На западе Канады из-за пожаров военные эвакуируют население

Более 170 пожаров полыхают на данный момент в провинции Британская Колумбия на западе Канады. В воскресенье, 4 июля, министр обороны страны Харджит Саджан направил в регион армейские подразделения для организации эвакуации населения из ряда населенных пунктов.

По данным властей Британской Колумбии, из 174 пожаров, бушующих сейчас в регионе, 78 начались за последние два дня. Только 2 июля там наблюдалось 12 тысяч ударов молнии, рассказал руководитель операции по тушению пожаров в провинции Клифф Чэпмэн в интервью канадскому телеканалу CBC. По его словам, особенно сильно от огненной стихии пострадал город Камлупс, расположенный в 350 км к северу от мегаполиса Ванкувера.

Масштабные пожары стали темой заседания кризисного штаба, которое премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел 2 июля. В правительстве готовятся к затяжной борьбе с огненной стихией. "Эти лесные пожары показывают, что мы находимся на первом этапе длинного и трудного лета", - заявил в этой связи министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

Сообщается, что около тысячи жителей провинции Британская Колумбия уже покинули свои дома, спасаясь от пожаров. Некоторые из этих людей считаются пропавшими без вести. В ночь на 1 июля эвакуация была проведена в городке Литтон, расположенной в 250 км от Ванкувера. Как рассказал один из местных жителей в интервью телеканалу CBC, населенный пункт оказался практически стерт с лица земли. "Времени на спасение не было, мне удалось захватить с собой лишь кошелек и домашних животных", - поделился пережитым мужчина.

Аномальная жара и глобальное потепление

Незадолго до катастрофы в Литтоне был зафиксирован температурный рекорд в 49,6 градусов по Цельсию. Ожидается, что аномальная жара не спадет в провинции Британская Колумбия и в ближайшие дни. Между тем власти Канады предупреждают об опасности лавин, вызванных таянием снега в горах.

С масштабными лесными пожарами в настоящий момент борются и власти российской Якутии. Как сообщило МЧС РФ 4 июля, за прошедшие сутки их общая площадь увеличилась на 190 тысяч гектаров.

1 июля профессор Университета Фрайбурга, эксперт в области лесных пожаров Йоханнес Георг Гольдаммер (Johannes Georg Goldammer) пояснил в интервью DW, что аномальная жара в Сибири и других регионах непосредственно связана с глобальным потеплением. По словам эксперта, Земля вступает в эпоху огня - "пироцен" - и происходящие на планете изменения, судя по всему, являются необратимыми.

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