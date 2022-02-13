Зачем канцлер Олаф Шольц летит в Киев и Москву?

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) начинает следующий раунд кризисной дипломатии, нацеленной на предотвращение открытого вооруженного столкновения между Россией и Украиной. В понедельник, 14 февраля, он будет в Киеве, во вторник - в Москве.
В обеих столицах, кроме протокольных возложений венков к могилам Неизвестного солдата и еще к памятнику Небесной сотне в Киеве, Шольц будет вести переговоры с президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. В Москве также запланирована его встреча с представителями российского гражданского общества в резиденции немецкого посла.
Визиты Шольца - продолжение кризисной дипломатии
С обоими президентами канцлер уже знаком. С Зеленским Шольц встречался вскоре после своего избрания главой немецкого правительства на полях саммита ЕС в Брюсселе в декабре прошлого года. С Путиным же он контактировал на саммитах G20 в Осаке и Буэнос-Айресе, в которых он участвовал, еще будучи министром финансов в правительстве Ангелы Меркель (Angela Merkel). Пересекались их пути и при других обстоятельствах. Но, в отличие от переговоров с Зеленским, долгих бесед с глазу на глаз между Шольцем и Путиным пока не было.
Зеленский, Макрон и Шольц в Брюсселе, 15 декабря 2021 года
Больших ожиданий у канцлера нет. "Для нас эти визиты, особенно в Москву, представляют собой часть кризисной дипломатии, согласованной с нашими партнерами, в первую очередь, с Вашингтоном, Парижем и Брюсселем", - говорят в его ведомстве и напоминают о целой серии телефонных разговоров и личных встреч в последние дни - с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном, главой Евросовета Шарлем Мишелем, лидерами сран Балтии.
В Москве, заявил советник Шольца не брифинге в воскресенье, 13 февраля, канцлер лично, а не по телефону или через СМИ подробно изложит Путину, какой представляется ситуация с немецкой точки зрения, а именно - весьма угрожающей, и какими серьезными будут последствия в случае вторжения России в Украину.
Первый большой разговор с Путным, но не последний
А, во-вторых, Шольц надеется в ходе личной беседы лучше понять цели, которые преследует Кремль, и определить, существуют ли вообще возможности деэскалации и пути возвращения к прямому диалогу. Ни на какой конкретный результат по итогам переговоров Шольца с Путиным в Берлине не рассчитывают. "Это будет не последний разговор с российским президентом на эти темы", - говорят в ведомстве федерального канцлера.
Отказ от газопровода "Северный поток - 2" - среди возможных санкций за нападение России на Украину
Среди партнеров Германии по НАТО и Евросоюзу царит полное единодушие в отношении того, что в случае нападения на Украину неминуемо последуют "значительные экономические санкции против России", говорят советники канцлера. По их словам, "имеет смысл прямо заявить об этом, подчеркнув, что российской стороне придется иметь дело с очень большой степенью сплоченности на этот счет". Одновременно канцлер будет настаивать в Москве на отводе от границ Украины массированных российских войск, которые воспринимаются как однозначная угроза. Это, однако, не отменяет готовности немецкой стороны обсуждать тему как российских тревог за свою безопасность, так и европейских за свою.
При этом, подчеркивают в Берлине, "мораторий на прием Украины в НАТО не относится к нашему инструментарию". В НАТО действует правило "открытых дверей", а кроме того, существует и общепризнанный - в том числе Россией - принцип, согласно которому страны все страны имеют суверенное право присоединяться к тем оборонительным союзам, к которым считают нужным.
В среду, 16 февраля, война?
По сообщениям целого ряда мировых СМИ, американские спецслужбы располагают информацией о том, что начало российской боевой операции против Украины намечено на среду, 16 февраля. Можно ли в такой ситуации рассматривать визит Шольца в Киев и Москву как попытку в последний момент остановить уже запущенную военную машину?
Можно ли еще остановить эти танки?
На фоне таких тревожных данных, визиты Шольца и в самом деле приобретают особое значение, "но, думаю, не следует говорить, что это последняя попытка (предотвратить войну. - Ред.), это - пусть важный - элемент интенсивных дипломатических усилий", направленных на деэскалацию ситуации, указал советник канцлера. И эти усилия будут продолжаться и после вечера во вторник, если не на уровне лидеров стран, то в формате переговоров между министрами иностранных дел или советников, считают в Берлине.
Киев снова просит немецкое оружие
В Киеве канцлера наверняка снова будут просить помочь украинской армии хотя бы с оборонительным вооружением и оснащением. Известно, например, что в украинском списке, переданном немецкой стороне несколько дней назад, есть, в частности, приборы ночного видения, радиолокаторы, цифровые средства связи, техника для разминирования.
"В этом списке есть то или иное, о чем можно было бы подумать, - сказал советник канцлера на брифинге в воскресенье. - Но это еще и вопрос наличия того или иного оборудования. В настоящий же момент у бундесвера нет ничего лишнего, на складах не пылятся тысячи ненужных приборов ночного видения, на свободном рынке они тоже не всегда доступны".
Так что, наряду с политической стороной дела, говорят в ведомстве федерального канцлера, вопрос порой упирается в логистику и дефицит требуемого оборудования.
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Автор: Роман Гончаренко