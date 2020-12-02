 Генсек НАТО Столтенберг: К России нужен комбинированный подход | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.03.2021

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Мир

Генсек НАТО Столтенберг: К России нужен комбинированный подход

Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал в интервью DW о стратегии НАТО в отношении России и Китая, а также о перспективах сотрудничества между Европой и США.

Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, 23 марта 2021 года

Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, 23 марта 2021 года

Во вторник, 23 марта, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. Переговоры проходят накануне саммита глав государств и правительств ЕС, который намечен на 25-26 марта. В преддверии встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился с DW своим мнением о том, как впредь будут развиваться отношения НАТО с Россией и Китаем, а также рассказал о перспективах трансатлантического партнерства.

DW: Нынешние переговоры станут первой очной встречей министров иностранных дел стран НАТО за несколько месяцев, а также первой встречей с участием нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Станет ли это для альянса новым началом?

Йенс Столтенберг: У нас есть уникальная возможность открыть новую главу в отношениях Европы и США. Новая администрация США демонстрирует твердую приверженность трансатлантическому единству и сотрудничеству с европейскими партнерами. Кроме того, у нас есть инициатива "НАТО 2030", направленная на обновление и укрепление альянса. Все это дает нам прекрасную возможность открыть в наших отношениях новую главу.

 - Новая администрация США ужесточает курс Вашингтона в отношении России. Ряд восточноевропейских членов НАТО также обеспокоены агрессивной политикой Кремля. Каким станет ответ альянса на действия РФ?

 - В НАТО на это уже отреагировали - самым масштабным усилением нашей коллективной обороны со времен холодной войны. Причиной такого решения в значительной мере послужила агрессия РФ против Украины, аннексия Крыма, а также другие агрессивные действия Кремля - не в последнюю очередь, вмешательство в выборы в наших странах, кибератаки, а также покушение на жизнь лидера оппозиции.

В то же время мы продолжим придерживаться так называемого комбинированного подхода к России. Он предполагает совмещение мощного сдерживания и защиты, с одной стороны, и диалога с Россией, с другой, - к примеру, по вопросу контроля над вооружениями. Поэтому я приветствую тот факт, что Россия и США смогли договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Это самое важное соглашению в сфере контроля над вооружениями на сегодняшний день.

 - В последнее время Россия и Китай усиливают свое присутствие в Арктике, где таяние льдов открывает новые торговые пути. Как на это смотрят в НАТО?

 - Россия наращивает в Арктике военное присутствие, открывает там новые военные базы и старые военные объекты, оставшиеся со времен СССР. Китай также считает себя арктической державой и усиливает свое присутствие в регионе. Изменение климата имеет последствия для нашей безопасности.

 - На данный момент у НАТО нет единой стратегии в отношении Китая. Изменится ли это в будущем?

- Рост влияния Китая открывает для членов НАТО новые перспективы в сфере торговли. Нам необходимо взаимодействовать с Китаем по многим вопросам, - к примеру, изменению климата. При этом рост мощи Китая представляет для нас и серьезные вызовы. КНР уже в ближайшем будущем станет крупнейшей мировой экономикой и уже сейчас занимает второе место в мире по расходам на оборону.

Эта держава, однако, не разделяет наших ценностей. Мы видели, как китайские власти действуют в Гонконге и подавляют оппозицию. Поэтому в отношениях с КНР альянс должен как использовать свои возможности, так и отвечать на стоящие перед ним вызовы.

НАТО и впредь должна оставаться региональным альянсом Европы и США. Однако угрозы, с которыми мы сталкиваемся, становятся все более глобальными: в частности, кибертерроризм и влияние усиления Китая на нашу безопасность. Китай инвестирует в критически важную инфраструктуру наших стран: к примеру, дискуссии вызвал вопрос о (применении китайских технологий при переходе на мобильный стандарт - Ред.) 5G. Кроме того, Китай все теснее взаимодействует с Россией. Поэтому мы не можем игнорировать последствия, которые рост влияния Китая и изменение глобального баланса сил будут иметь для безопасности альянса.

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    Автор: Александра Елкина


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