Байден высказал Зеленскому "непоколебимую поддержку США"

Президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как отмечается в заявлении, американский президент подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Президенты также обсудили проводимые в Украине реформы и борьбу с коррупцией, направленных "на безопасность и процветание народа Украины". "Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", - указала пресс-служба Белого дома. Среди других тем разговора, который, по данным американского издания Politico, продолжался от 30 до 40 минут, стало сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в вопросах сдерживания пандемии COVID-19 и укрепления демократии в Украине.
Стоим плечом к плечу
Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор в своем Twitter. "Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", - написал глава Украины.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил агентству "Интерфакс-Украина", что Владимир Зеленский в ходе беседы пригласил президента США принять участие в саммите "Крымской платформы".
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Автор: Наталия Королева