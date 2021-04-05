 Берлин сдержанно отреагировал на стремление Украины в НАТО | Новости из Германии о Германии | DW | 07.04.2021

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Германия

Берлин сдержанно отреагировал на стремление Украины в НАТО

Представитель правительства ФРГ напомнил, что НАТО при приеме новых членов придерживается приниципа "Открытой двери", однако никаких шагов по поводу вступления Украины в альянс на данный момент не предусмотрено.

Флаг Украины в зале саммита глав МИД стран НАТО

В правительстве ФРГ сдержанно отреагировали на заявления президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего предоставить его стране план действий по членству в НАТО, что, по мнению украинского лидера, должно стать четким сигналом в ответ на агрессивные действия России. Отвечая в среду, 7 апреля, на вопрос по поводу перспектив Украины на вступление в НАТО заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer) напомнила, что при приеме новых членов НАТО придерживается принципа "Открытой двери”. "У Украины есть право свободного выбора, однако в настоящий момент никаких дальнейших шагов по поводу ее членства в НАТО не предусмотрено", - подчеркнула она.

В то же время Деммер напомнила, что для Германии, как и для других стран НАТО, Украина является уважаемым и многолетним партнером. "В прошлом году Украине был предоставлен статус партнера расширенных возможностей, который обозначает особенно тесное партнерство", - указала она. Германия поддерживает - как и партнеры по ЕС и НАТО - суверенитет и территориальную целостность Украины, напомнила Деммер, отметив озабоченность как федерального правительства, так и ЕС и НАТО, усилением присутствия российских войск вдоль украинских границ, а также "растущим числом нарушений перемирия после того, как ситуация на востоке Украины летом 2020 года стабилизировалась".

Берлин недоволен прогрессом в реализации Минских соглашений

Отвечая на вопрос DW, работают ли Минские соглашения, официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер (Christofer Burger) признал, что сама ситуации на границе России и Украины, не дает повода Берлину быть довольным "прогрессом в реализации Минских соглашений". При этом он напомнил, что обе стороны конфликта приняли Минские соглашения в качестве инструмента "для достижения мирного решения ситуации на востоке Украины", и именно так их оценивает правительство Германии. "Мы регулярно призывали Россию к переговорам на уровне министров иностранных дел нормандского формата. Поскольку соглашения по итогам парижского саммита предусматривают активную роль министерств иностранных дел", - заявил представитель МИД ФРГ. 

При этом он не стал комментировать предложение Киева о переносе заседаний Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе из Минска в другой город.

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    Автор: Александра Елкина


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