 Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.02.2022

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Мир

Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы

Канада пообещала Киеву вооружение и боеприпасы на сумму в 7,8 млн канадских долларов, а также кредит размером до 500 млн канадских долларов. По словам Трюдо, целью поддержки является сдерживание дальнейшей агрессии РФ.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Канада предоставит Украине летальное вооружение и боеприпасы на сумму в 7,8 млн канадских долларов (5,4 млн евро). Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо.

Кроме того, Киеву выделят кредит на сумму до 500 млн канадских долларов (347 млн евро).

"Это ответ на конкретный запрос Украины - в дополнение к уже предоставленному нами нелетальному оборудованию", - сказал Трюдо, добавив, что "целью этой поддержки со стороны Канады и других партнеров является сдерживание дальнейшей российской агрессии".

Таким образом, общая сумма кредитов Киеву с начала года достигнет 620 млн канадских долларов (430 млн евро).

Министры финансов G7 предупредили РФ о "масштабных" экономических последствиях

Ранее в тот же день министры финансов стран "большой семерки" (G7), включая Канаду, предупредили Россию о "масштабных" экономических последствиях в случае ее нападения на Украину. "Наращивание российской военной мощи у границ Украины вызывает серьезную обеспокоенность. Мы, министры финансов G7, подчеркиваем нашу готовность оказать быструю и решительную поддержку украинской экономике", - говорилось в совместном заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Запад опасается вторжения РФ в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада резко обострились. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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    Автор: Роман Гончаренко


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Максимальный риск вторжения РФ в Украину: Шольц летит от Зеленского к Путину. DW Новости

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