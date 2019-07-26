 Из-за потепления Россия может потерять тундру и рыбные богатства Арктики | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.02.2021

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Россия

Из-за потепления Россия может потерять тундру и рыбные богатства Арктики

Немецкий эксперт по полярным экосистемам, профессор Ульрике Херцшу рассказала DW об угрозе биологическому разнообразию Сибири, о смещении границ лесов и цене таяния льдов на Севморпути.

Коллега Ульрике Херцшу по экспедиции фиксирует отступление тундры близ Кепервеема на Чукотке

Коллега Ульрике Херцшу по экспедиции фиксирует отступление тундры близ Кепервеема на Чукотке

Мало кто в Германии так хорошо разбирается в процессах, происходящих в природе и климате арктической части Сибири и российского Дальнего Востока, как немецкий биолог и географ Ульрике Херцшу (Ulrike Herzschuh). С 2007 года она участвовала в десяти экспедициях в Якутию, на Таймыр, Чукотку и Камчатку, последняя по времени состоялась весной прошлого года. 45-летняя Ульрике Херцшу возглавляет исследовательскую группу "Полярные наземные экологические системы" в Институте полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI) в Потсдаме и является профессором Потсдамского университета. Она тесно сотрудничает с учеными Северо-Восточного федерального университета в Якутске. DW беседовала с ней о последствиях изменения глобального климата для природы, биологического разнообразия и жителей Сибири.

Deutsche Welle: Профессор Херцшу, в прошлом году на севере Сибири, как и во всей Арктике, царила необычайная жара. В СМИ ее называли аномальной. А каково мнение экспертного сообщества: насколько велика вероятность превращения аномалии в норму?

Ульрике Херцшу: Высокие темпы потепления наблюдаются в Арктике уже целый ряд лет, но прошлый год был особенным. С весны в Сибири, в том числе в Якутии, где мы как раз проводили полевые исследования, температуры были существенно выше многолетних средних показателей. Но это не была случайная аномалия. Можно исходить из того, что в ближайшие годы температуры в арктических регионах России будут и дальше расти. И именно в прошлом году, как мне показалось, жители Якутии с особой остротой осознали, насколько сильно изменился климат.

Профессор Ульрике Херцшу с типичной для Сибири лиственницей

Профессор Ульрике Херцшу из Института Альфреда Вегенера с типичной для Сибири лиственницей

- Однако купание в неожиданно теплых реках и озерах сибирякам явно понравилось. Весьма широко распространено мнение, что потепление климата Сибири совсем не помешает.

 - Это очень недальновидный подход. В краткосрочном плане самым серьезным и очевидным отрицательным последствием потепления станет дальнейшее увеличение числа лесных пожаров. Из-за них резко ухудшится качество воздуха, огонь будет угрожать людям и постройкам, на борьбу с ним придется тратить огромные средства. Будет и глобальный негативный эффект: в атмосферу попадет еще больше углекислого газа. В то же время среднесрочные последствия являются для многих куда менее очевидными.

- Какие именно?

- По мере потепления климата все дальше на север будет сдвигаться граница лесов. Они будут вытеснять тундру, причем навсегда. Вместе с Людмилой Пестряковой и другими коллегами из Северо-Восточного федерального университета в Якутске мы проводили исследования вдоль северной границы лесов в Сибири. Если в тундру пришел лес, она уже не вернется, даже если нашим внукам и правнукам удастся вновь снизить температуры или хотя бы остановить дальнейшее глобальное потепление. Россияне должны понимать: они могут безвозвратно потерять такую уникальную экосистему, как тундра.

- Вам могут возразить: и что тут плохого? Лес лучше тундры.

- Но это будет означать утрату значительной части биологического разнообразия, а для коренных народов Севера и вовсе потерю основы для существования - пастбищ для оленей.

- Но ведь леса - куда более богатая экосистема

- Однако жизнь на планете Земля характеризуется биологическим разнообразием. Если исчезнет тундра, часть этого многообразия будет навсегда утрачена, тогда как простое расширение зоны лесов ничего к нему не прибавит. Следует также иметь в виду, что при дальнейшем потеплении климата леса на севере будут вытеснять тундру, но одновременно на юге отступать перед степью. В более населенной южной части Сибири, где пока еще есть лес, уже сейчас довольно сухо. При более высоких температурах влага будет еще быстрее испаряться, и природа там станет похожей на то, что мы наблюдаем сейчас в Монголии.

- Однако многие в России считают, что если и есть какое-то изменение климата, то это - естественный природный процесс, поскольку в истории Земли за периодами похолодания уже не раз следовали потепления, после чего средние температуры вновь снижались.

- Мы как раз изучаем длительные периоды изменения температуры на нашей планете: речь о столетиях и тысячелетиях. Так вот, столь быстрого и значительного потепления, как в последние десятилетия и особенно в последние годы, не наблюдалось десятки тысяч лет! Это абсолютно необычный процесс для истории Земли, и его ничем иным, кроме влияния деятельности человека, не объяснить.

При изучении природы арктической зоны России ученые института AWI используют дрон

При изучении изменений в природе арктической зоны России ученые института AWI используют дрон

- А как вы относитесь к предположению, что прошлогодняя экологическая катастрофа под Норильском в конечном счете была вызвана именно потеплением климата, поскольку разгерметизация резервуара с горючим произошла из-за таяния вечной мерзлоты, на которой он стоял?

- Нельзя, конечно, каждое событие связывать с изменением климата, однако растущее число подобных инцидентов говорит о том, что в самых разных регионах Сибири идет дестабилизация грунта. Деятельность человека привела к тому, что буквально за считанные десятилетия вечная мерзлота тает каждое лето не на несколько десятков сантиметров, как раньше, а намного глубже, и это грозит дестабилизировать всю инфраструктуру, сооруженную на некогда прочной вечной мерзлоте. В результате России уже сейчас приходится тратить огромные средства на поддержание этой инфраструктуры, но нет никаких гарантий, что почва под домами, дорогами или все теми же хранилищами горючего через каких-то пару лет все еще будет достаточно стабильной.

- Что же делать?

- В любом случае подходить к таянию вечной мерзлоты как к комплексной проблеме, требующей комплексных решений: от краткосрочного прекращения вырубки лесов, защищающих почву от солнечных лучей, до долгосрочной борьбы против глобального потепления.

- В то же время это потепление сдвигает все дальше на север границу льдов в Северном ледовитом океане и расширяет возможности для навигации по Северному морскому пути вдоль российского арктического побережья. В России связывают очень большие экономические надежды с развитием этой транспортной магистрали между Европой и Азией

- Изменение глобального климата ведет, естественно, не к одним лишь отрицательным последствиям, оно открывает и какие-то новые возможности. К ним, видимо, относится и более активное использование Северного морского пути. Вопрос в том, какова цена этих новых возможностей. Ведь чем меньше льда, отражающего солнечные лучи, тем больше тепла аккумулирует Северный ледовитый океан. Это сказывается на прилагающей к нему суше: она еще больше нагревается, вечная мерзлота тает еще быстрее.

- Вы считаете, что цена улучшения условий навигации по Севморпути будет состоять в дальнейшей дестабилизации грунта под городами, заводами, дорогами и трубопроводами в зонах вечной мерзлоты

- Не только. Пробы морского дня, взятые учеными Института Альфреда Вегенера у берегов Камчатки методом отбора керна, позволили нам взглянуть на последние 20 тысяч лет. Эта часть океана во время последней ледниковой эпохи была покрыта льдом и в силу этого имела очень богатую экосистему. Ведь морской лед населяют диатомовые водоросли, и благодаря их обилию существует огромное количество всевозможных организмов, которыми, в свою очередь, питаются рыбы. По мере потепления примерно 10 тысяч лет назад экосистема сильно изменилась: льда, водорослей и тем самым пищи для обитателей моря стало меньше.

- И вы считаете, что нечто подобное будет происходить и сейчас?

- Да, только не в течение тысячелетий, а в очень сжатые сроки, поскольку потепление, как я уже говорила, идет необычайно быстро. При дальнейшем таянии льдов в Северном ледовитом океане и Беринговом проливе условия для рыболовства ухудшатся, рыбы будет существенно меньше, и она будет других видов. Целой отрасли придется перестраиваться.

- Что вы имеете в виду, говоря об очень сжатых сроках?

- Уже наши внуки могут увидеть Арктику совсем без льда. Так что такое нежелательное будущее совсем не за горами. Если, конечно, мы его не предотвратим. 

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:31

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии (09.07.2019)

 

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