 Чего ожидать от Мюнхенской конференции без участия России | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 19.02.2021

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Германия

Чего ожидать от Мюнхенской конференции без участия России

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в онлайн-формате. На ней выступят лидеры США, Германии и Франции. Представителей России на форуме не будет. Чего от него ожидать?

Выступление Эмманюэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года

Выступление Эмманюэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года

Мюнхенская конференция остается крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности. С февраля 1963 года форум ежегодно собирает в Германии представителей мировой политической элиты. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие пройдет в виртуальном формате. 19 февраля в нем примут участие президент США Джо Байден и европейские лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон. 

Виртуальная конференция, которая проходит всего через месяц после инаугурации Джо Байдена, должна положить начало восстановлению связей между США и ЕС, серьезно подорванных за время президентства Дональда Трампа. Бывший президент Соединенных Штатов и его администрация неоднократно критиковали НАТО, угрожали своим европейским союзникам санкциями и повышением экспортных пошлин, а также вышли из ряда международных договоров.

РФ и КНР не будут участвовать в Мюнхенской конференции

Онлайн-мероприятие станет сокращенной версией ежегодного форума, который обычно длится три дня.

Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер

Председатель Мюнхенской конференции, бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) отметил в интервью DW, что с нетерпением ждет возможности вернуться к личным встречам.

"Если бы конференция по безопасности проходила в традиционном формате, то президента (США. - Ред.) сопровождали бы десятки сотрудников его администрации. Мы смогли бы обсудить с ними наши проблемы и интересы", - подчеркнул Ишингер.

Обычный формат конференции также предполагает гораздо большее количество участников. Важно отметить, что представителей России, Китая и стран Ближнего Востока на онлайн-форуме не будет. "Это американо-европейское мероприятие, цель которого - заставить нас объединить усилия для решения таких глобальных проблем, как изменение климата, пандемия и терроризм", - пояснил Вольфганг Ишингер.

На форуме впервые выступит президент Байден

Тот факт, что в виртуальной встрече примет участие Джо Байден, можно считать знаковым. Действующий глава Белого дома еще ни разу не выступал на Мюнхенской конференции.

Münchner Sicherheitskonferenz | Merkel und Biden 2009

Ангела Меркель и Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности в 2009 году

Байден, впрочем, дважды посещал конференцию в должности вице-президента при Бараке Обаме, а также в 2019 году.

По словам организаторов форума, виртуальное мероприятие 19 февраля продлится около трех часов. Первый час будет посвящен обсуждению основных глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество - в частности, пандемии.

В дискуссии примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основатель компании Microsoft Билл Гейтс и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ключевая тема - трансатлантическое сотрудничество

Вторая часть мероприятия будет посвящена трансатлантическим отношениям.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Сначала своими взглядами на эту тему поделятся Байден, Меркель и Макрон. За этим последуют выступления лидеров Евросоюза и НАТО.

Хотя встреча и будет транслироваться в прямом эфире, у ее участников не будет возможности вступить в дискуссию друг с другом. Вместо этого Ишингер будет задавать им вопросы - за исключением президента США Байдена, который от такого формата отказался.

Китай как камень преткновения между ЕС и США?

Если бы у него все же была такая возможность, Ишингер охотно бы задал американскому лидеру вопрос об отношениях США и ЕС с Китаем. Глава Мюнхенской конференции считает КНР одним из самых крупных вызовов для трансатлантического партнерства. "Если мы не выработаем общую стратегию в отношении Китая, у нас вечно будут проблемы", подчеркнул он, отметив, что интересы Вашингтона и Брюсселя в этом вопросе не совпадают.

Так, у США есть обязательства по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Евросоюза таковых нет, что позволяет Брюсселю рассматривать свои отношения с Китаем, прежде всего, в экономическом ключе.

По данным европейского статистического ведомства Евростат, в 2020 году Китай впервые в истории обогнал США и вышел на первое место в списке крупнейших торговых партнеров ЕС. В начале января 2021 года ЕС вдобавок заключил с Китаем инвестиционное соглашение. В свою очередь высокие тарифы на китайский импорт, введенные администрацией Трампа, остаются в силе и при Байдене.

"Северный поток - 2": ЕС занял позицию США

Между тем политические разногласия между США и ЕС сохраняются и в других вопросах - как, впрочем, и внутри самого Евросоюза. Так, в вопросе строительства газопровода "Северный поток - 2" Брюссель встал на сторону США: в частности, Европарламент призывает власти ФРГ отказаться от проекта.

В то же время Вашингтону не удалось до конца убедить своих европейских партнеров в том, что в отношениях с Китаем им следует вести себя осторожнее - как в плане торговли, там и применения китайских технологий при переходе на мобильный стандарт 5G.

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    Автор: Григорий Аросев


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