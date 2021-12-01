 Блинкен сообщил о разработке санкций на случай агрессии РФ против Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2021

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Европа

Блинкен сообщил о разработке санкций на случай агрессии РФ против Украины

Если Россия решит напасть на Украину, то против нее введут "высокоэффективные" экономические санкции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эти меры он обсудил с коллегами по НАТО.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о существовании "доказательств" того, чтоРоссия "подготовила планы значительных агрессивных действий против Украины". Об этом он заявил в среду, 1 декабря, по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран НАТО в Риге, сообщает корреспондент DW.

"Эти планы включают усилия по дестабилизацииУкраины изнутри, а также крупномасштабные военные операции", - уточнил госсекретарь. По его словам, пока неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении. "Но мы знаем, что он создал возможность сделать это очень быстро, если он так решит", - добавил Блинкен.

"Если Россия продолжит идти путем конфронтации в отношении Украины, мы дали понять, что дадим решительный ответ, который будет включать ряд высокоэффективных экономических мер (линк: 59954208), от принятия которых мы до сих пор воздерживались", - отметил глава американской дипломатии.

Блинкен уточнил, что пока не будет раскрывать, какими будут эти санкции. "Но мы поделились нашими мыслями с союзниками и партнерами. И я увидел огромную солидарность со стороны всех в решительности и намерении принять действенные меры, если Россия вторгнется в Украину", - заявил он. Госсекретарь также сообщил, что в ближайшие дни и недели Вашингтон будет работать со странами НАТО и с партнерами над деталями этих санкций: "Очень важно, чтобы Россия поняла, что любые действия, над которыми она раздумывает, будут иметь серьезные последствия".

Блинкен отметил также, что государства НАТО "заботятся о том, чтобы у Украины была возможность защитить себя". Глава американского внешнеполитического ведомства предостерег Россию, что в случае ее дальнейшей агрессии альянс будет усиливать и свою оборону.

Напомним, что главной темой встречи министров иностранных дел НАТО в Риге 30 ноября и 1 декабря стало наращивание Россией военного присутствия вблизи границ Украины. Во второй день в заседании приняли участие также главы МИД Украины и Грузии Дмитрий Кулеба и Давид Залкалиани.

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    Автор: Михаил Бушуев


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