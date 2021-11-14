 МИД Украины призвал ЕС принять меры против агрессии России | Новости из Германии о России | DW | 14.11.2021

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Россия

МИД Украины призвал ЕС принять меры против агрессии России

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной размещены почти 100 тысяч российских солдат, а западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий против Украины, сообщила пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 14 ноября.

В телефонном разговоре с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, проведенном накануне заседания совета министров иностранных дел ЕС, глава украинского МИД рассказал о ситуации с безопасностью в Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ, "отметил деструктивный подход России к переговорам в нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий", говорится в сообщении украинского дипломатического ведомства.

Глава европейской дипломатии в свою очередь заверил Киев в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Заявление президента Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на сайте президентской администрации, заявил, что у границы с Украиной размещены почти 100 тысяч российских солдат, а западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы.

"Я надеюсь, что весь мир теперь ясно видит, кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 тысяч солдат на нашей границе", - подчеркнул Зеленский.

СМИ: Лондон готов направить в Украину до 600 солдат

Тем временем британский таблоид Daily Mirror сообщил, что власти Великобритании готовы в случае необходимости в кратчайшие сроки направить до 600 военных в Украину для сдерживания ситуации на российско-украинской границе.

По данным газеты, речь идет об отрядах специального назначения и десантных войск. "Подразделения особой воздушной службы и десантных войск были предупреждены, что они могут быть отправлены в страну (Украину) в течение нескольких часов, - отмечает издание. -Соответствующая команда поступила после совещания руководства оборонных ведомств и МИ-6, где было сказано, что президент России Владимир Путин представляет явную опасность для Украины и Запада".

Спутниковые снимки

1 ноября журнал Politico опубликовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, на которых запечатлены бронетанковая техника и артиллерийские орудия вблизи Ельни Смоленской области. В публикации отмечалось, что Россия перебрасывает войска и военную технику к границе с Украиной.

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

Спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, войска РФ, переброшенные в Смоленскую область

В конце октября о новом наращивании российских войск на украинской границе и обеспокоенности в связи с этим в США и Европе сообщила газета The Washington Post.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ, а официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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