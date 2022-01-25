 Проблемы НАТО в Юго-Восточной Европе: дешевый газ и национализм. | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.02.2022

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Европа

Проблемы НАТО в Юго-Восточной Европе: дешевый газ и национализм.

Страны-члены НАТО в Центральной и Юго-Восточной Европе играют необычайно важную роль в вопросе о том, как Западу вести себя с РФ. Москва успешно играет на струнах националистов.

США на фоне угрозы вторжения России в Украину перебрасывает дополнительные войска в Европу

США на фоне угрозы вторжения России в Украину перебрасывает дополнительные войска в Европу

В связи с эскалацией конфликта вокруг Украины НАТО как никогда разделена в вопросе о том, как вести себя с Россией. "США и Великобритания выступают за жесткую линию и сдерживание; Германия, Франция и Италия делают упор на диалог; третья группа в лице Болгарии, Венгрии и Словакии хочет остаться в стороне от конфликта и перемещения войск. Обычно Германия выступает в роли связующего звена между этими группами - сейчас этого не получается из-за слабости руководства страны", - рассказал DW Штефан Майстер (Stefan Meister) из Германского общества внешней политики (DGAP). "Кроме того, позиции Запада ослаблены тенденциями популизма, Трампом и "Брекзитом".  Президент России Владимир Путин пытается использовать это, чтобы застолбить за собой новый порядок безопасности в Европе - без США", - продолжает эксперт по Восточной Европе. В этой ситуации странам НАТО в Центральной и Юго-Восточной Европе выпадает необычайно важная роль. Но их позиция неоднозначна.

К вмешательству не призывали

Президент Хорватии Зоран Миланович вызвал раздражение в Брюсселе, когда в конце января 2022 года объявил о неучастии его страны в возможном конфликте между Россией и Украиной. "Если дело дойдет до эскалации, мы отведем наши войска до последнего хорватского солдата", -  заявил он, не уточнив, что имеет в виду, но вынудив правительство страны, входящей в ЕС и НАТО, объясняться. "Президент говорит не за Хорватию, а за себя. Мы были и остаемся верным членом НАТО", - заявил глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Заявления хорватского президента были тем более удивительны, что ни НАТО, ни США, ни Украина не призывали Хорватию к военному вмешательству. "Заявления Милановича служат внутриполитическим целям; их следует рассматривать на фоне его постоянного конфликта с премьер-министром Андреем Пленковичем", - пояснил DW доктор Филип Милачич (Filip Milacic) из фонда Фридриха Эберта в Вене. "В последнее время Миланович, похоже, разыгрывает националистическую карту, называя "партнером" лидера боснийских сербов Милорада Додика, и потворствуя мечтам хорватских националистов о перекройке границ в Боснии при поддержке России", - указал  он.

Агент влияния - история

В своем выступлении на болгарском телевидении 1 февраля посол России Элеонора Митрофанова ясно дала понять, чего требует Москва: возвращение военной структуры НАТО к границам 1997 года и вывод всех войск и баз альянса из таких стран, как Румыния и Болгария. Формально, сказала Митрофанова, эти страны могут оставаться членами НАТО. Министр обороны Болгарии Стефан Янев, очевидно, не против идеи "фиктивного членства в НАТО". В декабре его публично отчитал премьер-министр Кирилл Петков после того, как глава оборонного ведомства высказался в Facebook против переброски войск НАТО в Болгарию. Во время парламентских слушаний в январе Янев призвал: "Мы должны перестать читать иностранную прессу и строить домыслы. Мы должны быть "болгарофилами" и думать о национальных интересах Болгарии". Если войска НАТО будут размещены в Болгарии, то они должны быть исключительно болгарскими, считает Янев.

Акцент на "национальных интересах" и "болгарском суверенитете" также имеет предысторию: с момента своего прохода в парламент в декабре националисты из партии "Возрождение" неоднократно дестабилизировали ситуацию. Посол Митрофанова знает о традиционно пророссийской позиции болгарских националистов. "За счет нашей общей истории Россия имеет влияние в Болгарии. Это самый важный лоббист в наших отношениях", - уверена она

Участники маневров НАТО в Румынии (Фото из архива)

Участники маневров НАТО в Румынии (Фото из архива)

60-процентное одобрение НАТО в Румынии

В Румынии все обстоит совершенно иначе. Наряду с Германией и Польшей, это одна из стран, где уже размещены дополнительные войска США и НАТО. По данным опроса, проведенного институтом INSCOP Research, НАТО обладает здесь самым высоким уровнем доверия у населения - 60 процентов одобрения. "Дополнительные войска в стране не только приветствуются, но и являются политическим активом для правительства. Даже националисты не осмеливаются выступать против этого", - говорит DW Сорин Ионица, политолог из бухарестской Expert Group.

"Путинский пинчер" в Будапеште

По поводу возможного размещения войск Венгрия также находится в фокусе внимания НАТО. Она, как и Румыния, не только граничит с Украиной, но и имеет украинское меньшинство. Премьер-министр страны Виктор Орбан на протяжении многих  лет поддерживает "особые отношения" с Россией. Его публичное восхищение авторитарным стилем правления российского президента и неприятие санкций против РФ принесли ему прозвище "пинчер Путина". Будапешт избегает дискуссий о более активном участии Венгрии в НАТО.

Ходьба по канату на Босфоре

У Турции, стратегически важного члена НАТО, особенно сложные отношения с Россией: Путин и Эрдоган сотрудничают в гражданской войне в Сирии, но поддерживают разные группировки в Ливии. С одной стороны, Эрдоган вопреки предупреждениям партнеров по НАТО, купил российские противовоздушные системы С-400, с другой стороны, Анкара поставляет Украине военные беспилотники. И так же, как Германия, Венгрия или Болгария, Турция зависит от российского газа и нефти.

"Для Анкары это ходьба по тонкому канату. Эрдоган имеет особую связь с Украиной и будет поддерживать ее и НАТО; с другой стороны, он не должен разозлить Путина настолько, чтобы тот отключил газ или стал мстить в Сирии", - говорит DW Асли Айдинтасбаш из Европейского совета по международным отношениям. В случае эскалации конфликта Анкара, вероятно, предоставит турецкие воинские контингенты и поставит Украине беспилотники, но в то же время позволит российскому флоту пройти в Черное море, уверен эксперт.

Путин не сможет расколоть НАТО

"В отличие от Запада, Россия точно знает, чего она хочет в Восточной Европе: восстановить власть и сферы влияния, которые она утратила после 1991 года", - прокомментировал  ситуацию в британской газете Guardian эксперт по Восточной Европе профессор Тимоти Гартон Эш. Для достижения этой цели Кремль использует дешевый газ и национализм. "Россия предлагает националистическим элитам то, чего Запад не предлагает и не должен предлагать: обещание перекроить границы на Балканах", - поясняет Филип Милачич.

Но дешевого газа, национализма и разобщенности будет недостаточно, чтобы расколоть НАТО в случае конфликта, уверен Штефан Майстер. "США, как ведущая держава, в настоящее время  может настаивать на своем, НАТО относительно едина в вопросах сдерживания, и даже если небольшие государства ведут двойственную политику, они в экстренном случае не поставят под сомнение лояльность альянсу. Оружие поставляется,  войска укрепляются и тем самым выигрывается время в отношениях с Россией", - заключил эксперт.

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    Автор: Михаил Бушуев


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