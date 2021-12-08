СМИ Германии: Байден объяснил Путину цену вторжения России в Украину

В целом ряде ведущих немецких СМИ подробно анализируются и комментируются итоги состоявшейся 7 декабря двухчасовой видеобеседы между президентами США и России.

Süddeutsche Zeitung: Россия превратиться в экономический придаток Китая

"Джо Байден не может предотвратить нападения Владимира Путина на Украину", - констатирует Süddeutsche Zeitung и поясняет, что задача саммита состояла в другом. "Байден сообщил Путину, какую цену России пришлось бы заплатить за вторжение в Украину". Газета напоминает, что семь лет назад, после "грабительского захвата Крыма", Москва отделалась тем, что у некоторых влиятельных фигур из окружения Кремля заморозили счета в западных банках, а Россия лишилась голоса в некоторых международных организациях.

Спутниковый снимок концентрации российских войск на украинском направлении

"Это было смешно, и предпринятые с тех пор Путиным агрессивные действия показали, что подобная мелочовка его не впечатляет", - продолжает газета. По ее мнению, президент США, в отличие от прежнего правительства ФРГ, не питает иллюзий относительно характера и намерений Путина. Поэтому "Вашингтон в случае вторжения введет жесткие экономические санкции против России, которые сделают невозможными практически все деловые сделки этой страны, в которых используется хоть один-единственный доллар".

Издание выражает надежду, что ЕС в таком случае столь же последовательно отрежет Россию и от расчетов в валюте евро. "Из-за санкций Запада и без того уже не очень впечатляющая экономика России в среднесрочной перспективе превратиться по сути дела в придаток китайской экономики, если не считать ту или иную бартерную сделку с Сирией и Венесуэлой. Путин должен решить, хочет ли он этого", - указывает Süddeutsche Zeitung в комментарии под заголовком "Путину теперь известна цена".

Die Zeit: Путин получил послание от сплотившегося Запада

Аналитическая статья на сайте еженедельника Die Zeit озаглавлена "От него всего можно ожидать". Имеется в виду Владимир Путин, который, по мнению издания, наверняка насладился той "всеобщей нервозностью", которую вызвала концентрация российских войск на границе с Украиной.

"Он ведь давно уже ведет эту игру: тому, от кого всего можно ожидать, и блефа достаточно, чтобы заставить попотеть противника. Иными словами: сообщения о якобы имеющихся планах нападения России на Украину являются, возможно, сильно преувеличенными, но, может быть, и нет. Во всяком случае Джо Байден должен был исходить из того, что опасность реальна", - указывает издание.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему видеобеседы Байдена и Путина

Оно напоминает, что перед разговором с президентом России Байден согласовал свои действия с Германией, Францией, Италией и Великобританией, а госсекретарь США Энтони Блинкен говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поэтому американский президент "был подготовлен и смог донести до российского президента совместную позицию: отбросьте идею вторжения, лучше не надо".

"Именно это и было частью того теста, которым является нынешний кризис: Путин подкарауливает раскол Запада и хочет лишний раз проверить, как тот будет реагировать на его шпильки. А если по этому случаю можно еще чуть больше дестабилизировать Украину, тем лучше, с его точки зрения", - полагает издание.

Оно считает, что Байдену после этого саммита следует срочно вновь посовещаться с европейскими союзниками. "Им не терпится узнать, каков итог этих двух часов, в том числе по якобы менее значимым из затронутых тем, например, что делать с иранскими ядерными амбициями. Понял ли Владимир Путин их послание или ему вновь захочется побольше войны, они вскоре узнают. Ведь как бы согласованно ни выступали партнеры, в конченом счете проблема в том, что от него всего можно ожидать", - пишет Die Zeit.

Taz: Главное для Кремля – демонстрировать роль России как великой державы

Газета Taz считает, что сам факт беседы с Джо Байденом является для Владимира Путина успехом. Ведь Кремлю важно, чтобы Россию продолжали воспринимать как великую державу. "Поэтому он производит намного больше шума, чем Китай, на котором Вашингтон вообще-то хотел сосредоточиться".

Владимир Путин в Сочи во время видеосаммита с Джо Байденом 7 декабря 2021 года

По мнению издания, еще перед началом беседы по виду Путина было заметно, что он доволен и удовлетворен. "Конкретных результатов не ожидалось. Владимир Путин к этому и не стремился. Россия на какое-то время оказалась в центре политического внимания. Обмен мнениями с Байденом вернул США за стол переговоров в качестве участника и продемонстрировал пренебрежение к "нормандскому формату" с Парижем и Берлином. Этой цели Путин достиг", - считает издание.

Оно указывает и на другую цель Кремля. "Джо Байден обещал в случае необходимости усилить войска США в странах Балтии на границе с Россией. Тем самым Москва получила бы то, чего ей нужно для поддержания нарратива (внешней) угрозы", - считает газета Taz.

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