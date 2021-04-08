Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.
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Очередное обострение ситуации в Донбассе и маневры российской армии у границ Украины связаны с желанием Кремля вынудить Зеленского подписать "новый мир" с Россией, считает Сергей Руденко.
В комментариях, посвященных переброске частей армии России к ее границе с Украиной, немецкие газеты призывают политиков к решительным ответным действиям в случае российского вторжения.