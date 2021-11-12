ЕС обеспокоен сообщениями о движениях войск РФ близ границы с Украиной

Европейский Союз обеспокоен сообщениями о движениях российских войск близ границы с Украиной. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил в пятницу, 12 ноября, в Брюсселе, официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

По его словам, Брюссель "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

В тот же день главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что в неподконтрольных Киеву регионах Донбасса на постоянной основе находятся 2,1 тысячи кадровых военнослужащих РФ. "Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", - написал он в Facebook.

В Кремле заявили о "безосновательном нагнетании напряженности"

Между тем в Кремле опровергли предположения, связанные со стягиванием войск к границе с Украиной, назвав их "пустым, безосновательным нагнетанием напряженности". "Россия ни для кого не представляет угрозы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос об обострении международной ситуации, представитель Кремля обвинил Запад в "провокационных действиях". "Вы видите ситуацию в Черном море, вы видите активную разведдеятельность с воздуха самолетов НАТО, самолетов-разведчиков, в том числе американских. Это все, конечно, не может оставлять нас индифферентными к тому, что происходит. Мы должны быть начеку", - заявил он.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Россию от еще одной "серьезной ошибки" в отношении Украины и потребовал разъяснений по поводу передвижения войск около украинской границы. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военная активность России вблизи границы с Украиной "необычна по своим размерам и масштабам". "Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений", - отметил Кирби.

Сообщения о повышенной концентрации российских сил в районе границы с Украиной

Информация об активности российской армии вблизи границы с Украиной 30 октября появилась в газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники. 1 ноября онлайн-ресурс Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно, подтверждающие информацию о концентрации подразделений российской армии в этом районе. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В апреле 2021 года в рамках масштабных войсковых учений Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

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