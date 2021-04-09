Комментарий: Путин хочет заставить Украину капитулировать

Концентрация войск на границе Украины и России резко обострила ситуацию в Донбассе. Военные маневры российской армии у границ украинского государства и заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном возобновлении "гражданской войны" на востоке Украины свидетельствуют о том, что Москва жаждет капитуляции Киева. Вместо этого президент Владимир Зеленский декларирует намерение о вступлении страны в НАТО и едет в Донбасс поднимать боевой дух украинских военных.

Украина образца 2014 и 2021 годов - два разных государства

На восьмом году войны в Донбассе украинцам, конечно же, трудно сохранять спокойствие во время военно-политических маневров России. Казалось бы, в этой истории все предельно ясно: есть страна-агрессор с марионеточными руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", с одной стороны, и есть украинская армия и общество - с другой. И большая часть этого общества однозначно трактует происходящее. За исключением разве что тех политических сил, которые по методичкам Кремля пытаются агрессию РФ подать как "гражданскую войну" и борьбу за "независимость" "ЛНР" и "ДНР". Но привыкнуть к войне все же нельзя, даже если линия фронта от тебя за сотни километров.

Сергей Руденко

Правда, Путин и его команда наверняка не понимают, что Украина образца 2014 и 2021 годов - два разных государства. За время, прошедшее с момента аннексии Крыма, в стране появилась сильная армия. Пусть не такая огромная и оснащенная, как в России, но способная давать достойный отпор. За семь лет выросло целое поколение украинских офицеров, которые знают, как надо воевать и управлять армией. Еще сотни тысяч человек, имеющих боевой опыт и опыт волонтерства, находятся в резерве. Да и поддержка армии обществом в Украине является беспрецедентно высокой.

Более 13 тысяч погибших и десятки тысяч раненых в Донбассе давно уже отрезвили головы даже самым ярым сторонникам "русского мира". Поэтому легкой прогулки для российской армии, под каким бы предлогом она не зашла на территорию Украины - то ли в роли миротворцев, то ли в роли защитников лиц, имеющих паспорта РФ, - не будет. Никто уже спокойно сдавать свои города и села не собирается. А тем более - выступать с призывом: "Путин, приди!". Потому что в нынешних условиях это равносильно самоубийству.

Зеленский заговорил о НАТО

Нынешняя эскалация ситуации Россией вынудили президента Зеленского 6 апреля сделать заявление по вопросу, который он прежде не педалировал: членство Украины в НАТО - единственный путь к окончанию войны в Донбассе. До сих пор он был уверен, что для восстановления мира на востоке стране достаточно будет договориться с Путиным. Но за два минувших года Владимир Александрович понял: к консенсусу с Владимиром Владимировичем можно прийти исключительно на условиях Москвы. Потому что, как оказалось, на хозяина Кремля не действует ни актерская харизма Зеленского, ни попытки украинского президента заглянуть в его глаза. Мир только на условиях капитуляции.

Де-факто Путин не оставил нынешнему президенту Украины выбора. Зеленский призвал начать переговоры по получению украинским государством плана действий по членству в НАТО. Конечно же, это вовсе не означает, что завтра или послезавтра украинское государство присоединится к альянсу. И уж тем более - официальный Киев не получит сейчас военную помощь от НАТО.

Поскольку для участия в альянсе надо соответствовать не только высоким военным, но и политическим, экономическим, правовым стандартам. И для членства в НАТО одного желания президента Зеленского недостаточно. Для этого нужна долгая и тщательная работа. Готова ли к этому сегодня Украина? Вряд ли. Но иного пути у нее попросту нет. Как говорится, на НАТО надейся, а сам не плошай.

В Донбассе не может быть никакой Сребреницы

На фоне военных маневров возле границы с Украиной замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак озвучил условие, при котором российская армия зайдет в Донбасс: если ситуация там будет развиваться по сценарию резни в Сребренице. Именно в этом случае, по словам чиновника, Москва сделает все, чтобы защитить своих граждан, а точнее - тех жителей Донбасса, которые успели получить российский паспорт (а таких около 400 тысяч человек). Вот это заявление Козака действительно пугает. Какая резня? В Киеве Донбасс считают неотъемлемой частью страны и не собираются там воевать.

Похоже, для того, чтобы оправдать свое вторжение на территорию независимого государства, Кремль ищет серьезный повод. Понятно, что, упоминая Сребреницу, Козак четко попадает в свою целевую аудиторию - европейцев. Но, позвольте, о возможности какого геноцида со стороны Украины говорит человек из ближайшего окружения Путина? И не означает ли это, что Россия готова сама спровоцировать резню на Донбассе, чтобы обвинить в ней официальный Киев? Ну, а дальше - по традиционному сценарию: введение войск и принуждение Украины к миру.

Бряцая оружием, Владимир Путин в очередной раз пытается доказать Киеву и всему миру, что будущее украинского государства будет определять только он. Президент РФ хочет мира в Донбассе на своих условиях: с особым статусом региона в составе Украины и влиянием через него на внутреннюю и внешнюю политику соседнего государства. Проще говоря, речь идет о капитуляции официального Киева. И это, похоже, уже начал понимать Владимир Зеленский. Для которого предвыборное обещание остановить войну в Донбассе превратилось в ахиллесову пяту.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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