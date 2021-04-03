Как Евросоюз и НАТО реагируют на войска РФ у границы с Украиной

После многих месяцев относительного затишья, тема российско-украинского конфликта вокруг Донбасса и Крыма опять оказалась в центре внимания стран Запада. В конце марта 2021 года в Донецкой области погибли четыре украинских солдата, а 6 апреля стало известно о еще двух погибших. Кроме того, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил о наращивании Россией военного присутствия у границ Украины. В тот же день издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники в Вашингтоне, что российские войска после учений не оставили территорию рядом с границей Украины.

О чем Байден и Столтенберг говорили с Зеленским

Утром 6 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить "серьезную обеспокоенность" по поводу "военной активности России в Украине и вокруг нее", а также из-за нарушений режима прекращения огня. Столтенберг заверил президента Зеленского в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Послы 30 стран-членов НАТО 1 апреля обсудили обстановку в регионе Черного моря, сообщил чиновник альянса корреспонденту DW. По его словам, они "обеспокоены недавней широкомасштабной военной активностью России в Украине и вокруг нее". Также они обеспокоены нарушением Россией прекращения огня, которое начало действовать в июле 2020 года. "Дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности в рамках соглашения от 27 июля 2020 года", - отметил чиновник НАТО и добавил, что альянс внимательно следит за ситуацией.

Одним из последствий усиливающейся напряженности между Россией и Украиной стало то, что президент США Джо Байден, наконец, решил провести первый разговор с Владимиром Зеленским. В Белом доме заявили, что Байден во время телефонного разговора 2 апреля подтвердил "непоколебимую поддержку" территориальной целостности Украины "перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму".

ЕС обеспокоен перемещениями войск РФ

О "крайней обеспокоенности" по поводу ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины и "перемещения российских войск в России и в аннексированном Крыму", заявила DW официальный представитель ЕС по внешней политике Набила Массрали. 4 апреля верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Совет ЕС обсудит ситуацию 19 апреля.

Жозеп Борррель

Официальный Брюссель выразил поддержку усилиям "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы по достижению мира. "ЕС приветствует важные шаги, совершенные Украиной под руководством президента Зеленского. ЕС призывает власти России воздержаться от любых шагов, которые бы вели к дальнейшей напряженности и усилить свои действия по имплементации минских соглашений", - добавила Массрали.

Не молчали и в Европарламенте. Несмотря на пасхальные праздники, почти 20 евродепутатов сделали 2 апреля заявление, где выразили "большую обеспокоенность" из-за "наращивания Россией войск и провокации на востоке Украины и рядом с Украиной". Инициатор заявления, евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, написал в Twitter, что он и его коллеги ожидают от ЕС действий.

Депутат бундестага о ситуации: Игра мускулами на фоне выборов в Госдуму

Судя по заявлениям в Брюсселе и Берлине, широкомасштабного наступления России здесь не ожидают. Депутат германского бундестага Рената Альт (Renata Alt) призвала в разговоре с DW не переоценивать ситуацию. "В России в этом году состоятся выборы в Госдуму. Так что это всего лишь игра мускулами со стороны Владимира Путина. Он прекрасно знает, что экономическая ситуация в России ужасная. Поэтому он хочет продемонстрировать свою власть и силу, чтобы отвлечь от внутренних проблем в стране", - отметила докладчик фракции Свободной демократической партии по Восточной Европе Альт.

Рената Альт

Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете также видит внутренние причины в последних действиях России. По его мнению, Путин пытается отвлечь внимание населения РФ от дела оппозиционера Алексея Навального, а также хочет показать россиянам и своему окружению, что "он до сих пор главный" и может бросать вызов США и Европе. Но Лете и предостерегает, что Россия не раз демонстрировала свою "иррациональность".

Запад не отправит свои войска в Украину?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверяет, что армия РФ "не представляет угрозу ни для одной страны мира". Но если Москва все же пойдет на эскалацию, то даст ли Запад отпор? Зампредседателя делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Траян Бэсеску не думает, что европейские страны могут сделать много в этой ситуации. "И никто не может", - добавляет он. Во время военного конфликта между Россией и Грузией в 2008 году Бэсеску был президентом Румынии. Он вспоминает, как тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили ожидал военного вмешательства со стороны США. Нынешний евродепутат называет это сейчас не иначе, как "шуткой". "Если украинцы верят, что кто-то придет и напрямую поддержит их путем военного вмешательства - они ошибаются", - уверен Бэсеску из фракции Европейской народной партии.

Такого же мнения и Лете: "Будем честными - я не ожидаю, что Соединенные Штаты или европейские страны пошлют солдат в Украину". Вместо этого он видит две другие возможности: предоставление оружия или отправку военных советников в Украину. "Президент Байден дал понять, что он действительно хочет жестко реагировать на российскую агрессию. Так что политические условия для предоставления Америкой оружия Украине есть", - подытоживает эксперт.

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