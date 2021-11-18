Войска РФ у границ Украины: как реагируют НАТО и ЕС?

Россия опять наращивает присутствие своих войск у границы Украины. О каких подразделениях идет речь, для каких целей их достаточно и как реагируют НАТО и ЕС, выясняла DW.
Второй раз за год наблюдается скопление российских войск у границ Украины. Как и в апреле, сейчас это стало предметом многочисленных обсуждений в США и ЕС. О наращивании Россией военной мощи у границ Украины западные СМИ начали сообщать в конце октября. В Киеве вначале это отрицали, но потом заявили о сосредоточении около 90 тысяч солдат "возле границ" Украины и на "временно оккупированных территориях".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил во время визита в Брюссель 15 ноября, что Россия еще весной "сконцентрировала военную армаду" у границ Украины "и с того времени по-настоящему ее не отвела". По словам украинского министра, теперь РФ может очень быстро использовать свои войска вблизи Украины.
После встречи с Кулебой генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о "большой и необычной концентрации российских сил рядом с границами Украины". Об усилении военного присутствия РФ говорил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом он добавил, что располагает только той информацией, которую предоставили Киев и Вашингтон. Россия же, в свою очередь, уверяет, что передвижение ее войск ни для кого не представляет угрозу.
О каких войсках идет речь? Издание Politico опубликовало спутниковые снимки бронетехники и самоходной артиллерии около города Ельня в 300 км от границы Украины. Профильный ресурс Janes сообщил о передислокации части техники 1-й гвардейской танковой армии РФ из Московской области на юг от Воронежа. А газета The Washington Post написала о том, что части 41-й армии не вернулись после учений "Запад-2021" в Новосибирскую область, а переместились ближе к Украине.
Военный эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) подчеркнул в комментарии DW, что следует различать постоянные войска России вблизи Украины и дополнительные части. Он напомнил, что российские войска постоянно присутствует там лишь с 2015 года. Речь, по его словам, идет о трех дивизиях, в частности, 144-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ельне и в Брянской области. По данным Рихтера, это подразделение полностью недоукомплектовано. Он допускает, что в составе дивизии теперь создают второй танковый полк.
Прибавив к численности этих трех дивизий войска РФ, расквартированные в Крыму, Рихтер насчитал около 80 тысяч солдат. "Это приблизительная оценка, которую я получил, приняв во внимание обычную численность подразделений данного вида", - уточняет эксперт. А вот части из Московской области и из Сибири - это уже дополнительные войска. Вместе с ними может получиться цифра в 90-100 тысяч военных, о которой говорят в Киеве, отмечает Рихтер. Останутся ли они вблизи Украины? Эксперт допускает такую возможность, поскольку упомянутые три дивизии оказались там путем переброски к западной границе России частей из других регионов страны, а не создавались с нуля.
Что Россия может предпринять, используя эти войска? По мнению Рихтера, их достаточно для поддержания сил сепаратистов в Донбассе. "Но их недостаточно, чтобы начать крупномасштабное наступление на Украину", - констатирует эксперт из Германии. Он напоминает, что численность вооруженных сил Украины составляет более 200 тысяч военнослужащих, имеющих на вооружении около тысяч танков, более 100 самолетов и мощную артиллерию.
Эксперт брюссельского бюро Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете соглашается с тем, что российских войск, сконцентрированных у границ Украины, недостаточно для крупномасштабного вторжения. Похожими были выводы экспертов и в апреле этого года .
Нынешнее наращивание войск у границы с Украиной стало предметом обсуждений в НАТО и в ЕС. Там заверили, что поддерживают суверенитет Украины. Но что они могут сделать практически? В ответ на этот вопрос Столтенберг лишь напоминает, что НАТО предоставляет "политическую и практическую" поддержку Украины, в частности, тренирует ее войска.
Неожиданно резким оказался ответ Жозепа Борреля на вопрос корреспондента DW, нашел ли ЕС за время с апреля инструменты, как предотвратить эскалацию: "Насколько я знаю, у нас с Украиной нет ничего большего, чем соглашение об ассоциации. У нас нет военного альянса с Украиной". "Мы солидарны с Украиной... Конечно же, Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны ЕС", - добавил глава европейской дипломатии.
Конкретные шаги упоминает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 18 ноября он заявил о том, что Киев работает с партнерами над "комплексным пакетом сдерживания России". "Он включает политическое и дипломатическое давление, причиняющие боль экономические удары на случай расширения российской агрессии и список конкретных нужд для укрепления вооруженных сил Украины", - уточнил Кулеба.
Есть ли другие инструменты? Британский таблоид The Mirror сообщил, что Лондон подготовил отряд из 400-600 военных, который он смог бы быстро перебросить в Украину. Очевидно, что эту цифру нельзя сопоставить с количеством военных РФ. Но могло ли бы само присутствие западных войск удержать Россию от наступления?
Бруно Лете напоминает, что батальоны НАТО, размещенные на ротационной основе в странах Балтии и Польше, насчитывают в общей сложности 5000 солдат, но политический символизм их присутствия "достаточный для сдерживания России". "Если британские, французские, испанские солдаты будут на территории Украины, то Россия дважды подумает, прежде чем атаковать суверенную территорию Украины", - уверен эксперт. Но он не ожидает, что на отправку даже малого количества войск пойдут многие страны Европы или Северной Америки, ведь главный приоритет их политики - не провоцировать Россию.
Немец Рихтер скептичен по поводу любых шагов, подливающих масло в огонь. "Одна сторона размещает какие-то силы, обстановка накаляется, риторика ужесточается, и другая сторона размещает еще больше (войск. - Ред.). Какой выигрыш в итоге?", - спрашивает эксперт. Он добавляет, что в Украине и так находятся около 500 западных военных инструкторов.
Вольфганг Рихтер видит единственный выход - в налаживании диалога, в первую очередь, посвященного механизмам контроля над вооружениями, созданию прозрачности и укреплению доверия. "Нужна новая инициатива, чтобы предотвратить худшее в кризисе, когда обстановка настолько нестабильная, как сейчас", - уверен эксперт. Впрочем, НАТО уже давно предлагает усилить контроль над вооружениями, в частности, модернизировать Венский документ ОБСЕ, но никакого прогресса пока нет. В последнее время контакты между НАТО и Россией только сокращались .
А Бруно Лете считает, что лучшим сигналом России стало бы предоставление Украине плана действий по членству в НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году. При этом он признает, что пока для этого в альянсе нет политической воли.
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