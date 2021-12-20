Зеленский настаивает на "превентивных санкциях" в отношении Москвы

Чтобы избежать возможной эскалации со стороны России в отношении Украины и ухудшения ситуации в Европе, международное сообщество должно принять "мощные превентивные меры". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с коллегами из Польши и Литвы - Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в резиденции "Синегора" в селе Гута в Ивано-Франковской области. Его слова приводит в понедельник, 20 декабря, офис главы украинского государства.

"Что такое санкции после? Я считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы не было даже мысли в отношении эскалации в любом регионе", - заявил Зеленский. "Потому что мы видим, что это уже связано не только с Украиной, но и с любым государством Европейского Союза", - добавил он.

Президент Польши: Cамая большая ошибка - соглашаться на шантаж

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что нельзя соглашаться ни на какие ультиматумы со стороны других стран, в том числе - России. "Считаю, что самая большая ошибка - это соглашаться на шантаж. Мы должны занять сильную позицию", - цитирует его слова по итогам встречи офис Зеленского. Подход НАТО в данном вопросе должен быть последовательным, подчеркнул Дуда.

Глава Литвы: Санкции должны быть убедительными

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь высказал мнение, что штрафные меры должны быть убедительными. "Мы вводим санкции, чтобы они меняли поведение. Должно быть понимание: если что-нибудь случится, то будет мгновенная и очень серьезная реакция", - указал он.

По мнению главы литовского государства, важно, чтобы действия ЕС поддержали Великобритания, Канада и США.

Госдеп США рекомендовал американцам не ездить в Украину

Между тем Госдепартамент США обновил свои рекомендации по Украине, посоветовав гражданам Соединенных Штатов воздерживаться от поездок в эту страну "в связи с возросшими угрозами со стороны России" и распространением COVID-19. "Гражданам США следует обратить внимание на сообщения о том, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Американцам необходимо помнить, что обстановка в области безопасности, "особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемом РФ востоке Украины", непредсказуема и может ухудшиться без предупреждения, подчеркнули в Госдепе США. Там добавили, что "военные действия России в любом районе Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам Соединенных Штатов при выезде из" этой страны.

Литва готова к поставкам летального оружия Украине

Ранее, 19 декабря, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил готовность поставить Украине летальное оружие, чтобы укрепить ее оборону на случай агрессии со стороны России.

В последнее время усилились опасения по поводу того, что Россия готовит широкомасштабную войну против Украины. Запад и Киев обвинили РФ в переброске около ста тысяч военнослужащих к украинской границе. В Москве отрицают планы вторжения и со своей стороны обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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