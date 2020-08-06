 Санкции США против ″Северного потока - 2″ могут обанкротить немецкий порт | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.08.2020

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Германия

Санкции США против "Северного потока - 2" могут обанкротить немецкий порт

Сенаторы США угрожают санкциями порту в городке Засниц на севере ФРГ, пытаясь помешать строительству "Северного потока - 2". Как жители портового города реагируют на американскую угрозу - в репортаже DW.

порт Мукран на острове Рюген в Германии

Цель санкций США - порт Мукран на острове Рюген в Германии

В воздухе - густой запах жареной рыбы, на морской глади - яркие солнечные блики, недалеко от берега лениво курсирует пара белоснежных парусников. Август в Германии - это пора отпусков. И в маленьком городке Засниц на острове Рюген в Балтийском море это ощущается отчетливей, чем где бы то ни было. Кажется, что здесь отдыхают все, - даже бургомистр Засница Франк Крахт (Frank Kracht). Но бургомистру не до отдыха - несмотря на официальный отпуск. Причиной тому - грозное письмо из США.

"Не каждый день наш Засниц, о котором обычно нигде не упоминают, оказывается в центре политического внимания", - улыбается Франк Крахт. Впрочем, улыбка тут же сходит с его лица: "К этим угрозам нужно отнестись серьезно. Ведь речь идет, в первую очередь, о наших рабочих местах".

Бургомистр Засница имеет в виду, прежде всего, сотрудников компании Fährhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом Мукран. Порт, в свою очередь, служит логистическим центром, обеспечивающим материально-техническую поддержку проекту "Северный поток - 2". В частности, там складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна".

Адресаты письма сенаторов США: бургомистр Засница Франк Крахт (слева), шеф Fährhafen Sassnitz Харм Зиверс и министр транспорта Мекленбурга - Передней Померании Кристиан Пегель (справа).

Адресаты письма сенаторов США: бургомистр Засница Франк Крахт (слева), шеф Fährhafen Sassnitz Харм Зиверс и министр транспорта Мекленбурга - Передней Померании Кристиан Пегель (справа).

6 августа руководство компании Fährhafen Sassnitz получило письмо , подписанное тремя сенаторами Конгресса США, в котором те угрожают порту "чувствительными последствиями", если компания не прекратит оказывать логистическую поддержку "Северному потоку - 2". В частности, как говорится в документе, США лишат порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту.

США не впервые угрожают сторонникам "Северного потока - 2"

Соединенные Штаты хотят любыми средствами предотвратить прокладку трубопровода, по которому газ из России будет поступать в Германию. Президент США упрекает правительство ФРГ в том, что оно пользуется американской военной поддержкой на случай российской агрессии, но при этом обеспечивает Москве высокие доходы, покупая российский газ.

Против прокладки трубопровода по дну Балтийского моря  протестуют и Украина с Польшей - в этом случае они рискуют потерять миллиарды транзитных сборов. Впрочем, некоторые эксперты считают, что жесткая позиция США объясняется их собственными экономическими интересами и желанием продавать Европе американский сжиженный газ.

Один из авторов письма - сенатор США Тэд Круз

Один из авторов письма - сенатор США Тэд Круз

Подписавшие письмо три американских сенатора - члены Комитета по иностранным делам - не в первый раз угрожают компаниям, поддерживающим "Северный поток - 2". В декабре 2019 года один из авторов документа - сенатор Тэд Круз - направил аналогичное предостережение швейцарской судоходной компании Allseas, ранее участвовавшей в проекте "Северный поток - 2" и предоставлявшей свои суда для прокладки труб. После этого Allseas прекратила участие в строительстве трубопровода, и ее суда-трубоукладчики покинули регион работы на Балтике.

Российское судно-трубопрокладчик Академик Черский стоит в порту Мукран

Российское судно-трубопрокладчик "Академик Черский" стоит в порту Мукран

Для завершения строительства "Северного потока - 2" осталось проложить всего 160 км труб, и эту задачу должно выполнить российское судно-трубоукладчик "Академик Черский". Но для того, чтобы доставить трубы, хранящиеся в порту Мукран, в Балтийское море, корабль нуждается в техническом дооснащении, так что работы пока приостановлены. И именно на этот аспект делают упор авторы угрожающего письма.

Жители Засница обеспокоены

Немецких политиков возмутило письмо американских сенаторов. Член немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Юрген Триттин (Jürgen Trittin) назвал послание "объявлением экономической войны". А Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) - премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания - сочла его "возмутительной попыткой шантажа".

Сюзанне Бендер возмущена письмом с угрозами

Сюзанне Бендер возмущена письмом с угрозами

Обеспокоены письмом и жители Засница - в особенности, те, кто работают в порту. Сюзанне Бендер (Susanne Bender) живет в городе уже 50 лет. Она - хозяйка пришвартованного в порту баркаса, который переоборудован под павильон по продаже рыбы и морепродуктов. У жителей города и туристов он пользуется большой популярностью.

"То, что делает Трамп, никуда не годится. С какой стати он вмешивается в наши дела? - возмущается Сюзанне. - Это волнует не только меня - беспокоятся все люди в городе. Мы все зависимы от нашего порта".

"Люди что-то строили, а теперь это снова нужно сносить?! - негодует Рене Байнхоф (René Beinhoff), продавец мороженого на набережной Засница. - Это просто чушь собачья!"

Как отмечает бургомистр Засница Франк Крахт, все разрешения на строительство "Северного потока - 2" были получены,  газопровод готов на 94 процента, и плана строительства нужно придерживаться. "На данный момент нет никаких санкций. Письмо из США - прямая угроза. Нужно отнестись к нему со всей серьезностью, но мы должны также дать людям гарантию, что они не будут втянуты в эти политические склоки!", - говорит он.

Угрозы могут возыметь эффект

"Жители Засница, кажется, еще не поняли, к какой пропасти они приблизились", - считает политолог Саша Ломан (Sascha Lohmann). Он работает в берлинском Фонде науки и политики (SWP) и в течение многих лет исследует тему санкций США.

Политолог Саша Ломан

Политолог Саша Ломан

Угрожающего тона письма, по мнению Ломана, вполне достаточно, чтобы вселить неуверенность в игроков на финансовом рынке, имеющих отношение к компании Fährhafen Sassnitz, например, в руководство банка, через который порт проводит все деловые операции. "Сенаторы прекрасно осознают, какой психологический эффект возымеют эти угрозы", - подчеркивает политолог.

Нельзя также забывать и о том, что речь, по сути, идет о вторичных санкциях США, предостерегает он. Это означает, что Вашингтон запрещает своим компаниям вести бизнес с лицами и организациями в третьих странах, которые оказывают какие-то услуги финансового характера физическим и юридическим лицам, внесенным в санкционные списки США. В данном случае - с  портом Мукран и его деловыми партнерами.

Многие деловые партнеры Fährhafen Sassnitz, скорее, предпочтут отказаться от бизнеса с компанией, чем стать объектом вторичных санкций и рисковать своим бизнесом в США, продолжает Ломан. "Если это произойдет, порту может угрожать банкротство", - объясняет он. И предотвратить это будет практически невозможно.

Будущее портового города неясно

О том, что будет происходить дальше, говорить никто не хочет. "Академик Черский" по-прежнему стоит в порту Мукран. Пока что немецкая сторона, вроде бы, не намерена отказываться от участия в проекте. Некоторые немецкие политики призывают правительство Германии отреагировать на угрозу со стороны США и принять ответные санкции.

Бургомистр Засница Франк Крахт не видит в этом особого смысла. "Мне кажется контрпродуктивным желание отплатить той же монетой. Гораздо правильнее было бы попытаться мирно урегулировать проблему и наладить сотрудничество", - говорит он. Вот только в чем именно должно заключаться это сотрудничество, пока что никто не понимает.

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    Автор: Андрей Гурков


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Смогут ли достроить газопровод "Северный поток-2"?

 

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