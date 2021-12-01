 Украина просит НАТО расширить поддержку в конфликте с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 01.12.2021

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Украина

Украина просит НАТО расширить поддержку в конфликте с Россией

Глава МИД Украины предложил разработать трехуровневый пакет сдерживания, включающий меры коммуникации, возможные экономические санкции против России и усиление сотрудничества НАТО и Киева.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Киев рассчитывает на расширение поддержки НАТО в конфликте Украины с Россией. "Мы призовем союзников разработать совместно с Украиной состоящий из трех уровней пакет сдерживания", - заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду, 1 декабря, перед переговорами с коллегами из 30 стран НАТО в Риге.

По его словам, первый уровень должен заключаться в четкой коммуникации последствий агрессивных действий РФ в отношении Украины. Кроме того, пакет должен содержать экономические санкции, которые будут введены против Москвы при наиболее неблагоприятном сценарии. В-третьих, необходимо более интенсивное сотрудничество НАТО и Украины в сфере обороны, заявил далее Кулеба и предположил, что тем самым удастся повлиять на действия президента РФ Владимира Путина.

"Если мы объединим усилия и будем действовать скоординированно, мы сможем удержать президента Путина от выбора худшего сценария, которым является военная операция", - указал украинский министр.

Столтенберг заверил в поддержке суверенитета Украины и Грузии

В Риге 1 декабря проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО с коллегами из Украины и Грузии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в тот же день подтвердил "решительную поддержку союзников территориальной целостности и суверенитета Украины и Грузии". По его словам, альянс предоставит обеим странам "политическую и практическую помощь". Кроме того, НАТО по-прежнему предлагает Украине и Грузии перспективу членства, заявил Столтенберг.

После первого дня заседания глав МИД стран - членов НАТО в Риге Столтенберг призвал союзников готовиться к худшему на фоне скопления российских войск у границ Украины. "Нам необходимо донести до России, что она не должна осуществить военное вторжение в Украину", - подчеркнул он. Нет ни уверенности, ни ясности относительно конкретных намерений Москвы, добавил глава альянса и сообщил о задействовании странами НАТО антикризисного механизма, который позволит отслеживать развитие ситуации и своевременно на нее реагировать.

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную обеспокоенность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США. Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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