 Что такое НАТО, и для чего она была создана? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Что такое НАТО, и для чего она была создана?

На фоне стягивания Россией войск у границ Украины и роста создаваемой Москвой напряженности вокруг расширения НАТО на восток DW напоминает об истории и целях Североатлантического альянса.

Эмблема НАТО и флаги стран-членов альянса у штаб-квартиры в Брюсселе

НАТО, организация Североатлантического договора, была создана 4 апреля 1949 года с целью, прежде всего, сдерживания угрозы советской экспансии в Европе после Второй мировой войны. Кроме того, Соединенные Штаты рассматривали альянс как инструмент для предотвращения возрождения националистических тенденций в Европе и для содействия политической интеграции на континенте.

Однако идея его появления уходит корнями в далекий 1947 год, когда Великобритания и Франция подписали Дюнкеркский договор, создав союз, призванный противостоять возможному нападению Германии после окончания войны. Первоначально в числе 12 членов-учредителей политического и военного альянса НАТО были США, Великобритания, Бельгия, Канада, Дания, Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия и Португалия.

Коллективная безопасность

По сути организация действует как союз коллективной безопасности с целью обеспечения взаимной защиты военными и политическими средствами, если государство-член столкнется с внешней угрозой. Этот краеугольный камень - положение о коллективной обороне - заложен в статью 5-ю устава НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51-й Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, путем немедленного осуществления таких индивидуальных или совместных действий, которые она сочтет необходимыми, включая применение вооруженной силы, для восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона", - говорится в этой статье.

Она была применена один раз - Соединенными Штатами после терактов 11 сентября 2001 года.

Варшавский договор и расширение НАТО на восток

Советский Союз в ответ на появление НАТО создал в 1955 году Варшавский договор - собственный военный блок, куда также вошли семь коммунистических государств Восточной Европы. Но падение Берлинской стены и последующий распад СССР в 1991 году проложили путь к новой системе безопасности в Европе после холодной войны.

Заседание в Будапеште, на котором было принято решение о роспуске Варшавского договора, 25 февраля 1991 года

Решение о роспуске Варшавского договора было принято 25 февраля 1991 года в Будапеште

Освободившись от советских оков, ряд стран, входивших в Варшавский договор, стали членами НАТО. Члены Вышеградской группы - Венгрия, Польша и Чешская Республика - присоединились к альянсу в 1999 году. Через пять лет после этого в НАТО была принята так называемая Вильнюсская группа, состоящая из Албании, Хорватии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии и Словении.

Последними на данный момент в состав альянса вошли Черногория в 2017 году и Северная Македония в 2020-м, в результате чего общее число стран-членов достигло 30. Три государства в настоящее время относятся к категории "стремящихся к членству" - это Босния и Герцеговина, Грузия и Украина.

Политика открытых дверей для новых членов

На фоне напряженности на границе России и Украины стремление последней вступить в альянс, похоже, усиливается. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО официально приветствовала стремление Украины и Грузии к членству в альянсе, но не стала предоставлять планы действий по вступлению. Для России, как не раз указывало ее руководство, вступление Украина в НАТО, является "красной линией".

Между тем так называемая политика открытых дверей альянса, закрепленная в статье 10-й Вашингтонского договора, дает возможность вступить в НАТО любой европейской стране, которая может укрепить и внести вклад "в безопасность Североатлантического региона".

"Ожидается, что страны, стремящиеся к членству в НАТО, также должны достичь определенных политических, экономических и военных целей, чтобы гарантировать, что они внесут свой вклад в безопасность альянса и станут его бенефициарами", - отмечается на сайте НАТО.

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря 2016 года проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 26:01

Федор Лукьянов о Путине как расчетливом игроке, роли Украины в его планах и требованиях к США и НАТО (07.02.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Украина стала картой в игре России и НАТО (02.02.2022)  

Путина "кинули", или Ответ Москвы на переписку с США и НАТО вокруг Украины. DW Новости (02.02.2022)  

Также по теме

French President Emmanuel Macron speaks during a joint press conference with Russian President Vladimir Putin after their talks Monday, Feb. 7, 2022 in Moscow. International efforts to defuse the standoff over Ukraine intensified with French President Emmanuel Macron holding talks in Moscow and German Chancellor Olaf Scholz in Washington to coordinate policies as fears of a Russian invasion mount. (AP Photo/Thibault Camus, Pool)

Макрон видит шанс для дипломатии в конфликте вокруг Украины 07.02.2022

Эмманюэль Макрон после встречи с Владимиром Путиным напомнил о необходимости полного выполнения Минских соглашений. Безопасность Европы и отказ странам в праве вступать в НАТО несовместимы, добавил президент Франции.

21.03.2020 KYIV, UKRAINE - MARCH 12, 2020 - Minister of Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba attends a briefing following a meeting of the COVID-19 response headquarters at the Foreign Ministry, Kyiv, capital of Ukraine. The official said that foreign and infrastructure ministries began preparations for the second wave of evacuation of Ukrainian citizens from Wuhan. |

Глава МИД Украины: Никакие бизнес-интересы не стоят новой войны в Европе 16.01.2022

Меры сдерживания России состоят из дипломатических усилий по деэскалации конфликта, разработки экономических санкций и углублении оборонного сотрудничества, заявил Дмитрий Кулеба изданию Bild am Sonntag.

***Archivbild*** US-Militärfahrzeuge fahren am 11.01.2017 nahe Brück (Brandenburg) auf der Straße eines Truppenübungsplatzes. Etwa 40 Soldaten haben die letzte Nacht auf dem Truppenübungsplatz verbracht und fahren weiter in Richtung Polen. Bei der US-Operation «Atlantic Resolve» werden rund 4000 Soldaten nach Mittel- und Osteuropa verlegt. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Страны НАТО перебрасывают дополнительные силы в Восточную Европу 24.01.2022

На фоне усиления российского военного присутствия возле границ Украины целый ряд стран - членов НАТО заявил о намерении перебросить дополнительную военную технику в места дислокации альянса в Восточной Европе.

Реклама