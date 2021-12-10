НАТО не будет отзывать приглашения Украине и Грузии вступить в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался выполнить требование России формально опровергнуть перспективу вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Позиция НАТО в отношении Украины остается неизменной, заявил Столтенберг в пятницу, 10 декабря, в Брюсселе. "Мы не можем согласиться с тем, что РФ пытается восстановить систему, при которой державы вроде России имели сферы влияния, которые они держали под контролем и могли решать, что следует делать другим членам", - указал генсек НАТО. Он добавил, что речь идет о самой конкретной формулировке требований, предъявляемых до сих пор президентом РФ Владимиром Путиным США и их союзникам.

Россия призвала НАТО отозвать приглашения Украины и Грузии

Несколькими часами ранее министерство иностранных дел России потребовало от альянса "официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года" о возможности будущего членства Украины и Грузии. По утверждению МИДа в Москве,подобный шаг соответствовал бы "коренным интересам европейской безопасности", поскольку перспектива принятия Киева и Тбилиси противоречит обязательству лидеров стран ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Москва также призвала НАТО отреагировать на выдвинутые ею ранее "предложения по снижению напряженности в Европе". В частности, речь идет об "отводе районов оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия - НАТО" и "возобновлении регулярного диалога между оборонными ведомствами по линии Россия - США и Россия - НАТО". Кроме того, МИД РФ считает необходимым определить "предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов", прежде всего, на Балтике и в черноморском регионе.

Перспектива вступления в НАТО Украины и Грузии

В заявлении по итогам саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года указено, что государства Североатлантического альянса приветствуют стремление Украины и Грузии к членству. "Сегодня мы согласовали, что эти страны вступят в НАТО", - указывается в документе.

Вместе с тем в настоящее время дебатов о присоединении двух стран к альянсу в ближайшей или среднесрочной перспективе не ведется. При этом в особенности Украина поддерживает тесное партнерство с Западом в сфере обороны. В частности, США недавно пообещали предоставить Украине 2,5 млрд долларов для повышения обороноспособности на фоне угрозы новой военной эскалации со стороны России.

По данным НАТО, Россия в настоящее время стянула к границе с Украиной от 75 000 до 100 000 солдат. 7 декабря состоялся видеосаммит президентов США и РФ, в ходе которого Джо Байден пообещал крайне жестко отреагировать на возможную российскую агрессию в отношении Киева.

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российский самоходный миномет.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

