Что такое НАТО, и для чего она была создана?

НАТО, организация Североатлантического договора, была создана 4 апреля 1949 года с целью, прежде всего, сдерживания угрозы советской экспансии в Европе после Второй мировой войны. Кроме того, Соединенные Штаты рассматривали альянс как инструмент для предотвращения возрождения националистических тенденций в Европе и для содействия политической интеграции на континенте.

Однако идея его появления уходит корнями в далекий 1947 год, когда Великобритания и Франция подписали Дюнкеркский договор, создав союз, призванный противостоять возможному нападению Германии после окончания войны. Первоначально в числе 12 членов-учредителей политического и военного альянса НАТО были США, Великобритания, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Португалия.

Коллективная безопасность

По сути организация действует как союз коллективной безопасности с целью обеспечения взаимной защиты военными и политическими средствами, если государство-член столкнется с внешней угрозой. Этот краеугольный камень - положение о коллективной обороне - заложен в статью 5-ю устава НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, путем немедленного осуществления таких индивидуальных или совместных действий, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы, для восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона", - говорится в этой статье.

Она была применена один раз - Соединенными Штатами после терактов 11 сентября 2001 года.

Варшавский договор и расширение НАТО на восток

Советский Союз в ответ на появление НАТО создал в 1955 году Варшавский договор - собственный военный блок, куда также вошли семь коммунистических государств Восточной Европы. Но падение Берлинской стены и последующий распад СССР в 1991 году проложили путь к новой системе безопасности в Европе после холодной войны.

Решение о роспуске Варшавского договора было принято 25 февраля 1991 года в Будапеште

Освободившись от советских оков, ряд стран, входивших в Варшавский договор, стали членами НАТО. Члены Вышеградской группы - Венгрия, Польша и Чешская Республика - присоединились к альянсу в 1999 году. Через пять лет после этого в НАТО была принята так называемая Вильнюсская группа, состоящая из Албании, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении.

Последними на данный момент в состав альянса вошли Черногория в 2017 году и Северная Македония в 2020-м, в результате чего общее число стран-членов достигло 30. Три государства в настоящее время относятся к категории "стремящихся к членству" - это Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.

Политика открытых дверей для новых членов

На фоне напряженности на границе России и Украины стремление последней вступить в альянс, похоже, усиливается. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО официально приветствовала стремление Украины и Грузии к членству в альянсе, но не стала предоставлять планы действий по вступлению. Для России, как не раз указывало ее руководство, вступление Украина в НАТО, является "красной линией".

Между тем так называемая политика открытых дверей альянса, закрепленная в статье 10-й Вашингтонского договора, дает возможность вступить в НАТО любой европейской стране, которая может укрепить и внести вклад "в безопасность Североатлантического региона".

"Ожидается, что страны, стремящиеся к членству в НАТО, также должны достичь определенных политических, экономических и военных целей, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в безопасность альянса и станут его бенефициарами", - отмечается на сайте НАТО.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

