МИД Украины призвал ЕС принять меры против агрессии России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий против Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 14 ноября.

В телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, проведенном накануне заседания совета министров иностранных дел ЕС, глава украинского МИД рассказал о ситуации с безопасностью в Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ, "отметил деструктивный подход России к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Глава европейской дипломатии в свою очередь заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Заявление президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил, что у границы с Украиной размещены почти 100 тысяч российских солдат, а западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

"Я надеюсь, что весь мир теперь ясно видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч солдат на нашей границе", - подчеркнул Зеленский.

СМИ: Лондон готов направить в Украину до 600 солдат

Тем временем британский таблоид Daily Mirror сообщил, что власти Великобритании готовы в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 военных в Украину для сдерживания ситуации на российско-украинской границе.

По данным газеты, речь идет об отрядах специального назначения и десантных войск. "Подразделения особой воздушной службы и десантных войск были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну (Украину) в течение нескольких часов, - отмечает издание. -Соответствующая команда поступила после совещания руководства оборонных ведомств и МИ-6, где было сказано, что президент России Владимир Путин представляет явную опасность для Украины и Запада".

Спутниковые снимки

1 ноября журнал Politico опубликовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых запечатлены бронетанковая техника и артиллерийские орудия вблизи Ельни Смоленской области. В публикации отмечалось, что Россия перебрасывает войска и военную технику к границе с Украиной.

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

В конце октября о новом наращивании российских войск на украинской границе и обеспокоенности в связи с этим в США и Европе сообщила газета The Washington Post.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".

Смотрите также:

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Проверка систем вооружения Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает выстрел российская самоходная гаубица.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Запад выражает поддержку Украине Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Войска подтягивают к Донбассу В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Американские эсминцы уже в Черном море США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Война, которая длится уже семь лет Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Разбомблены и разрушены Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Столкновения и погибшие несмотря на перемирие Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Зеленский вручил награды украинским солдатам 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

Хроника нового обострения конфликта в Донбассе Российское гражданство по упрощенной процедуре В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года. Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс

