 НАТО обвинила Россию в нарушении соглашения о перемирии в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2021

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Мир

НАТО обвинила Россию в нарушении соглашения о перемирии в Украине

Военная активность РФ на украинской границе подрывает все усилия по деэскалации на востоке Украины, заявили в НАТО. "Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года", - заявил представитель альянса.

Украинский военный смотрит в бинокль на боевых позициях на линии разъединения недалеко от Донецка

Украинский военный на боевых позициях на линии разъединения недалеко от Донецка

Перемещения российских войск близ украинской границы вызывают все больше критики в международном сообществе. "Дестабилизирующие действия" со стороны России подрывают все усилия по деэскалации напряженности на востоке Украины, заявил пресс-секретарь НАТО немецкому изданию Die Welt. Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул его представитель в материале, опубликованном во вторник, 6 апреля.

Члены альянса 1 апреля обсудили обстановку на Черном море. Страны, входящие в НАТО, выразили озабоченность крупномасштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее, добавил представитель альянса. "Союзники также обеспокоены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня от июля 2020 года, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - заявил собеседник Die Welt.

Министерства иностранных дел Германии и Франции ранее призвали стороны к сдержанности и немедленной деэскалации, а также указали на рост случаев нарушения режима прекращения огня. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель намерен обсудить этот вопрос с украинской стороной на ближайшем саммите глав МИД стран Евросоюза. А США попросили Россию объяснить "провокации" на границе с Украиной.

СМИ: Около 4000 российских военных переброшены к границе с Украиной

В конце марта американское издание The New York Times со ссылкой на неназванных собеседников сообщило о переброске к украинской границе около 4000 российских военнослужащих. По его сведениям, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с "возможного кризиса" до "потенциально неминуемого кризиса" - самой высокой отметки, отреагировав на то, что Россия не вывела войска из приграничного с Украиной региона после учений, закончившихся 23 марта. А в соцсетях появились сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также на территорию аннексированного полуострова Крым.

Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить", отреагировал на публикацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

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  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

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    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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