В Якутии резко ухудшилась ситуация с лесными пожарами

На территории Якутии в настоящий момент бушуют 310 природных пожаров, за прошедшие сутки удалось ликвидировать 41 возгорание. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Сложная в плане лесных пожаров ситуация сохраняется в Якутии на протяжении уже нескольких недель. Так, по данным МЧС, 30 июня число возгораний в регионе составляло около 160. Таким образом, менее чем за неделю их количество практически удвоилось.

По словам начальника ГУ МЧС России Павла Гарина, за последние 24 часа площадь пожаров в Якутии увеличилась более чем на 190 тысяч гектаров - в том числе, за счет прироста площадей на действующих пожарах и прохождения грозовых фронтов. К тушению было привлечено более 2500 человек и 333 единицы техники.

Охваченное пламенем дерево

В зоне задымления сейчас находятся 19 населенных пунктов. Чтобы избежать негативного влияния продуктов горения на здоровье, власти республики призывают граждан свести к минимуму нахождение на открытом воздухе или использовать защитные маски. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 14 районов Якутии, подчеркивают в МЧС.

Нужно ли тушить лесные пожары?

Ранее, 1 июля, авторитетный немецкий ученый, профессор Университета Фрайбурга, глава Центра глобального мониторинга пожаров Йоханн Георг Гольдаммер (Johann Georg Goldammer), комментируя в интервью DW аномальную жару в Сибири и других регионах планеты, для которых в недавнем прошлом такие климатические условия были несвойственны, подчеркнул, что в связи с глобальным потеплением Земля вступает в эпоху огня - "пироцен"- и начавшиеся изменения, судя по всему, являются необратимыми.

Отметив, что нынешняя, драматическая ситуация с лесными пожарами в Якутии не получает активного освещения в СМИ, эксперт указал, что этот российский регион является классическим примером отношения к лесным пожарам в мире: их пытаются тушить любой ценой и затрачивают на это колоссальные ресурсы.

При этом, учитывая необратимость климатических изменений на планете, стоит лучше задаться вопросом о том, как можно культивировать лес так, чтобы он мог выдержать последствия глобального потепления, считает Гольдаммер.

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