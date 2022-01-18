Чем обещают ответить РФ генсек НАТО и канцлер ФРГ за агрессию против Украины

В то самое время, когда 18 января в Москве министры иностранных дел Германии и России Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Сергей Лавров сначала спорили на двусторонних переговорах об Украине, а затем обменивались взаимными претензиями на совместной пресс-конференции, в Берлине на ту же тему беседовали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Потом они тоже вышли к журналистам на пресс-конференцию. Но ни из ответов двух министров на вопросы журналистов в Москве, ни из высказываний Шольца и Столтенберга в Берлине так и не стало ясно, какие конкретные меры готовы принять в НАТО и Европейском Союзе в случае российского вторжения в Украину. Правда, к возможному санкционному пакету теперь, очевидно, официальный Берлин готов отнести и "Северный поток - 2".

Право стран выбирать союзы не обсуждается

Вопреки бытующим представлениям о том, что немецкие социал-демократы терпимо - если даже не с пониманием - относятся к российским требованиям гарантий безопасности, в частности, об официальном отказе НАТО когда-либо принимать в альянс Грузию и Украину, канцлер Олаф Шольц с самого начала четко расставил все точки над "i".

"Наша позиция совершенно ясна, и в этом мы абсолютно единодушны с нашими союзниками и партнерами. Расхождения по вопросам безопасности должны преодолеваться путем диалога на основе взаимности, международного права и совместных обязательств и принципов, закрепленных в различных основополагающих документах ОБСЕ, - заявил Шольц. - К их числу относятся суверенитет, независимость, территориальная целостность государств, а также, разумеется, их право выбирать союзы на свое усмотрение".

Не согласен ставить под вопрос принцип "открытых дверей" и генсек НАТО Йенс Столтенберг: Североатлантический альянс готов вести с Россией переговоры о сокращении вооружений, "готов прислушаться к тревогам России, но не готов отказаться от приверженности основополагающим принципам".

НАТО уже оказывает Украине военную помощь

От России немецкий канцлер ожидает шагов по деэскалации ситуации, например, отвода войск от границы с Украиной. В случае же "какой бы то ни было российской агрессии против Украины" Шольц пригрозил России "тяжкими последствиями".

Во время российских маневров вблизи украинской границы, 14 декабря 2021 года

Ни он, ни Йенс Столтенберг не захотели удовлетворить любопытство журналистов и сообщить, какими именно будут эти "тяжкие последствия", заявив лишь, что "цена будет высокой". На прямой вопрос, могут ли быть и военные последствия, генсек НАТО ответил так: "Наша главная задача сейчас - предотвратить вооруженное нападение на Украину… Если же Россия снова примет решение в пользу силовых мер против Украины, то цену за это Россия заплатит высокую - экономическую, финансовую и политическую".

Столтенберг напомнил в этой связи также о праве Украины на самооборону, заверив, что "страны НАТО помогут Украине воспользоваться таким правом". Такая помощь, по его словам, уже оказывается. При этом он имел в виду не только недавние поставки из Великобритании в Украину противотанковых систем, но и помощь в укреплении ее оборонного потенциала, обучение персонала, развитие военно-морских сил.

Немецкие эксперты для отражения кибератак

"Если же говорить только о летальном оборонительном оружии, - добавил он, - то разные члены альянса придерживаются разных подходов, некоторые оказывают и такую поддержку". Но не Германия. Мы не поставляем вооружения в зоны конфликтов, из раза в раз повторяют представители официального Берлина.

Вместе с тем ФРГ готова лечить раненых украинских военнослужащих и гражданских лиц, согласна помочь в сооружении в Украине современного военного госпиталя, откомандировать в Киев специалистов Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI). Наряду с экспертами НАТО они готовы принять участие в расследовании хакерской атаки на украинские правительственные сети, в чем Киев в минувшее воскресенье обвинил Москву. Еще раньше НАТО и Украина договорились о расширении кооперации по отражению кибератак.

"Северный поток - 2" - главный козырь Берлина

Но главный козырь в руках Берлина - газопровод "Северный поток - 2", сертификация которого временно заморожена. В последние дни в Германии стали все чаще говорить о возможном отказе от этого газопроводного проекта в ответ на эскалацию агрессивных действий России против Украины.

Должно быть совершенно ясно, что газопровод не может быть введен в эксплуатацию в случае вторжения России в Украину, подчеркнул во вторник, 18 января, внешнеполитический эксперт оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) и призвал вообще сократить немецкий импорт газа из России. "Я считаю недопустимым оставаться в высокой зависимости от поставок газа из России, - сказал Хардт, - когда Россия - такой критический с точки зрения международного права партнер".

Будет ли возобновлена сертификация "Северного потока - 2"?

Пересматривают, похоже, свое отношение в "Северному потоку - 2" и правящие теперь в Германии социал-демократы, которые прежде называли этот газопроводный проект сугубо коммерческим, с политикой не связанным. Председатель внешнеполитического комитета бундестага, до недавнего времени замминистра иностранных дел ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth) заявляет теперь, что и "Северный поток - 2" все-таки может стать объектом санкций в случае расширения агрессии России против Украины.

Германия должна признать, что тема "Северного потока - 2" "с самого начала вызывала большое раздражение и противоречия" в Европе, указал Рот, имея в виду резко отрицательное отношение к этому проекту стран Балтии, Польши и Украины.

В таком же духе высказался на пресс-конференции с генсеком НАТО и канцлер Олаф Шольц. Отвечая на вопрос журналиста, он не стал говорить о коммерческой стороне проекта "Северный поток - 2", а напомнил о недавней германо-американской договоренности, согласно которой Германия не станет вводить в эксплуатацию и закроет газопровод в случае агрессивных действий России против Украины или ее попыток использовать поставки энергоносителей как инструмент давления.

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