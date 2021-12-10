 НАТО не будет отзывать приглашения Украине и Грузии вступить в альянс | Новости из Германии о России | DW | 10.12.2021

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Россия

НАТО не будет отзывать приглашения Украине и Грузии вступить в альянс

Йенс Столтенберг ответил отказом на требование МИД России официально опровергнуть перспективу членства Киева и Тбилиси. Восстановление сфер влияния крупных держав неприемлемо, пояснил генсек альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался выполнить требование России формально опровергнуть перспективу вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Позиция НАТО в отношении Украины остается неизменной, заявил Столтенберг в пятницу, 10 декабря, в Брюсселе. "Мы не можем согласиться с тем, что РФ пытается восстановить систему, при которой державы вроде России имели сферы влияния, которые они держали под контролем и могли решать, что следует делать другим членам", - указал генсек НАТО. Он добавил, что речь идет о самой конкретной формулировке требований, предъявляемых до сих пор президентом РФ Владимиром Путиным США и их союзникам.

Россия призвала НАТО отозвать приглашения Украины и Грузии

Несколькими часами ранее министерство иностранных дел России потребовало от альянса "официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года" о возможности будущего членства Украины и Грузии. По утверждению МИДа в Москве,подобный шаг соответствовал бы "коренным интересам европейской безопасности", поскольку перспектива принятия Киева и Тбилиси противоречит обязательству лидеров стран ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Москва также призвала НАТО отреагировать на выдвинутые ею ранее "предложения по снижению напряженности в Европе". В частности, речь идет об "отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия - НАТО" и "возобновлении регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия - США и Россия - НАТО". Кроме того, МИД РФ считает необходимым определить "предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов", прежде всего, на Балтике и в черноморском регионе.

Перспектива вступления в НАТО Украины и Грузии

В заявлении по итогам саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года указено, что государства Североатлантического альянса приветствуют стремление Украины и Грузии к членству. "Сегодня мы согласовали, что эти страны вступят в НАТО", - указывается в документе.

Вместе с тем в настоящее время дебатов о присоединении двух стран к альянсу в ближайшей или среднесрочной перспективе не ведется. При этом в особенности Украина поддерживает тесное партнерство с Западом в сфере обороны. В частности, США недавно пообещали предоставить Украине 2,5 млрд долларов для повышения обороноспособности на фоне угрозы новой военной эскалации со стороны России.

По данным НАТО, Россия в настоящее время стянула к границе с Украиной от 75 000 до 100 000 солдат. 7 декабря состоялся видеосаммит президентов США и РФ, в ходе которого Джо Байден пообещал крайне жестко отреагировать на возможную российскую агрессию в отношении Киева.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:17

Репортаж DW с украинско-российской границы

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