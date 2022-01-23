 Канцлер ФРГ: НАТО не может гарантировать нерасширение | Новости из Германии о Германии | DW | 23.01.2022

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Германия

Канцлер ФРГ: НАТО не может гарантировать нерасширение

Североатлантический альянс не может дать России гарантии нерасширения на восток, но принятия новых членов в повестке дня нет, заявил Олаф Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на Давосском форуме 19 января 2022 года

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отверг требования России о прекращении расширения НАТО на восток. "Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть", - заявил Шольц в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в воскресенье, 23 января.

"Безопасность и сотрудничество в Европе, как гласит Хельсинкский заключительный акт, возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие", - отметил он.

"Мы будем способны действовать"

Комментируя текущую ситуацию на российско-украинской границе, Шольц сказал, что "положение очень серьезное". По его словам, нельзя упускать из виду, что Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. "Разумного объяснения этому нет, - сказал он. - Это угроза миру и безопасности в Европе".

Канцлер предупредил, что Россия заплатит "высокую цену" в случае военной агрессии против Украины. На вопрос о том, какой может быть эта цена, он сказал: "В кругу союзников мы договариваемся о возможных мерах. Это хорошо. Мы должны быть способны действовать в случае чего. И мы будем".

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    Автор: Александра Елкина


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