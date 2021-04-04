 ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины

Германия и Франция внимательно наблюдают за перемещениями российских военных на границе с Украиной и призывают стороны к деэскалации.

Российские и белорусские военные на учениях в Беларуси, 2020 год

Германия и Франция обеспокоены ростом напряженности на востоке Украины. "Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, особенно, за передвижениями российских войск и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации", - говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран, обнародованном в субботу, 3 апреля.

Берлин и Париж также указали на "растущее число нарушений перемирия" после стабилизации ситуации в Донбассе с середины прошлого года. А также подчеркнули необходимость соблюдать "суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах".

Тысячи российских военных на границе с Украиной?

В конце марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно четыре тысячи российских военных. По данным издания, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки. Это реакция на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В социальных сетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".

Смотрите также:

  • Шахтер из Лисичанска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Усталость

    У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

  • На угольной шахте в Красноармейске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    На угольной шахте в Красноармейске

    На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

  • Жизнь в тумане

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Жизнь в тумане

    Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

  • Жительница Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рядом с линией фронта

    Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

  • Утро

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Рабочее утро

    Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

  • Перекур

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Перекур

    Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

  • Работница шахты из Красноармейска

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Хочется оставаться красивой

    Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

  • На угольной шахте в Лисичанске

    Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса

    Уголь Донбасса

    "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 19:24

Леонид Кравчук: война не закончится, пока Европа и США не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма (27.02.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский о компромате на Порошенко и Байдена, Донбассе, Путине, втором сроке. DW Новости (20.05.2020)  

Что стало причиной пожаров в Чернобыле и как в ЕС смягчают ограничения. Европа в фокусе (15.05.2020)  

Реклама

Самые читаемые

ФРГ и Франция обеспокоены ростом числа военных РФ у границ Украины  

Тихановская и Алексиевич попросили о международной поддержке белорусской оппозиции  

Войска РФ у границы с Украиной: что происходит и какие могут быть последствия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно