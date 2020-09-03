 Ишингер предостерег от полного бойкота России из-за отравления Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 03.09.2020

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Германия

Ишингер предостерег от полного бойкота России из-за отравления Навального

Глава Мюнхенской конференции по безопасности указал, что Запад нуждается в России во многих сферах. В то же время Ишингер призвал провести четкую грань в ситуации вокруг предполагаемого отравления Навального.

Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер

Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер

Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) высказался против тотального бойкота России из-за предполагаемого отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. "Мы нуждаемся в России в политике в отношении климата, Украины и во многих других сферах. Мы не можем сейчас возвести, так сказать, стену между Западом и Россией", - сказал он в интервью телеканалу ARD в четверг, 3 сентября.

В то же время Ишингер указал на необходимость соразмерной реакции со стороны федерального правительства Германии. "Я полагаю, нужно провести четкую грань", - сказал он, пояснив, что, принимая вопрос о мерах против России, следует найти серединный путь между дипломатическими жестами и тотальным бойкотом.

Судьба "Северного потока - 2"

По мнению Вольфганга Ишингера, следует критически рассмотреть и вопрос о дальнейшем участии Германии в спорном проекте строительства нового газопровода из России в ФРГ "Северный поток - 2". "Если мы хотим послать Москве ясный сигнал, то нам, действительно, нужно вынести на повестку дня и экономические отношения. А это будет означать, что мы не сможем оставить за скобками "Северный поток-2", - сказал эксперт.

В то же время Ишингер напомнил, что строительство нового газопровода уже почти завершено, поэтому выход из этого проекта является, по его словам, очень сложным вопросом.

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    Автор: Ирина Филатова


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