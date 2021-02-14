Глава Мюнхенской конференции по безопасности: Европа окружена "огненным кольцом"

Слухи о "большом сюрпризе", подготовленном Вольфгангом Ишингером (Wolfgang Ischinger), оказались правдой. 19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) состоится, так сказать, "экстренный выпуск" форума в виртуальном формате с участием президента США Джо Байдена и европейских лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Участие в онлайн-мероприятии также примут лидеры НАТО, ООН, ведущие мировые политики в области вопросов здравоохранения и климата.

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США и Великобритании, председательствует на Мюнхенской конференции по безопасности с 2008 года. В интервью DW он отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к личным встречам. "Отсутствие прямого и личного, физического контакта наносит вред дипломатии в долгосрочной перспективе", - считает он.

Однако в этом году проведение в полномасштабном формате конференции по глобальной безопасности, которая с февраля 1963 года ежегодно собирает в Мюнхене мировых лидеров, отложено из-за пандемии. И традицию встреч политической элиты продолжит только виртуальное мероприятие.

Отношения США - Евросоюз

Джо Байден стал главой Белого дома меньше месяца назад. С первого же дня на новой должности он уделял существенное внимание восстановлению трансатлантических отношений, которые были серьезно подорваны за четыре года президентства Дональда Трампа. Трамп и его администрация неоднократно критиковали НАТО, угрожали своим европейским союзникам санкциями и повышением экспортных пошлин, вышли из ряда международных договоров.

Джо Байден на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019 года

"Мы были потрясены, узнав, что не существует постоянной, долгосрочной гарантии того, что США всегда будут прикрывать нас, - говорит Ишингер. - Теперь европейцам придется найти ответ на вопрос: что, если через четыре года в США будет избран президент, который будет стоять на позициях Трампа?".

Несмотря на сохраняющиеся "фундаментальные сомнения" Ишингер испытал облегчение, узнав, что те, кого Байден выбрал для своих команд по внешней политике и национальной безопасности, имеют десятилетия опыта работы в области трансатлантических отношений. Продление срока действия договора СНВ-3 стало еще одним позитивным сигналом.

"Доверие - валюта дипломатии. Если его нет, многого не добиться. И это было проблемой наших отношений при Трампе", - признается председатель MSC.

Байден не новичок на конференции по безопасности - он неоднократно приезжал в Мюнхен с 2009 по 2015 годы и в течение многих лет занимался американской внешней политикой - сначала в Сенате, а затем в качестве вице-президента при Обаме.

Ангела Меркель и Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности в 2009 году

"Альянсы Америки - это наше самое большое достояние, и быть лидером с помощью дипломатии означает снова стоять плечом к плечу с нашими союзниками и ключевыми партнерами, - заявил Байден в начале февраля в Госдепартаменте США, подчеркнув, что между внешней и внутренней политикой больше нет четкой границы. - Каждый раз, когда мы совершаем какой-либо шаг в рамках нашей деятельности за рубежом, мы должны помнить об американских семьях".

Ишингер: нас окружают не только друзья

Вольфганг Ишингер надеется, что внешняя политика станет и частью избирательной кампании перед приближающимися в Германии парламентскими выборами 2021 года, и напоминает: "Четыре года назад этого не было".

Безопасность и внешняя политика, по его словам, в общественных дискуссиях нередко отходят в ФРГ на задний план. В течение более чем 15 лет пребывания у власти канцлер Ангела Меркель была ярой сторонницей Европейского Союза, вплоть до того, что называла интересы ЕС интересами Германии. Однако конкретных шагов, по мнению Ишингера, часто не хватало.

Вольфганг Ишингер

"Немецким политикам не следует продолжать говорить своим гражданам, что после воссоединения Германии мы живем в раю и что теперь нас окружают только друзья, - отмечает ветеран дипломатической службы, полагая, что это клише, дающее немцам лишь иллюзию безопасности.

"Мы окружены огненным кольцом", - утверждает Ишингер, говоря о нестабильности, которая царит на территории от Мали до Ливии, от Сирии до Украины.

MSC: несколько часов, много проблем...

По словам организаторов MSC, виртуальное мероприятие 19 февраля продлится менее трех часов, в течение которых будут обсуждаться несколько обширных тем. Один из вопросов: не ограничится ли изменение американской политики одной лишь риторикой? Несмотря на то, что Байден отверг подход своего предшественника к дипломатии, некоторые из направлений его политики напоминают то, что делал Трамп: твердое противостояние Китаю, попытки остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и требования к партнерам по НАТО выполнять свои обязательства по расходам на оборону в размере 2 процентов от ВВП.

По мнению бывшего и.о. посла США в ФРГ Джеймса Бинденагеля, в Германии хотели бы видеть значительные изменения американской внешней политики. "Если политика в отношении Китая и России, например, останется прежней, а изменится только тон, то распространившийся в ФРГ стереотип о том, что Америка не является надежным партнером, только усилится", - заявил он в интервью DW.

Бинденагель, возглавляющий в настоящее время Центр перспективных исследований в области безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Боннском университете, полагает, что совместные усилия в борьбе с COVID-19 и изменениями климата приведут к сближению США и их европейских союзников, в то время как обсуждение ситуации вокруг Алексея Навального и "Северного потока - 2" может привести к разногласиям. Особенно это касается Германии, которая поддерживает строительство газопровода вопреки критике со стороны США и ЕС.

Ишингер также критически относится к проекту Nord Stream 2, но выступает против санкций США и хочет, чтобы строительство газопровода было завершено. При этом глава Мюнхенской конференции по безопасности и признает, что Германия зависит от российского газа еще со времен "холодной войны".

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