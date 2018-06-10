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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Фото: picture-alliance/J. Tang

Джастин Трюдо

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Джастин Трюдо является премьер-министром Канады с ноября 2015 года.

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Новости

0 мин. назад

Зеленский: ВСУ проводят контрнаступательные действия

6 ч. назад

Канада будет обучать украинских пилотов истребителей

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Контекст

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы

Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы

Канада пообещала Киеву вооружение и боеприпасы на сумму в 7,8 млн канадских долларов.
Политика15 февраля 2022 г.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре

Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре

Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября.
Политика15 августа 2021 г.
Бизнесмен из Канады Майкл Спэйвор в Яньцзи

Суд в Китае приговорил бизнесмена из Канады к 11 годам

Суд в Китае приговорил бизнесмена из Канады к 11 годам

Майкл Спэйвор признан виновным в шпионаже и распространении гостайны. Канада возмущена решением суда в Даньдуне.
Правосудие и закон11 августа 2021 г.
Пожар в городе Литтон на западе Канады, 2 июля 2021 года

На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население

На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население

Около тысячи жителей провинции Британская Колумбия покинули свои дома сами, спасаясь от пожаров.
Катастрофы4 июля 2021 г.
Полиция Канады на месте происшествия

В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман

В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман

После наезда автомобиля в провинции Онтарио погибли четверо членов одной семьи, ребенок с травмами госпитализирован.
Общество8 июня 2021 г.
Акция в Гонконге в годовщину событий на площади Тяньаньмэнь

Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае

Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае

Премьер Канады призвал использовать Олимпиаду в Пекине как инструмент давления на КНР по проблеме прав человека.
Политика5 июня 2021 г.
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Мнения

Михаэль Книгге

Трамп - специалист по выходу из соглашений

Михаэль Книгге
Комментарий
Политика10 июня 2018 г.