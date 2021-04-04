ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины  

Германия и Франция обеспокоены ростом напряженности на востоке Украины. "Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, особенно, за передвижениями российских войск и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран, обнародованном в субботу, 3 апреля.
Берлин и Париж также указали на "растущее число нарушений перемирия" после стабилизации ситуации в Донбассе с середины прошлого года. А также подчеркнули необходимость соблюдать "суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах".
Тысячи российских военных на границе с Украиной?
В конце марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно четыре тысячи российских военных. По данным издания, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки. Это реакция на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В социальных сетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".
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Автор: Наталия Королева