Комментарий: Зачем Путин снова приставил револьвер к виску Украины

Западные СМИ все еще по инерции задаются вопросом, чего же хочет Владимир Путин, стянув войска к границам Украины. Ответ на него наконец-то дал сам президент России. Выступая на вручении верительных грамот послам в среду, 1 декабря, хозяин Кремля озвучил то, на что впервые туманно намекнул пару недель назад, когда заговорил о "долгосрочных гарантиях" безопасности со стороны Запада. Теперь все ясно. Путин хочет от НАТО письменных обязательств того, что альянс не будет расширятся на восток, то есть Украина и Грузия не смогут когда-то укрыться под его зонтиком, как им было обещано на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Вот она - самая широкая из красных линий, которые рисует Путин на карте Европы.

Ожидаемый ответ из Риги, где в этот день проходила встреча глав МИД стран НАТО с участием Украины, не заставил себя ждать. Генсек альянса Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у РФ нет права вето.

Москву беспокоит усиление украинского флота

Путин добивается от НАТО не только отказа от расширения, но и от двусторонней военной помощи, способной серьезно увеличить оборонный потенциал Киева. Глава Кремля называет такую помощь "военным освоением" Западом Украины.

Роман Гончаренко

Речь, очевидно, не только о нашумевших американских противотанковых комплексах Javelin, которые Киев получает уже несколько лет, но и о возможных будущих поставках, например, о системах ПВО Patriot, которые Киев пока безуспешно просит у США.

На данный момент, пожалуй, больше всего Кремль беспокоит усиление украинского военного флота и его учения со странами альянса в Черном море. Так, Киев договорился о совместном строительстве катеров и кораблей с Турцией, Францией и Великобританией и, что не менее важно, о поставках британских ракет для них. Наконец, турецкие ударные беспилотники Bayraktar, недавнее применение которых Киевом против сепаратистов в Донбассе вызвало возмущение Москвы, будут использоваться и украинскими ВМС. Все это плюс планы создания новых морских баз вызывает все более заметное раздражение в Москве, хотя Украина никогда не сможет мериться силами с российскими армией и флотом.

Поговори со мною, Джо!

Об этом и о многом другом Путин хочет поговорить с американским президентом Джо Байденом, причем поговорить как с равным. Российские политики наперебой анонсируют предстоящие до конца года "контакты" на высшем уровне, судя по всему - по видеосвязи или телефону.

Стянув войска к Украине, Путин усиливает давление на Байдена, как он это уже успешно сделал весной. Тогда президент США согласился на встречу в Женеве, которая состоялась в июне. Теперь Путин хочет закрепить успех. Пару лет назад президент РФ, правда, в другом контексте, обронил фразу: "Доброе слово - это хорошо, но доброе слово и Смит-Вессон намного эффективней". Похоже, это один из его центральных принципов. Путину нравится общаться с Западом, приставив револьвер к виску Украины.

Как Западу реагировать на учения РФ у границ Украины

Так что, получается, большой войны не будет? В ближайшее время, скорее всего, нет. Пока не заработает газопровод "Северный поток - 2", это кажется почти невозможным, иначе на нем можно ставить крест. А вот очередное обострение в позиционной войне в Донбассе плюс поставки российского оружия сепаратистам возможны. Мол, вы вооружаете Украину, а мы - их. Если же Россия все-таки когда-то решиться на открытую агрессию, то попробует сделать это неожиданно. Конечно, после 2014 года это почти невозможно, но если несколько раз угрожать, а потом не нападать - реакция жертвы притупляется. Возможно, расчет Москвы и на это тоже.

Если все это так, Западу стоит реагировать более сдержанно, все уже сказано и не раз. Громкие слова тревоги лишь играют на руку хозяину Кремля, который не без удовольствия на днях отметил, что предупреждения России о поставках оружия в Украину вызвали на Западе "известное напряжение" и пожелал, чтобы оно "сохранялось как можно дольше". Западу не стоит выполнять это пожелание. Лучшим ответом на новые учения РФ у границ Украины стал бы демонстративный визит кого-то из известных западных политиков в Киев. Такой поддержки точно не хватает.

Автор: Роман Гончаренко - обозреватель DW.

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