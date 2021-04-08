Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

Комментарий: Войска РФ у границ Украины - хорошо, если это лишь шантаж

Есть ли шанс, что переброска российских военных к границе с Украиной - это шантаж? Такой шанс есть, но небольшой, считает Иван Преображенский. Риск возобновления военных действий выше.