 ″Апокалиптическая″ жара охватила юго-запад США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2021

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Мир

"Апокалиптическая" жара охватила юго-запад США

В Калифорнии и Техасе системы электроснабжения оказались на грани коллапса из-за экстремально жаркой погоды. Начались лесные пожары.

Пожарные пытаются взять под контроль лесной пожар в Калифорнии

Пожарные пытаются взять под контроль огонь в Калифорнии

Волна экстремальной жары вновь, как и в 2020 году, ударила по юго-западной части США. В субботу, 19 июня, стало известно, что системы электроснабжения в Калифорнии и Техасе оказались на грани коллапса из-за чрезвычайно жаркой погоды. Калифорнийские поставщики электричества обратились к населению с просьбой экономно расходовать энергию и реже включать кондиционеры.

Как рассказала Reuters глава общественной организации Progress Arizona из города Финикс Эмили Киркленд, в штате Аризона воцарилась "апокалиптическая атмосфера с рекордной жарой и дымом от лесных пожаров, который тянется над пустыней Сонора".

Национальная метеорологическая служба США предостерегает, что температура может превысить +39 градусов по Цельсию в пяти штатах: Калифорнии, Неваде, Юте, Аризоне и части Колорадо.

Оранжевое небо в 2020 году

В 2020 году в США произошли опустошительные лесные пожары, признанные крупнейшими по площади в новейшей истории. В Калифорнии возник эффект оранжевого неба, закрытого красноватой мглой. Из-за этого необычного явления освещение приходилось включать даже днем, а в Сан-Франциско автомобили двигались со включенными фарами.

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    Автор: Наталья Позднякова


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