В ФРГ возмущены угрозами американских санкций против порта Мукран

Письмо трех американских сенаторов, выступивших с угрозами юридических и экономических санкций против немецкого порта Мукран за логистическую поддержку строителям газопровода "Северный поток - 2", вызвало резкую реакцию в Германии. "Письмо составлено в неоимпериалистической манере, и оно является тяжелым бременем для трансатлантических отношений", - заявил исполнительный секретарь фракции Социал-демократической партии Германии (SPD) в бундестаге Карстен Шнайдер (Carsten Schneider) в интервью DW в пятницу, 7 августа.
По словам политика, "Северный поток - 2" необходим для диверсификации энергоснабжения Германии и постепенного отказа от атомной и угольной энергетики. "США движимы исключительно экономическим интересом - протолкнуть свой грязный сжиженный газ на европейский рынок", - уверен политик. Шнайдер считает, что в рамках председательства Германии в Евросоюзе федеральное правительство должно взять на себя инициативу по укреплению европейской санкционной устойчивости. "Это включает в себя новые подходы к поддержке европейских компаний, пострадавших от санкций, вплоть до исков в судах США, а также обдумывание разумных ответных санкций, чтобы целенаправленно ударить по американским экспортерам", - заявил Шнайдер.
Решительно ответить на шантаж
Глава правительства федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), на территории которой находится порт Мукран, назвала угрозы американских сенаторов "абсолютно неприемлемыми". "Германия может сама решать, откуда и по какому пути получать энергию", - заявила она. По словам политика, руководство земли Мекленбург - Передняя Померания твердо привержено строительству газопровода, и она ожидает, чтофедеральное правительство"решительно ответит на попытку шантажа".
Экономическая война методами Дикого Запада
Бывший федеральный министр экологии Юрген Триттин (Jürgen Trittin), представляющий партию "Союз-90"/"зеленые" оценил угрозы санкций как "объявление экономической войны". "Вмешательство в суверенитет Германии и Евросоюза достигло невиданной агрессивности, которую нельзя оставить без ответа", - заявил он агентству dpa. По словам политика, фирмы, занимающиеся реализацией проекта газопровода, нуждаются в защите от применяемых Вашингтоном "методов Дикого Запада". Триттин считает, что в качества ответа на такое поведение США Германия и ЕС могут подготовить собственные санкции против американского сжиженного газа.
Схема газопровода "Северный поток--2"
Угрожают "чувствительными последствиями"
5 августа компании Fährhafen Sassnitz GmbH, управляющая портом Мукран, получила письмо от сенаторов Тэда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона. Американские политики предупредили компанию о "чувствительных последствиях" в случае, если она не прекратит оказывать логистическую поддержку проекту"Северный поток - 2". В частности, как говорится в документе, США лишит порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме этому проекту.
В порту Мукран на острове Рюген складированы трубы, которые используются для сооружения газопровода, и, кроме того, порт снабжает провиантом российские суда-трубоукладчики "Академик Черский" и "Фортуна", говорится в письме.
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Автор: Андрей Гурков