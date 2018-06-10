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Фото: picture-alliance/J. Tang
Джастин Трюдо
Публикации по теме
Джастин Трюдо является премьер-министром Канады с ноября 2015 года.
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Новости
0 мин. назад
0 мин. назад
Зеленский: ВСУ проводят контрнаступательные действия
6 ч. назад
6 ч. назад
Канада будет обучать украинских пилотов истребителей
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Контекст
Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы
Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы
Канада пообещала Киеву вооружение и боеприпасы на сумму в 7,8 млн канадских долларов.
Политика
15.02.2022
15 февраля 2022 г.
Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре
Трюдо объявил о внеочередных выборах в Канаде в сентябре
Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября.
Политика
15.08.2021
15 августа 2021 г.
Суд в Китае приговорил бизнесмена из Канады к 11 годам
Суд в Китае приговорил бизнесмена из Канады к 11 годам
Майкл Спэйвор признан виновным в шпионаже и распространении гостайны. Канада возмущена решением суда в Даньдуне.
Правосудие и закон
11.08.2021
11 августа 2021 г.
На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население
На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население
Около тысячи жителей провинции Британская Колумбия покинули свои дома сами, спасаясь от пожаров.
Катастрофы
04.07.2021
4 июля 2021 г.
В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман
В Канаде водитель умышленно сбил семью мусульман
После наезда автомобиля в провинции Онтарио погибли четверо членов одной семьи, ребенок с травмами госпитализирован.
Общество
08.06.2021
8 июня 2021 г.
Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае
Запад и Пекин спорят о соблюдении прав человека в Китае
Премьер Канады призвал использовать Олимпиаду в Пекине как инструмент давления на КНР по проблеме прав человека.
Политика
05.06.2021
5 июня 2021 г.
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Мнения
Трамп - специалист по выходу из соглашений
Михаэль Книгге
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Политика
10.06.2018
10 июня 2018 г.
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