Мюнхенская конференция - 2021: возвращение США, сигналы России и Китаю

Три часа вместо привычных трех дней - Мюнхенская конференция по безопасности, прошедшая в пятницу, 19 февраля, чем-то напоминала спид-дейтинг (вечеринку мини-свиданий). Десяток мировых лидеров и глав международных организаций, включая нового президента США Джо Байдена, выступили с 15-минутными речами по видеосвязи. Из-за пандемии коронавируса конференция в обычном виде перенесена на неопределенный срок, но организаторам удалось собрать топ-политиков на "специальный выпуск". Участие главы Белого дома и цифровой формат стали премьерами.

Так обычно выглядит Мюнхенская конференция, февраль 2020 года

Хотя участники много говорили о борьбе с пандемией, главной темой стало восстановление трансатлантического сотрудничества, которое дало трещины за четыре года правления в США президента-республиканца Дональда Трампа с его принципом "Америка прежде всего". Теперь эти трещины склеивает демократ Джо Байден. Именно в день конференции Соединенные Штаты официально вернулись к Парижскому соглашению по защите климата, из которого Америка вышла при Трампе.

"Добро пожаловать, Америка!"

Если продолжать аналогию со спид-дейтингом, конференция стала трибуной для взаимных заверений если не в любви, то в преданности партнерству и мультилатерализму. Выступая в Мюнхене в 2019 году, тогда в статусе бывшего вице-президента, Джо Байден обещал, что "Америка вернется". Теперь глава конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), глядя на экран в пустом зале гостиницы "Баварский двор", поблагодарил его за то, что тот сдержал слово. Говорил об этом и сам Байден, пообещав "лидировать при помощи дипломатии", прислушиваться к мнению союзников и призвав "начать работать". Бальзамом для европейских ушей стали слова Байдена о 5-й статье Договора о НАТО. "Нападение на одного является нападением на всех", - напомнил президент США, дав понять, что сомнения в этом, посеянные Трампом, теперь в прошлом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время видеоконференции с Мюнхеном, 19 февраля 2021 года

В ответ европейские лидеры, не скрывая радости, заявили о готовности с новой силой сотрудничать с Вашингтоном. Атмосфера была настолько приподнятой, что обычно сдержанная канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) позволила себе в конце своей речи улыбнуться. Улыбался и глава Европейского совета Шарль Мишель, который произнес фразу, которая наверняка была у всех на уме: "Америка, добро пожаловать!"

На "Северный поток – 2" не хватило времени

Европейцы явно хотели продемонстрировать новому главе Белого дома готовность не только словами, но и делами крепить трансатлантический союз. Ангела Меркель отметила, что траты Германии на оборону хотя пока и не достигли принятой на саммите НАТО в 2014 году отметки в 2 процента валового внутреннего продукта (ВВП), но выросли с 1,1 до 1,5 процентов. Именно за этот показатель Берлин раньше много критиковал Трамп. Говорили о возросших тратах своих стран на оборону и другие выступавшие, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон.

Глава конференции Вольфганг Ишингер (фото из архива)

На фоне демонстративной гармонии участники предпочли не вспоминать о спорных темах. Так, тема газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, против завершения строительства которого выступают США, грозя участникам проекта новыми санкциями, не поднималась. Уже под конец форума, когда бывший госсекретарь США Джон Керри отвечал на вопросы, хозяин Мюнхенской конференции Ишингер посетовал, что времени на "Северный поток - 2" не осталось.

О России говорили в связке с Китаем

Представители России на этот раз в Мюнхене не выступали, что не удивительно, поскольку львиная доля мини-конференции была посвящена будущему отношений внутри Запада. Единственным голосом из РФ стал эксперт Московского Центра Карнеги Александр Габуев, который в рамках программы форума "молодые лидеры" задал вопрос основателю корпорации "Майкрософт" Биллу Гейсту о роли частных компаний в борьбе с коронавирусом. Гейтс ответил, что, мол, частный бизнес готов помогать, но без государства не обойтись.

Москва, Красная площадь

Россию упоминали в своих выступлениях почти все участники Мюнхенской конференции, в основном в связке с Китаем - как авторитарные системы, которые соперничают с Западом. Байден призвал европейцев отстаивать демократию и готовиться к долгому противостоянию с КНР, отметив, что с Москвой это противостояние будет другим. Глава Белого дома упрекнул президента РФ Владимира Путина в желании ослабить альянс Америки и Европы.

Многие участники форума критиковали Москву за желание подорвать западные демократии и использование при этом киберпространства. Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что прогресса в выполнении Минских соглашения по ситуации на востоке Украины нет. Некоторые участники, в том числе Байден, снова повторили свои заявления о территориальной целостности Украины.

О Навальном вскользь вспоминил Борис Джонсон

Тем не менее звучали и призывы сотрудничать с Россией. В этой связи Байден упомянул о продлении договора об ограничении ракетных вооружений СНВ-3, что было сделано, как он сказал, несмотря на разногласия с Москвой. Также лидеры призывали сотрудничать в борьбе с коронавирусом, хотя и отмечали, что Запад должен больше помогать слабым странам, иначе это будут делать только Россия и Китай.

Конференция уже подходила к концу, но никто из выступавших не упомянул российского оппозиционера Алексея Навального, из-за ареста которого и подавления протестов в его поддержку Евросоюз собирается расширить санкции против России. О Навальном вскользь вспомнил лишь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступавший последним. Джонсон не удержался от упреков в адрес Мюнхенской конференции, отметив, что она была в последние годы слишком пессимистичной и что пора с оптимизмом смотреть вперед.

В 2020 году организаторы конференции выбрали ключевым словом Westlessness, что можно перевести как "отсутствие Запада". На этот раз в Мюнхене обсуждали актуальные проблемы в условиях, когда Запад, похоже, снова на месте.

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