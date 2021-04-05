Берлин сдержанно отреагировал на стремление Украины в НАТО

Представитель правительства ФРГ напомнил, что НАТО при приеме новых членов придерживается приниципа "Открытой двери", однако никаких шагов по поводу вступления Украины в альянс на данный момент не предусмотрено.
В правительстве ФРГ сдержанно отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего предоставить его стране план действий по членству в НАТО, что, по мнению украинского лидера, должно стать четким сигналом в ответ на агрессивные действия России. Отвечая в среду, 7 апреля, на вопрос по поводу перспектив Украины на вступление в НАТО заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) напомнила, что при приеме новых членов НАТО придерживается принципа "Открытой двери”. "У Украины есть право свободного выбора, однако в настоящий момент никаких дальнейших шагов по поводу ее членства в НАТО не предусмотрено", - подчеркнула она.
В то же время Деммер напомнила, что для Германии, как и для других стран НАТО, Украина является уважаемым и многолетним партнером. "В прошлом году Украине был предоставлен статус партнера расширенных возможностей, который обозначает особенно тесное партнерство", - указала она. Германия поддерживает - как и партнеры по ЕС и НАТО - суверенитет и территориальную целостность Украины, напомнила Деммер, отметив озабоченность как федерального правительства, так и ЕС и НАТО, усилением присутствия российских войск вдоль украинских границ, а также "растущим числом нарушений перемирия после того, как ситуация на востоке Украины летом 2020 года стабилизировалась".
Отвечая на вопрос DW, работают ли Минские соглашения, официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger) признал, что сама ситуации на границе России и Украины, не дает повода Берлину быть довольным "прогрессом в реализации Минских соглашений". При этом он напомнил, что обе стороны конфликта приняли Минские соглашения в качестве инструмента "для достижения мирного решения ситуации на востоке Украины", и именно так их оценивает правительство Германии. "Мы регулярно призывали Россию к переговорам на уровне министров иностранных дел нормандского формата. Поскольку соглашения по итогам парижского саммита предусматривают активную роль министерств иностранных дел", - заявил представитель МИД ФРГ.
При этом он не стал комментировать предложение Киева о переносе заседаний Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город.
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