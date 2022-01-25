Президент Украины: Причин для паники нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), что Киев работает над полной деэскалацией ситуации в Донбассе путем мирного урегулирования. Видеообращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале вечером в понедельник, 24 января.

"Все под контролем. Причин для паники нет", - сказал Зеленский. По его словам, украинские власти готовы ко всему, но верят в лучшее и делают для этого "абсолютно все" вместе с "партнерами, дипломатами и военными". Президент призвал граждан "быть спокойными и не кричать, что все пропало".

В Киеве не видят возможности наступления

На брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов также призвал украинцев сохранять спокойствие, отметив, что он не видит возможности для полномасштабного наступления России на Украину. По словам Данилова, правительство в Киеве фиксирует передвижение российских войск на территории РФ, но это не является для него неожиданностью.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, на данный момент российские вооруженные силы не создали ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о планировании вторжения в Украину. Хотя рискованные сценарии "возможны с точки зрения вероятности в будущем", сейчас такой угрозы не существует, сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Российско-украинский конфликт

В октябре 2021 года стали поступать массовые сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. По данным Запада, близ украинской границы и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад подозревает РФ в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для альянса неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса.

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