шрёдера и Путина связывает давняя дружба

С сентября 2017 года по май 2022-го бывший канцлер Германии возглавлял совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть". Кроме того, он является председателем комитета акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода "Северный поток - 1", а также занимает аналогичную должность в Nord Stream 2 AG - операторе газопровода "Северный поток - 2". В мае Шрёдер отклонил предложение российского концерна "Газпром" войти в состав его совета директоров.

Сейчас обсуждается вопрос об исключении Шредёра из рядов СДПГ, окончательное решение, вероятно, будет принято в сентябре. "С позиции социал-демократов недопустимо, что он продолжает занимать посты в российских госконцернах", - уверен лидер социал-демократов Клингбайль. По его словам, Шрёдер "полностью изолирован" в СДПГ, в руководстве партии нет никого, кто "хотя бы частично одобряет или оправдывает" действия экс-канцлера.

Шрёдер и Путин с 2005 года совместно продвигали проект газопровода "Северный поток -1". На фоне санкций Запада против России "Газпром" сократил подачу газа по этому газопроводу до 20 процентов от возможной мощности, ссылаясь на технические проблемы. В российской компании резкое сокращение прокачки газа в июне объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. В Германии же, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку - 1", считают причиной сокращения поставок политические мотивы.

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