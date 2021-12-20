 Зеленский настаивает на ″превентивных санкциях″ в отношении Москвы | Новости из Германии об Украине | DW | 20.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский настаивает на "превентивных санкциях" в отношении Москвы

Президенты Украины, Польши и Литвы обсудили возможность "мощных превентивных мер" в отношении РФ. Госдеп США рекомендовал американцам воздерживаться от поездок в Украину "в связи с возросшими угрозами со стороны РФ".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (фото из архива)

Чтобы избежать возможной эскалации со стороны России в отношении Украины и ухудшения ситуации в Европе, международное сообщество должно принять "мощные превентивные меры". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи с коллегами из Польши и Литвы - Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в резиденции "Синегора" в селе Гута в Ивано-Франковской области. Его слова приводит в понедельник, 20 декабря, офис главы украинского государства.

"Что такое санкции после? Я считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы не было даже мысли в отношении эскалации в любом регионе", - заявил Зеленский. "Потому что мы видим, что это уже связано не только с Украиной, но и с любым государством Европейского Союза", - добавил он.

Президент Польши: Cамая большая ошибка - соглашаться на шантаж

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что нельзя соглашаться ни на какие ультиматумы со стороны других стран, в том числе - России. "Считаю, что самая большая ошибка - это соглашаться на шантаж. Мы должны занять сильную позицию", - цитирует его слова по итогам встречи офис Зеленского. Подход НАТО в данном вопросе должен быть последовательным, подчеркнул Дуда.

Глава Литвы: Санкции должны быть убедительными

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь высказал мнение, что штрафные меры должны быть убедительными. "Мы вводим санкции, чтобы они меняли поведение. Должно быть понимание: если что-нибудь случится, то будет мгновенная и очень серьезная реакция", - указал он.

По мнению главы литовского государства, важно, чтобы действия ЕС поддержали Великобритания, Канада и США.

Госдеп США рекомендовал американцам не ездить в Украину

Между тем Госдепартамент США обновил свои рекомендации по Украине, посоветовав гражданам Соединенных Штатов воздерживаться от поездок в эту страну "в связи с возросшими угрозами со стороны России" и распространением COVID-19. "Гражданам США следует обратить внимание на сообщения о том, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины", - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Американцам необходимо помнить, что обстановка в области безопасности, "особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемом РФ востоке Украины", непредсказуема и может ухудшиться без предупреждения, подчеркнули в Госдепе США. Там добавили, что "военные действия России в любом районе Украины серьезно повлияют на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам Соединенных Штатов при выезде из" этой страны.

Литва готова к поставкам летального оружия Украине

Ранее, 19 декабря, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил готовность поставить Украине летальное оружие, чтобы укрепить ее оборону на случай агрессии со стороны России.

В последнее время усилились опасения по поводу того, что Россия готовит широкомасштабную войну против Украины. Запад и Киев обвинили РФ в переброске около ста тысяч военнослужащих к украинской границе. В Москве отрицают планы вторжения и со своей стороны обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

Смотрите также:

  • Российская самоходная гаубица делает выстрел

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 04:39

Запад обеспокоен угрозой вторжения российских войск в Украину

Аудио- и видеофайлы по теме

Сигнал Путину: НАТО предостерегает Россию от вторжения в Украину. DW Новости  

Что Путин хочет сделать с Украиной? Интервью автора Московского центра Карнеги Константина Скоркина  

Реклама

Самые читаемые

Распространение омикрона в Германии не остановить: что предлагают ученые  

Комментарий: Почему Кремль ведет дело к новой войне  

По всей Германии прошли новые протесты против ковидных ограничений  