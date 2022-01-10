Комментарий: Политика Германии по умиротворению России ничего не даст

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Можно ли защитить свободную Европу одними лишь призывами и санкциями? Этот вопрос должна задать себе ФРГ, учитывая угрозу масштабного нападения России на Украину, считает Евгений Тейзе.
Право сильного ставится выше силы права - так охарактеризовала в свое время действия России в отношении Украины тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). В 2014 году Москва аннексировала Крым, потом дергала за ниточки в ходе войны на востоке Украины, унесшей тысячи жизней. Это - расплата Украины за то, что она отважилась вырваться из российской орбиты.
Германия поддерживает Украину на ее пути сближения с ЕС как ни одна другая страна континента. Оба государства, как выразилась посол в Киеве Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen), связывает близкая дружба. Только на проекты поддержки экономического развития с 2014 года ФРГ предоставила Киеву более полумиллиарда евро, немецкие эксперты содействуют процессу реформ в Украине.
В трудные моменты Германия неоднократно проявляла солидарность с украинцами. После силового подавления протестов на Майдане в Киеве самолетами бундесвера на лечение в Германию вывозились раненые. Впоследствии также лечили и тяжело раненых на войне в Донбассе.
Однако все это в глазах многих украинцев и украинок, похоже, вдруг может потерять значение - на фоне того, что более ста тысяч готовых к бою солдат российской армии окружили Украину с трех направлений. На кону - существование Украины как суверенного государства.
Чтобы поддержать Киев перед лицом угрозы со стороны значительно более сильной российской армии, такие государства как Чехия, США, Великобритания и страны Балтии заявили о готовности поставлять Украине оружие, либо уже осуществили такие поставки. Учитывая масштабы вероятного российского вторжения, они скорее символичные, чем потенциально определяющие ход войны.
Тем не менее это обнадеживающие сигналы для Киева, ведь они дают Москве понять, что у Украины есть союзники. Чем сильнее будет ожидаемое сопротивление, тем выше будет внутриполитическая цена для Владимира Путина. Какую политическую динамику может вызвать безуспешная военная интервенция с тысячами убитых, в Москве знают еще со времен провала в Афганистане, который в 1980-х годах был одним из предвестников краха Советского Союза.
В Берлине, впрочем, призывы Киева поставить оружие для самозащиты не находят отклика. Вместо ракет Германия предоставит полевой госпиталь. Нерешительность ФРГ озадачивает даже партнеров на Западе. Самолеты британских ВВС с оружием и боеприпасами на борту по пути в Украину облетали воздушное пространство Германии. В Эстонии с непониманием качают головой, читая сообщения в прессе, согласно которым Берлин запретил Таллинну поставку Украине из складских запасов старых гаубиц, стоявших некогда на вооружении бывшей ГДР. Необходимо избежать эскалации, говорят немецкие власти. Как будто бы в этом конфликте вопрос дальнейшей эскалации не находится исключительно в руках одного человека - Владимира Путина.
Путин понимает исключительно язык силы, как правильно отметила экс-канцлер Меркель еще восемь лет назад. Уже тогда Берлин угрожал болезненными санкциями Москве, однако на нее это совсем не действовало. Сейчас Крым до сих пор оккупирован, часть Донбасса находится под контролем России.
Тот, кто в этой ситуации до сих пор уповает на санкции, чтобы остановить стоящие широким фронтом вдоль границы Украины танки, демонстрирует свою слабость. Вряд ли в Москве не обратили внимание на то, что страны ЕС способны договориться лишь относительно тех санкций, которые наименее болезненны для каждой из них.
Скорее волк станет вегетарианцем, могут подумать в Кремле, чем Европа, в которой тон задает Германия, введет сокрушительные санкции в отношении Москвы. На данный момент прямые совокупные инвестиции из Германии в российскую экономику составляют более 20 миллиардов евро.
Путин не успокоится. Демократическая европейская Украина является серьезной угрозой для режима в Москве. Если эта свободная страна однажды сможет поднять на ноги собственную экономику, все больше россиян могут изрядно усомниться в своих правителях. Что бывает, когда общественная модель по соседству кажется людям гораздо более привлекательной, чем собственная, Путин увидел своими глазами, находясь как офицер КГБ в ГДР в последние дни ее существования.
Германия, которая в 2014 году стояла плечом к плечу с Украиной в ее борьбе за свободу, сегодня изо всех сил выкручивается, не желая брать на себя ответственность. Мантра о том, что Берлин не поставляет оружие в кризисные регионы, украинцами воспринимается как издевательство. В конце концов, они ничего не могут сделать с тем, что их страна уже восемь лет является кризисным регионом.
На самом же деле поставки оружия в кризисные регионы возможны, если для этого есть политическая воля. Семь лет назад это было доказано, например, поставками Берлином оружия курдам в Ираке. Точно так же, как можно было поддержать курдов в борьбе с джихадистами "Исламского государства", должна быть возможность и подставить плечо, предоставив оружие для самозащиты дружественной европейской стране, которой угрожает могущественный деспот.
Германия должна вынести урок из новейшей истории: политика умиротворения в отношениях с Россией является ошибочной. Еще в 2008 году Украина и Грузия были на пороге НАТО, стремясь обеспечить безопасность от российских посягательств. Именно Германия тогда приложила руку к тому, чтобы обе постсоветских страны не получили План действий по членству в альянсе. Это делалось для того, чтобы не спровоцировать Москву. Путин своего шанса не упустил: лишь считанные месяцы спустя Россия вторглась в Грузию, в 2014 году следующей была Украина.
Автор: Евгений Тейзе. обозреватель украинской редакции DW
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